Experti označili 1 nejhorší způsob přípravy jater. Dělá to skoro každá česká hospodyňka

Na prkénku leží nakrájená játra, na sporáku se rozpaluje sádlo a ruka automaticky sáhne po slánce. Přesně tak, jak se to dělá u řízku nebo kotlety. Tenhle nenápadný pohyb přitom kuchaři považují za nejjistější cestu k játrům, která se na talíři žvýkají jako guma.
Zvyk je v mnoha českých kuchyních tak zažitý, že ho lidé vůbec neberou jako samostatný krok receptu. Když se ten jediný krok přesune na konec, změní se levná vnitřnost v měkkou minutku.
Sůl přijde na řadu, až když je hotovo
Jemná jaterní tkáň reaguje na sůl okamžitě. Pustí vodu, v pánvi se stáhne a sousto pak ztuhne. Na tom se kuchařské redakce i profesionální kuchaři shodují nezvykle jednotně, a proto slánka zůstává stranou po celou dobu, kdy jsou játra na pánvi.
Přečtěte si také: Ani rohlík, ani toast. Češi po šedesátce objevili večeři z Polska, po které spí jako miminka
Sůl dostane prostor teprve u hotových jater. Kdo chce, dosolí si porci až u stolu. Stejné pravidlo platí i pro ostatní vnitřnosti.
Sůl patří až na hotová játra, případně si ji každý přidá do své porce u stolu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč steaku sůl předem pomáhá a játrům škodí
Odkud se ten reflex bere, je celkem pochopitelné. U steaku a dalších silnějších kusů masa sůl v předstihu opravdu pomáhá. Při delším odpočinku, ať trvá desítky minut nebo několik hodin, maso nasaje rozpuštěnou sůl i s vodou, kterou předtím pustilo, a v horku pak tolik nevysychá.
Játra takový čas nedostanou. Na pánvi jsou hotová za pár minut, takže sůl stihne vodu jen vytáhnout a zpátky už ji maso nenasaje. Z kuchyňské rutiny, která jinde funguje, se tak u jater stává častý důvod tuhého oběda.
Přečtěte si také: Tuhle 1 věc nikdy nedávejte do rajské omáčky. Češky to dělají roky a pak je kyselá
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Solení Steak a silnější kusy masa Játra Kolik času má sůl desítky minut až několik hodin pár minut na pánvi Co sůl s masem udělá maso během odpočinku znovu nasaje vodu i se solí vodu jen vytáhne a maso ji zpátky nenasaje Výsledek v horku tolik nevysychá stáhne se a ztuhne Kdy solit v předstihu až u hotových jater Jak na to jde šéfkuchař
Šéfkuchař Ivan Hromádka z ústecké restaurace Benada v roce 2015 v receptu pro Český rozhlas ukázal, jak u restovaných vepřových jater předchází kroucení a tuhnutí. Plátky po obvodu nařízne a před smažením je nechá hodinu ležet v oleji. Na rozpálené pánvi je pak drží jen asi dvě minuty z každé strany, předem je nesolí a sůl přidává až nakonec.
Rychlost je přitom stejně důležitá jako načasování soli. Každá minuta navíc játra vysušuje, takže dlouhé smažení dokáže zkazit i správně osolený kousek.
Přečtěte si také: Ani cibule, ani česnek. Do bramboračky patří 1 houba, kterou babičky sušily každý podzim Syrová uprostřed ale játra zůstat nesmí
Opačný extrém je ovšem riskantní. Některé recepty doporučují nechat kuřecí játra uvnitř narůžovělá, jenže v syrových kuřecích játrech se často vyskytuje bakterie Campylobacter, a to i uvnitř tkáně. Krátké opečení povrchu ji proto spolehlivě nezničí. Britský úřad pro bezpečnost potravin FSA radí propéct kuřecí játra tak, aby uprostřed nezůstala žádná růžová barva.
Že nejde o teorii, ukázala studie britských univerzit, o které v roce 2016 psal server The Conversation. Výzkumníci předložili 140 kuchařům fotografie různě propečených jater a víc než polovina z nich sáhla po kouscích tak málo tepelně upravených, že by v nich bakterie mohly přežít. Jistotu získáte nejsnáz nožem. Největší kousek z pánve překrojte napůl a za propečený ho považujte teprve tehdy, když má hnědý střed.
Na důkladné propečení myslete i u vepřových jater. Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA považuje nedopečené vepřové maso a játra za nejčastější cestu, kterou se lidé v Evropě nakazí hepatitidou E.
Přečtěte si také: Nemáte v kredenci sklenice na kompot z ČSSR? Za 1 typ víčka dnes sběratelé platí tisíce Než játra skončí na pánvi
Voda škodí játrům i bez soli. Kousky vytažené rovnou z obalu proto nejdřív otřete papírovou utěrkou. Vlhký povrch v rozpáleném tuku prská a játra se pak spíš vaří ve vlastní vodě, takže zlatou kůrku nechytí.
Druhou pastí bývá vlažná nebo přeplněná pánev. Tuk musí být pořádně horký dřív, než do něj dopadne první kousek, a větší dávku je lepší opékat ve dvou várkách. S vařečkou do pánve sahejte co nejméně. Čím déle kousky leží v klidu, tím dřív na nich zhnědne povrch.
Zdroje: https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2024/08/hepatitida_E_CEM_6-7_20231.pdf, https://regiony.rozhlas.cz/chcete-uvarit-neco-rychleho-vyzkousejte-restovana-veprova-jatra-s-domaci-7418837, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/kdy-solit-maso-steak-ryby-drubez-tipy-suche-maso, https://www.kucharkaprodceru.cz/kureci-jatra/, https://www.abdn.ac.uk/news/4286/, https://theconversation.com/beware-of-undercooked-chicken-livers-65609, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-pripravit-jatra-30001012.html, https://www.toprecepty.cz/clanky/4071-pravidla-soleni-podle-nejlepsich-sefkucharu-kdy-pridat-sul-k-lusteninam-kdy-na-jatra-a-co-se-zeleninou/, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-pripravit-stavnata-kureci-jatra-rady-a-tipy/