Experti označili 1 nejhorší typ kabelky pro ženy po 60. Nosí ji skoro každá Češka do města

Ráno si dáte záležet. Kalhoty jsou vyžehlené, šála ladí s kabátem a boty jsou čisté. Pak u dveří sáhnete po kabelce, kterou nosíte už roky, protože se do ní vejde úplně všechno. A právě ta podle zahraničních stylistek dokáže celý pečlivě sestavený dojem nenápadně shodit.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře.
Tenhle typ potkáte v tramvaji, v čekárně u zubaře i ve frontě na poště. Vypadá spolehlivě a málokoho napadne, že by s ním mohl být jakýkoli problém.
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Módní poradkyně z Británie i ze Spojených států se shodují, že nejvíc „babičkovský“ dojem vyvolává kabelka posetá kapsami, zipy, klopami a přezkami ze všech stran. Na první pohled sice slibuje dokonalý pořádek, jenže na ní je tolik detailů, že oko nemá kde spočinout.
Americká stylistka Erin Busbee upozorňuje hlavně na kombinaci levnějšího materiálu a lesklých zipů rozesetých po celém povrchu. Taková kabelka podle ní snadno působí lacině, i když jste za ni dala slušné peníze.
Foto: Shutterstock.com Proč se s ní tak těžko loučíme
Důvod je jednoduchý. Kabelku jsme kdysi koupily proto, že byla praktická, a od té doby po ní saháme automaticky. Stylistky právě tohle považují za nejčastější chybu: výběr podle toho, kolik věcí unese, a ne podle toho, jak sedí k našemu oblečení.
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S praktičností jde ruku v ruce i přeplněnost. Když v kabelce nosíte deštník, svačinu, lékovku, dvoje brýle a hrst účtenek, začne se boulit, ztrácí tvar a zipy se napínají. Takový pohled dodá postavě i outfitu zbytečnou tíhu.
Foto: Shutterstock.com Čím ji nahradit
Stylistky doporučují kabelku s čistými liniemi a jednoduchým zapínáním. Stačí jeden zip, klopa nebo magnetka. O pořádek uvnitř se postará malé pouzdro nebo vnitřní organizér, díky kterému klíče ani telefon nebudete lovit po dně.
Vyplatí se také sledovat kování. Matné nebo kartáčované spony a zipy působí moderněji a dráž než ty lesklé, které se třpytí na kilometry.
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Mnoho žen volí kabelku v nevýrazné béžové nebo vybledlé hnědé, aby „šla ke všemu“. Stylistky radí sáhnout po sytějším odstínu, třeba po koňakové hnědé, tmavě modré nebo vínové. Takový tón umí oživit i obyčejný šedý kabát.
Při příštím nákupu si proto položte jednoduchou otázku: líbí se mi tahle kabelka i na mně, nebo jen oceňuji, kolik se do ní vejde? Ideální kabelka zvládne obojí, tedy unese to podstatné a k vašemu stylu bude sedět.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.fabulousafter40.com/outdated-handbag-signs/, https://busbeestyle.com/old-lady-handbags/, https://blog.petitedressing.com/why-your-practical-handbag-is-the-1-thing-aging-your-outfits/, https://blog.petitedressing.com/7-handbag-habits-that-age-your-style/, https://britbrief.co.uk/entertainment/fashion/is-your-handbag-ageing-you-fashion-experts-reveal-styles-to-avoid.html, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhorsi-kabelky-pro-seniorky-2026-stylistky-varuji-pred-vzory-mekkosti-a-dalsimi-3-vecmi-hlavni-je-jina-vec/ Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší fazole v konzervě ze supermarketu. Češi je pořád kupují a neví, co je v nálevu