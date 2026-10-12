Experti označili 1 nejhorší pánev na smažení řízků. Visí na zdi skoro v každé české kuchyni

Sobotní odpoledne, v misce čeká vepřové v trojobalu a na plotně se ohřívá tuk. První plátek se do pánve položí jen s tichým zabubláním a za pár minut má strouhanka tmavou, mastnou barvu. Většina kuchařů v tu chvíli hledá chybu v mase, ve vejci nebo v oleji. Problém má ale často na svědomí nádobí, které celé roky visí po ruce u linky.
Lehká černá pánev řízkům nesvědčí
Jde o obyčejnou nepřilnavou pánev s tmavým povlakem, kterému se běžně říká teflon a který chemici označují zkratkou PTFE. Takových pánví se podle německých spotřebitelských poraden prodává nejvíc. Hodí se hlavně na jemná jídla, která se snadno přichytí a vystačí si s kapkou tuku.
Nepřilnavé pánve s tmavým povlakem patří k nejprodávanějším, hodí se ale hlavně na jemná jídla s kapkou tuku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Smažení obalovaného masa je ale její slabé místo. Tytéž poradny ji označují za nevhodnou na opékání při vysoké teplotě a singapurský úřad pro potraviny radí, že kdo chce vařit na vysoký stupeň, má použít obyčejnou kovovou pánev bez povlaku.
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Křupavý obal vznikne jen tehdy, když řízek dopadne do pořádně horkého tuku. Jakmile tuk ochladne, strouhanka se přestane rychle zatahovat a místo toho ho začne pít. Ze stejného důvodu se nevyplatí skládat do pánve víc plátků najednou. Takový řízek pak na papírové utěrce nechá velkou mastnou skvrnu a jeho obal při kousnutí místo křupnutí jen měkce povolí.
Lehká pánev s tenkým dnem v sobě zásobu tepla neudrží. Studený řízek z ní teplo rychle odsaje a tuk pak dlouho nabírá původní teplotu. Masivní litina naopak slouží jako zásobárna tepla, takže ani chladný plátek s její teplotou výrazně nepohne. Levné pánve s tenkým dnem se navíc při zahřátí umějí zkroutit, takže na plotnu přestanou dosedat celou plochou.
Rozdíl mezi oběma pánvemi shrnuje tabulka:
Vlastnost Lehká pánev s tenkým dnem Masivní litinová pánev Zásoba tepla zásobu tepla v sobě neudrží slouží jako zásobárna tepla Po vložení masa studený řízek z ní teplo rychle odsaje, tuk pak dlouho nabírá původní teplotu teplota výrazně neklesne Hmotnost lehká těžká Nejvíc jí ublíží rozpalování naprázdno a vidlička Přečtěte si také: Ani bujón, ani maggi. Koprovka bude chutnat jako od babičky díky 1 surovině, kterou přidávala na konci
Kdo chce mít tuk rychle připravený, často nejdřív rozpálí pánev naprázdno na maximum. Nepřilnavé pánvi tím ale dává zabrat nejvíc. Prázdná pánev se během několika minut může rozpálit přes 260 °C, kdy z povlaku začínají unikat první výpary. Kolem 350 až 360 °C se už povlak rozkládá a uvolňuje jedovaté plyny. Člověku mohou přivodit potíže podobné chřipce a pro ptáky chované v bytě, třeba andulky, mohou být i smrtelné.
Další škody napáchá kovové náčiní. Řízky se v mnoha rodinách obracejí obyčejnou vidličkou, která do povrchu kreslí jednu rýhu za druhou. Pánev s poškrábaným nebo odlupujícím se povlakem odborníci radí vyřadit, protože z narušených míst se do jídla mohou dostávat drobné částečky plastu.
Na řízky patří těžší kalibr
Nejspolehlivěji si s řízky poradí litina, na které se obal pěkně opeče dokřupava. Je sice těžká a po umytí ji musíte vysušit a lehce naolejovat, zato s ní teplota během smažení výrazně nekolísá. Pánev z uhlíkové oceli váží méně a teplo si i tak podrží na dlouho. Nerezovou pánev můžete pustit i na vysoký stupeň, řízek se k ní ale přilepí, pokud ho do ní položíte dřív, než se kov celý prohřeje. U všech těchto materiálů se vyplatí sáhnout po široké pánvi, ve které se plátky nemačkají.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá pekař v malé vesnické pekárně za 1 noc? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada Masivní litinová pánev si drží teplo, takže teplota při smažení řízků výrazně nekolísá. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Teplotu prověříte tak, že na pánev cáknete trochu vody z mokrých prstů. Jakmile se kapky po dně rozkutálejí jako kuličky rtuti, přijde na řadu tuk a po něm maso.
Když doma nic jiného nemáte
Usmažit řízek na nepřilnavé pánvi jde, jen je potřeba ji šetřit:
Tuk do ní nalijte ještě za studena a ohřívejte ji na střední stupeň. Na indukční desce zapínejte nejvýš dvě třetiny výkonu a funkci booster nepoužívejte vůbec. Smažte po menších dávkách a plátky obracejte dřevěnou obracečkou. Přečtěte si také: Šéfkuchař pozná do 5 vteřin, jestli umíte usmažit řízek. Stačí mu jediný pohled na strouhanku
Zdroje: https://www.leinetal24.de/leben/genuss/beschichtete-oder-unbeschichtete-pfanne-unterschied-anwendung-zr-93572952.html, https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/lebensmittel/auswaehlen-zubereiten-aufbewahren/gusseisen-edelstahl-teflon-welche-pfanne-ist-wann-die-richtige-107546, https://www.verbraucherzentrale.nrw/wissen/projekt-schadstoffberatung/schadstoffberatung-kuechenutensilien-lebensmittelverpackungen/pfanne-mit-antihaftbeschichtung-gesundheitsschaedlich-50076, https://sfa.gov.sg/food-information/risk-at-a-glance/safe-practices-for-non-stick-pans, https://www.denik.cz/gastronomie/olej-smazeni-spravny-postup/, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-neni-rizek-jako-rizek-kouzlit-lze-i-s-trojobalem-168783, https://energozrouti.cz/clanek/teflonove-panvicky-cesi-miluji-pokud-se-ale-na-pavicce-objevi-toto-uz-ji-nepouzijte-ani-jednou, https://energozrouti.cz/clanek/nejlepsi-material-panev-smazeni-ryby