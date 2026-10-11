Exšéf spolku Slavia odmítá roli viníka a mluví o válce o Eden. Fotbal prý do úvěru přibalil koupi pozemků za 60 milionů

Předžalobní výzvu s Vrbovým podpisem dostalo vedení spolku 5. října 2026 a odpověď odeslalo ještě týž den. Požadavky odmítlo a trvá na všem, co o svém bývalém předsedovi napsalo ve zprávě pro členské oddíly. Vrba podle iSportu, který z výzvy citoval, tvrdí, že ho začali označovat za viníka ve chvíli, kdy odmítl svázat peníze na dokončení energetického projektu s prodejem pozemků fotbalové Slavii. Jeho advokát Tomíček k tomu sestavil časovou osu s konkrétními daty. Žádná ze tří stran sporu zatím nic podobně konkrétního nezveřejnila.
Na čem Vrba staví: čtyři data během necelých osmi měsíců
Osa začíná 23. června 2025. Jaroslav Tvrdík, který zastupuje vedení fotbalové Slavie, měl tehdy prohlásit, že fotbalu jde o vrácení půjčky a o pozemky mu „rozhodně nejde“. O tři týdny později, 15. července, měl podle Vrby v soukromém rozhovoru žádat prodej konkrétního pozemku u stadionu. Dne 15. ledna 2026 pak podle výzvy znovu zaznělo, že fotbal pozemky získat nechce.
O měsíc později, 15. února, přišla nabídka na 120 milionů korun. Polovinu měl tvořit úvěr, druhou polovinu kupní cena za pozemky, které má fotbalová Slavia v pronájmu. Vrba tento krok popisuje jako „náhlou změnu podmínek“ financování, které spolek měl slíbené dřív. Podle něj se z nutnosti dokončit drahý projekt stala páka na majetek spolku. Fotbalová Slavia jeho výklad odmítá.
Fotbal tvrdí, že vlastnictví nepotřebuje, protože mu nájemní smlouva zaručuje vše potřebné pro rozvoj stadionu. Sám uvádí, že nájem platí do roku 2094. Spolek ve stejné věci uvádí rok 2095 a ten rozdíl zatím nikdo nevysvětlil. Smlouva veřejně dostupná není, takže hlavní argument fotbalové Slavie si nikdo zvenčí nemůže ověřit. Vrba proti němu staví únorovou nabídku a ptá se, proč by se v ní odkup objevil, kdyby ho fotbal nepotřeboval. Kupní cena v nabídce je ze všeho, co strany dosud zveřejnily, nejtěžší oříšek pro tvrzení, že fotbal o pozemky nestojí.
Fotbalová Slavia se brání i poukazem na načasování, protože Vrba „v pátek kandiduje“. Kandiduje v pražských komunálních volbách, do zastupitelstva hlavního města za JSME PRAHA z 11. místa. Výzva tak dorazila do vedení spolku v týdnu, kdy se volilo. Hlasování připadlo na 9. a 10. října 2026.
Projekt EPC se prodražil téměř na dvojnásobek
Spolek SK Slavia Praha dluží přes 200 milionů korun, takže z vlastních peněz splácet nemůže. Seznam Zprávy z interní zprávy vyčetly, komu peníze patří. Zhruba 72 milionů zbývá splatit Fio bance, většinu zbytku tvoří závazek vůči společnosti Fulleren.
V letech 2020 až 2025 spolek podle zprávy prodělal 60,8 milionu korun. Kumulovaná neuhrazená ztráta dosáhla ke konci roku 2025 částky 299,6 milionu. Šestiletá ztráta tedy tvoří zhruba pětinu celého nahromaděného schodku.
Jádrem obvinění je projekt EPC, energetická modernizace areálu splácená z budoucích úspor. Ještě v srpnu 2025 ho spolek prezentoval jako průkopnický. Měl být prvním sportovním klubem v Česku, který takto modernizuje, zakázku dostalo konsorcium Pražská plynárenská a Amper Savings a garantované úspory měly přesahovat pět milionů korun ročně po dobu deseti let. Podle nové zprávy ale projekt místo plánovaných 100 milionů stojí 192,7 milionu korun a úspory nepokryjí ani úroky z úvěru. Model, který se má splácet z ušetřené energie, tím ztrácí smysl. Když úspory nestačí ani na úroky, jistinu musí spolek platit odjinud.
Vinu podle současného vedení nese Vrba. Zpráva mu vyčítá, že v zásadních věcech jednal sám, představenstvo informoval neúplně, obcházel valnou hromadu a podepsal smlouvy, které spolek dostaly do neudržitelné situace. Vedení ve svém oficiálním stanovisku uvádí, že závěry opírá i o posudky třetích stran. Pokud Vrba podá žalobu, chce je obhájit u soudu.
Záchranný úvěr přišel od firmy, které patří fotbalová Slavia
Fotbalová Slavia ve svém stanovisku připomíná dopis z 13. března 2026. V něm měl Vrba jako předseda psát pražskému primátorovi o hrozící insolvenci a ztrátě dotace. Samotný dopis zveřejněn nebyl. Dne 21. dubna spolek podepsal se Státním fondem životního prostředí smlouvu o podpoře ve výši 107 732 664,60 Kč, kterou lze dohledat v registru smluv.
Na jaře se vedení spolku vyměnilo. Vrba z čela odešel, představenstvo bylo odvoláno a 11. května valná hromada schválila nové stanovy. V červnu poslala vlastní předžalobní výzvu Pražská plynárenská a Seznam Zprávy psaly o hrozbě bankrotu. Ve stejném měsíci otevřel Fulleren spolku úvěrovou linku až 130 milionů korun. O prodeji pozemků se v souvislosti s ní nic nezveřejnilo.
Fulleren vlastní celou fotbalovou Slavii a jejím jediným konečným beneficientem je podle klubu Pavel Tykač. Úvěr podle Seznam Zpráv a serveru Neovlivní zajišťuje zástava sportovišť i s pozemky. Plné znění smluv zveřejněno nebylo. Termín pro využití dotace se mezitím posunul z 15. června na 30. listopadu 2026. Věřitel spolku a majitel jeho největšího nájemce jsou tedy jedna a tatáž struktura, a přitom zůstávají neveřejné úvěrové smlouvy, nájemní smlouva i březnový dopis. Taková situace by vyžadovala maximální průhlednost a tu zatím nenabídla žádná ze stran.
Kolik lidí stačí, aby spolek prodal hotel nebo plavecký stadion?
Areál v Edenu měří zhruba 200 tisíc metrů čtverečních. Kromě fotbalového stadionu na něm stojí plavecký stadion, hokejová hala, atletický stadion a další sportoviště pro 34 oddílů od ragby po kanoistiku. Vrba tu kdysi plánoval multifunkční halu a tréninkové haly pro hokej i míčové sporty. Z provozu se spolek podle vlastní zprávy z dluhů nedostane, a proto zvažuje tři prodeje. Hotel Sportovní centrum Eden by uvolnil majetek, který se sportem souvisí nejméně. Plavecký stadion by koupilo hlavní město Praha. Třetí možností jsou pozemky pro hokejový klub. Fotbalová Slavia zdůrazňuje, že prodej pozemků fotbalu mezi variantami není. Formálně to platí, jenže podstatnější je, kdo o všech prodejích rozhodne.
Nové stanovy SK Slavia Praha svěřují pětičlennému představenstvu pravomoc nabývat a prodávat nemovitosti, přijímat úvěry a zřizovat zástavy. Usnášeníschopné je při třech přítomných členech a rozhoduje prostou většinou, takže o osudu areálu mohou v krajním případě rozhodnout dva lidé. U majetku zastaveného ve prospěch věřitele, kterému patří hlavní nájemce, je to velmi úzké hrdlo. Oddíly za dluhy celku neručí. Svěřená sportoviště ale spravují a platí jejich energie, opravy i údržbu.
Splátky jistiny i úroků z úvěru od Fulleren má spolek podle Seznam Zpráv odložené do 30. září 2027. Rozsudek ve sporu s Vrbou zatím neexistuje, na stole leží jen jeho předžalobní výzva a její odmítnutí z 5. října 2026.