Experti označili 1 nejhorší nádobu na skladování oleje. Má ji doma většina Čechů

Olej doprovází skoro každé vaření, a tak v mnoha domácnostech zůstává natrvalo na lince nebo poblíž plotny, aby ho měl kuchař po ruce. Někdo si k tomu ještě pořídí ozdobnou skleněnou olejničku. Že zrovna takové řešení připraví olej o chuť i vůni nejrychleji ze všeho, ale napadne jen málokoho.
Průhledná láhev ničí olej nejrychleji
Nejhorší nádoba na skladování oleje je ta úplně nenápadná průhledná. Nezáleží, jestli jde o čirou plastovou láhev z regálu, nebo o ozdobnou skleněnou olejničku na lince. Průsvitný obal totiž pouští dovnitř světlo a světlo patří mezi hlavní spouštěče žluknutí. Nejhůř to odnesou oleje lisované za studena, kterým uškodí jak sluneční paprsky, tak obyčejná žárovka nad kuchyňskou linkou.
Stačí pár týdnů na světle a olej pomalu ztrácí chuť i vůni. Náprava je jednoduchá. Přendejte ho do tmavého skla nebo jiného neprůsvitného obalu, přes který se paprsky nedostanou. Klíčová je jedině neprůhlednost, ať už zvolíte sklo, nebo plast.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně, který vaří 400 obědů denně? To číslo vás naštve Otevřená olejnička pustí dovnitř i vzduch
U prosklených olejniček se sčítají rovnou dvě rizika. Kromě světla k oleji volně proudí i vzduch, protože takové nádobky bývají bez těsnicího uzávěru nebo zůstávají otevřené. Kyslík přitom nastartuje oxidaci stejně spolehlivě jako světlo s teplem, a olej v nezakryté olejničce tak stárne mnohem svižněji.
Po každém nalití proto uzávěr pořádně dotáhněte a raději si i sáhnutím ověřte, že dobře sedí. Časté přelévání z obalu do obalu oleji taky neprospívá, pokaždé se u něj totiž objeví nová dávka vzduchu. Když už se přelití nevyhnete, musí být cílová nádoba čistá a úplně suchá.
Teplo od sporáku dá oleji zbytek
Ani ta nejtmavší láhev olej neuchrání, když stojí na špatném místě. Typicky ho lidé odkládají těsně k plotně nebo do skříňky nad troubou. Horký vzduch od vaření prohřeje celé okolí a teplo se přenese i do zavřené láhve, aniž by se jí kdokoli dotkl. Takové opakované zahřívání spouští úplně stejný rozklad jako světlo.
Přečtěte si také: Prababičky to dělaly vždycky. 1 věc do hrnce s knedlíky a už se vám nikdy nerozpadnou Horký vzduch od vaření prohřívá i láhev odloženou hned u plotny a olej v ní pak rychleji žlukne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Oleji nejvíc vyhovuje chladnější kout, kde se teplota drží zhruba mezi 14 a 20 stupni. Ideální je police ve spíži nebo dobře uzavřená kuchyňská skříň mimo dosah oken, kde zůstává teplota přes den vyrovnaná a nedopadá sem denní světlo. Olivový olej si nechte mimo lednici, chlad mu zahustí konzistenci, způsobí zákal a ubere na výrazné vůni.
Zkažený olej prozradí čich i barva
Čerstvý a žluklý olej se na pohled skoro neliší, takže se hodí zapojit hlavně nos. Nejspolehlivěji zkažení prozradí nakyslý, nepříjemně starý zápach, který ucítíte hned po otevření. Přidat se k němu můžou další příznaky:
olej ztratil původní jas a lehce ztmavl, při nalévání teče pomaleji a lepí, kolem hrdla se usadil světlý nálet nebo plíseň. Přečtěte si také: Vezměte dnes do ruky utěrku a přičichněte k ní. Pokud ucítíte 1 věc, roznášíte bakterie po kuchyni
Do rozpálené pánve takový olej rozhodně nedávejte. Nejenže hotovému jídlu sebere chuť, ale ani zdraví neposlouží, a tak s ním zamiřte rovnou ke kontejneru na použité tuky. Pokud si nejste jistí, dejte na svůj čich, ten zklame málokdy.
Menší balení se vyplatí víc než velká láhev
Trvanlivost vytištěná na etiketě počítá s neporušeným balením. Prvním povolením víčka se ale odpočet výrazně zrychlí. Slunečnicový i řepkový olej proto po otevření vydrží zhruba dva až tři měsíce, u olivového si nechte rezervu ještě o něco kratší, kolem dvou měsíců.
Když olej v kuchyni ubývá pomalu, vyplatí se kupovat menší balení. U velkého balení za akční cenu je úspora jen zdánlivá, když skoro polovinu nakonec vylijete kvůli žluknutí. A jestli přece jen nakupujete po litrech, odlévejte si z velké lahve jen menší dávku do malé neprosvítající lahvičky a doplňte ji skoro k okraji. Čím míň místa nad olejem zbude, tím míň kyslíku se k němu dostane.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/17872-jak-skladovat-olej, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/skladovani-oleje/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/kam-davat-olej-30000222.html, https://www.dotyk.cz/magazin/olivovy-olej-skladovani/, https://www.nasdum.eu/skladujete-olej-na-spravnem-miste-pozor-na-svetlo-a-teplo/, https://www.tiscali.cz/tohle-je-nejhorsi-zpusob-jak-skladovat-olej-cesi-ho-porad-pouzivaji-a-vubec-nevi-ze-tim-zkracuji-jeho-trvanlivost-685861