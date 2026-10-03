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Experti označili 1 nejhorší sůl do kuchyně. Kupuje ji většina Čechů

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Dennívýzva
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Stačí jedna lžička navíc a hrnec guláše nebo polévky je přesolený. Málokdo přitom tuší, že na vině bývá i samotná sůl, kterou má doma v dóze. Kuchaři a gastronomičtí redaktoři...
Experti označili 1 nejhorší sůl do kuchyně. Kupuje ji většina Čechů

Experti označili 1 nejhorší sůl do kuchyně. Kupuje ji většina Čechů

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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