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Experti označili 1 nejhorší způsob přípravy jater. Dělá to skoro každá česká hospodyňka

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Na prkénku leží nakrájená játra, na sporáku se rozpaluje sádlo a ruka automaticky sáhne po slánce. Přesně tak, jak se to dělá u řízku nebo kotlety. Tenhle nenápadný pohyb přitom...
Experti označili 1 nejhorší způsob přípravy jater. Dělá to skoro každá česká hospodyňka

Experti označili 1 nejhorší způsob přípravy jater. Dělá to skoro každá česká hospodyňka

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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