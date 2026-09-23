Experti označili 1 nejhorší prkénko na krájení masa. Používá ho skoro každá česká domácnost

Na kuchyňské prkénko obvykle nikdo moc nemyslí. Leží roky u dřezu, poslouží k čemukoli a člověk ho začne řešit až ve chvíli, kdy jeho povrch křižují desítky zářezů od nože. Právě tenhle ošoupaný plastový kus, který má doma skoro každý, ale odborníci v takovém stavu považují za nejrizikovější podklad pro krájení syrového masa. Rozhoduje totiž hlavně to, jak je prkénko opotřebené.
Poškrábaný plast udrží bakterie i po umytí
Nové plastové prkénko je hladké a působí naprosto čistě. Jenže každý řez nožem do něj zaryje jemnou rýhu a po pár měsících je povrch protkaný sítí zářezů. A tady začíná potíž. Rýhy jsou pro čištění prakticky nedosažitelné. Voda ani saponát se do nich neprotlačí, a tak v nich část bakterií ze syrového masa přečká i pečlivé umytí.
Čím starší a rozřezanější prkénko je, tím hůř se čistí. Vzniká z něj podklad, který na pohled vypadá v pořádku, ale reálně se proměnil v hygienické riziko. A protože poškrábaný plast se do původního hladkého stavu vrátit nedá, jediným řešením je prkénko vyhodit a pořídit nové.
Přečtěte si také: Ani citron, ani med. Do čaje patří 1 koření, které Indové přidávají celá staletí Rýhy od nože se saponátem nevyčistí, takže bakterie ze syrového masa v rozřezaném prkénku přečkají i pečlivé umytí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vědci to změřili už v 90. letech
Že plast nemusí být hygieničtější než dřevo, ukázali výzkumníci z americké University of Wisconsin-Madison už v roce 1994. Do té doby převládalo přesvědčení, že hladký plastový povrch nasákne z potravin míň nečistot než porézní dřevo.
Měření ale ten předpoklad obrátilo. Ostří nože se do plastu zakusuje hlouběji než do dřeva a v takových zářezech pak uvízne větší množství mikrobů. Tvrdé dřevo je odolnější a štěrbin, kde by se mikrobi schovali, v něm vzniká méně. Část výzkumů navíc naznačuje, že dřevo si s bakteriemi poradí i samo, protože je vtáhne hluboko do vláken, odkud se ven nedostanou. Vědecké závěry se u přímého souboje dřeva a plastu sice liší, ale v jednom se shodují. Prkénko s rozřezaným, narušeným povrchem na maso nepatří.
Nové plastové prkénko problém není
Samotný plast přitom zavrženíhodný vůbec není. Nové, hladké plastové prkénko klidně putuje do myčky, protože horká voda v ní mikroby spolehlivě zahubí. Část odborníků ale kvůli uvolňování mikroplastů radí mýt plastová prkénka spíš ručně. Česká studie Státního zdravotního ústavu z roku 2003 dokonce došla k závěru, že právě nepoškozené plastové prkénko se pro kuchyni hodí ze všech nejlíp.
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Háček je v tom, jak s prkénky doma zacházíme. Málokdo plastové prkénko vyhodí ve chvíli, kdy se rozřeže. Většina domácností ho používá dál celé roky, dokud se doslova nezačne rozpadat. A přesně tenhle zvyk dělá z obyčejného prkénka nejslabší článek domácí hygieny.
Mikroplasty jako nečekaná přítěž
K bakteriím se u plastu přidává ještě jeden problém, o kterém se donedávna moc nemluvilo. Při každém krájení nůž z povrchu prkénka odírá drobné částečky plastu a ty končí přímo v jídle. Podle jedné studie nám plastová prkénka ročně přidají do jídla zhruba 50 gramů mikroplastů. To odpovídá bezmála třetině všech mikroplastů, které za rok pozřeme v potravě.
Množství se dá aspoň zmírnit. Méně částeček se uvolní, když krájíte v klidu a bez zbytečného tlaku a když prkénko včas vyměníte. Z plastových materiálů navíc uvolňuje méně mikroplastů polyetylen než varianty z polypropylenu.
Přečtěte si také: Trouba tají 1 funkci: Kdo ji začne používat, upeče maso šťavnatější a ještě ušetří na elektřině Jedno prkénko jen na maso a nic jiného
Ať už doma krájíte na dřevě, nebo na plastu, jedno pravidlo platí vždycky. Nejcitlivější surovinou v celé kuchyni je z hygienického hlediska syrové maso a u drůbeže to platí dvojnásob. Můžou na něm být salmonela nebo kampylobakter, tedy bakterie, které dokážou pěkně potrápit zažívání a nejhůř dopadají u malých dětí, seniorů a lidí s oslabenou imunitou.
Maso by proto mělo mít vlastní prkénko, které se nepoužívá na nic dalšího. Když na stejné ploše po mase nakrájíte třeba salát nebo pečivo, přenesete bakterie rovnou do jídla, které se už tepelně neupravuje. A pokud sáhnete po dřevěném prkénku, počítejte s tím, že do myčky nepatří. Pečuje se o něj takto:
myje se ručně v teplé vodě; hned se osuší; jednou za čas se ošetří olejem, aby nepraskalo a zbytečně nenasakovalo. Přečtěte si také: Kdo peče bábovku na másle, dělá chybu. Babičky dávaly do těsta 1 jiný tuk a bábovka zůstala vláčná i po 3 dnech
Zdroje: https://www.stoplusjednicka.cz/je-hygienictejsi-krajet-maso-na-drevenem-nebo-plastovem-prkenku, https://www.vitalia.cz/clanky/prkynka-plna-bakterii-pomluvy-nebo-realita/, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/kuchynske-prkenko/, https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/jsou-plastova-kuchynska-prkenka-hygienictejsi-nez-drevena/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/na-jakem-prkenku-krajet-maso-drevene-plastove-prkenko