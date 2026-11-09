Extra snadný tvarohový koláč s rozinkami – žádný suchý korpus, minimum práce a božská chuť. Ideální víkendový moučník

Tvarohový koláč, který babička pekla na neděli nebo při rodinných oslavách voněl z kuchyně ještě dlouho před obědem a na stole nikdy dlouho nevydržel. Právě takový moučník si můžete připravit i dnes. Domácí koláč s rozinkami nepotřebuje žádný korpus, přesto je krásně vysoký, na povrchu zlatavý a uvnitř jemný. Každé sousto nabízí příjemnou chuť tvarohu, sladké rozinky a nenápadnou vanilkovou vůni. Upečte si ho a připomeňte si chuť poctivého domácího pečení, na kterou se nezapomíná.
Základem dobrého výsledku je především kvalitní tvaroh. Právě ten tvoří většinu těsta a rozhoduje o jeho chuti i výsledné konzistenci. Tvaroh je přirozeným zdrojem bílkovin a obsahuje také vápník, který je důležitý pro zdravé kosti a zuby. Pro tento recept se hodí jemný tvaroh z vaničky, který se snadno spojí s ostatními surovinami a vytvoří hladkou náplň. Rozinky zase dodají každému kousku malé sladké překvapení. Když je předem namočíte do horké vody, změknou a zůstanou příjemně šťavnaté i po upečení.
Aby se rozinky během pečení neusazovaly na dně, po namočení je dobře osušte a lehce obalte v mouce. Pokud máte rádi výraznější vůni, můžete je místo vody namočit do trochy rumu. Část rozinek lze nahradit sušenými brusinkami, které přidají jemně nakyslou chuť. Koláč nechte po upečení pozvolna vychladnout, potom ho uložte do lednice a dopřejte mu několik hodin na odležení. Před podáváním ho poprašte moučkovým cukrem a nakrájejte na úhledné porce. Skvěle se hodí ke kávě, černému čaji i jako sladká tečka po nedělním obědě.
Rozinky nasypte do misky, zalijte horkou vodou a nechte přibližně 10 minut nabobtnat. Poté je sceďte a důkladně osušte papírovou utěrkou. Nakonec je promíchejte se lžící hladké mouky, aby se během pečení tolik neusazovaly na dně koláče.
Změklé máslo vložte do větší mísy, přisypte krupicový cukr a vyšlehejte do světlé nadýchané pěny. Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Žloutky postupně zašlehejte do máslové směsi.
K máslovému základu přidejte tvaroh, smetanu ke šlehání, vanilkový pudinkový prášek a vanilkový extrakt. Vše krátce promíchejte na nízké otáčky, aby vznikla hladká tvarohová směs. Vyhněte se dlouhému šlehání, které by do náplně vneslo příliš mnoho vzduchu.
Bílky vložte do čisté a suché mísy, přidejte špetku soli a vyšlehejte pevný sníh. Po částech ho přidávejte k tvarohové směsi. Stěrkou ho jemně zapracujte pohyby odspodu nahoru, aby směs zůstala lehká.
Do připravené tvarohové náplně nasypte osušené rozinky obalené v mouce. Opatrně je rozmístěte po celém objemu směsi. Několikrát promíchejte stěrkou, aby se rozinky rovnoměrně rozložily.
Dortovou formu o průměru 24 cm vyložte na dně i po stranách pečicím papírem. Tvarohovou směs do ní přelijte a povrch lehce uhlaďte. Formu vložte do trouby předehřáté na 165 °C a pečte při horním a dolním ohřevu přibližně 70–80 minut, dokud povrch nezezlátne.
Po upečení troubu vypněte a dvířka nechte mírně pootevřená. Koláč ponechte uvnitř ještě 20–30 minut, aby se teplota snižovala pozvolna. Poté ho vyjměte a nechte zcela vychladnout při pokojové teplotě.
Vychladlý koláč uložte do lednice a nechte několik hodin odležet, nejlépe přes noc. Před podáváním ho vyjměte z formy a povrch bohatě poprašte moučkovým cukrem. Krájejte ostrým nožem na jednotlivé porce a podávejte dobře vychlazený.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová