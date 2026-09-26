Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Experti složili sestavu na Chorvatsko a shodli se na třech jménech vpředu. Největší problém vidí na krajích obrany

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Čtyři bývalí reprezentanti navrhli ideální jedenáctku na sobotní zápas v Edenu. Shoda panuje v útoku, zásadní spor ale začíná na krajích obrany.
Experti složili sestavu na Chorvatsko a shodli se na třech jménech vpředu. Největší problém vidí na krajích obrany

Experti složili sestavu na Chorvatsko a shodli se na třech jménech vpředu. Největší problém vidí na krajích obrany

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Reklama
Další články z SportyŽivě
Obránce Galvas okomentoval nepovedenou cestu do NHL: Proč nestačím? Je to pořád dokola
Obránce Galvas okomentoval nepovedenou cestu do NHL: Proč nestačím? Je to pořád dokola
Nestačí ani jedna miliarda. Horečka kolem fotbalového reprezentanta Šulce dál stoupá
Nestačí ani jedna miliarda. Horečka kolem fotbalového reprezentanta Šulce dál stoupá

Pavel Šulc poprvé otevřeně popsal, co se kolem něj v létě dělo: nejvyšší nabídka se blížila miliardě korun,...

Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor
Pastrňák nově šéfuje Bostonu jako kapitán. Každému slibuje stejný prostor

David Pastrňák se 27. září 2026 stal 28. kapitánem v historii Boston Bruins. Céčko na dresu přebírá po roce...

Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat
Česká hrdinka Nosková po triumfu: Po posledním míčku nikdy nevím, co mám dělat

Česko má dvanáctý titul v Billie Jean King Cupu. Rozhodující bod finále proti Ukrajině získala Linda...

Reprezentační nováček Sláma v minulosti uvažoval nad koncem. Díky fotbalu si nakonec splnil sen
Reprezentační nováček Sláma v minulosti uvažoval nad koncem. Díky fotbalu si nakonec splnil sen

Jiří Sláma debutoval 26. září 2026 v základní sestavě české reprezentace proti Chorvatsku. Ještě před pěti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.