Experti označili 1 nejhorší mouku na pečení chleba. Má ji ve spíži většina Čechů

Skoro každá česká domácnost má doma jeden sáček mouky, po kterém sáhne úplně na všechno. Zahustí s ní omáčku, upeče bábovku, obalí řízek a stejně samozřejmě z ní zadělá i na domácí chleba. A právě u chleba dělá tahle jistota medvědí službu. Pekaři se totiž shodují, že pro pořádný bochník jde o tu nejslabší volbu, jakou můžete udělat. Dobrá zpráva je, že vhodnější mouka obvykle leží hned na vedlejším regálu.
Univerzální bílá mouka a její slabé místo
Řeč je o obyčejné hladké bílé mouce. Je to nejrozšířenější mouka v českých kuchyních a její přednost spočívá v univerzálnosti. Skvěle se hodí na:
jemné moučníky a sladké pečivo, piškotová a linecká těsta, palačinky, zahušťování omáček a polévek, vláčné světlé pečivo. Přečtěte si také: Ani strouhanka, ani vejce. Do karbanátků patří 1 surovina, bez které je naše babičky nikdy nedělaly
Sáhne po ní téměř každý, kdo chce mít doma jednu mouku na všechno.
Jenže chleba je jiná disciplína. Bochník potřebuje mouku s chutí, vůní a strukturou, a přesně to hladká bílá nabídne ze všech nejméně. Výsledkem bývá bledý a poměrně fádní chléb, který navíc rychleji vysychá a druhý den už není ono.
Proč je z ní chleba jen bledým stínem
Tajemství je ve způsobu mletí. Hladká světlá mouka se získává jen ze středu obilného zrna, tedy z jeho škrobnatého jádra. Obalové vrstvy i klíček, ve kterých se ukrývá většina vlákniny, minerálních látek a chuti, se při výrobě oddělují. Zůstává tak převážně jemný škrob.
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Díky tomu je mouka světlá, sypká a lehká, ale ochuzená o to nejcennější z celého zrna. Pro nadýchaný piškot je to výhoda. Pro chleba, který má vonět, mít výraznou střídku a vydržet čerstvý, je to slabina. Bochníku z ní chybí právě ty složky, které dělají chleba chlebem.
Sáhněte po chlebové, klidně smíchané se žitnou
Lepší volba nese název přímo v označení. Při mletí chlebové mouky zůstává v zrnu zachovaná i část povrchových vrstev, takže si mouka nese víc minerálních látek. Chléb z ní má výraznější chuť a vláčnější střídku a vydrží déle čerstvý, což u domácího pečiva rychle oceníte.
Chlebová mouka, ideálně doplněná o žitnou, dává bochníku výraznější chuť i déle svěží střídku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Osvědčený domácí chléb navíc nestojí na jediné mouce. Čeští pekaři spojují pšeničnou chlebovou se žitnou chlebovou a nechají těsto nakynout s kváskem nebo droždím. Pšeničná se stará o pružnost, žito přidává typickou chuť i vláhu. Výsledkem je voňavý bochník se vzdušnou, dírkovanou střídkou, jakou z bílé hladké mouky jen tak nezískáte.
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Nemusíte být pekař, abyste vhodnou mouku poznali. Stačí se podívat na typové číslo na obalu, které se značí písmenem T a číslicí. Udává, kolik minerálních látek v mouce po vymletí zůstalo, a tím i to, jak moc se blíží celozrnné.
Platí jednoduché vodítko. Čím vyšší číslo, tím tmavší a bohatší mouka a tím lépe se hodí na chleba. Hladká světlá bílá mouka nese číslo T530. Pšeničná chlebová se pohybuje kolem T1050 až T1150 a celozrnná atakuje hodnoty přes T1700. Až tedy příště budete kupovat mouku na chleba, hledejte na sáčku vyšší čísla.
Orientaci usnadní přehled typových čísel jednotlivých mouk:
Druh mouky Typové číslo hladká světlá bílá T530 pšeničná chlebová kolem T1050 až T1150 celozrnná přes T1700 Hladkou mouku vyhazovat nemusíte Přečtěte si také: Kolik si vydělá pizzař v italské restauraci za celý měsíc i se spropitným? Až to číslo uvidíte, spadne vám brada
Nic z toho neznamená, že byste měli hladkou mouku ze spíže vyřadit. Na většinu běžného pečení a vaření zůstává tou nejpraktičtější volbou a v žádné domácnosti by chybět neměla. Jde jen o to používat ji tam, kde opravdu vynikne.
Pokud zrovna nechcete pořizovat další druh mouky, i tak si můžete pomoct. Zkuste u chleba nahradit část hladké mouky celozrnnou nebo chlebovou. I malý podíl tmavší mouky dodá bochníku víc chuti a živin a posune ho o kus blíž tomu, jak má pořádný domácí chléb vypadat a vonět.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jaky-je-rozdil-mezi-chlebovou-a-normalni-moukou/, https://www.prozeny.cz/clanek/obycejna-mouka-omyl-vime-ktera-je-idealni-na-kolace-na-chleba-i-do-sekane-35319, https://www.trhynakulataku.cz/l/mouky-a-jejich-rozdily/, https://www.upecsichleba.cz/chlebova-mouka-2/, https://www.itesco.cz/hello/clanek/hruba-hladka-spaldova-celozrnna-jak-vybrat-spravnou-mouku/33062, https://www.babiccinavolba.cz/vypeceny-blog/druhy-a-typy-psenicnych-mouk/