Experti označili 1 nejhorší místo na skladování brambor. Používá ho většina Čechů

Brambory patří do každé české kuchyně a většina lidí je po nákupu uklidí tam, kde to vypadá nejrozumněji. Právě ta nejsamozřejmější volba ale dokáže z pytle kvalitních hlíz udělat sladce chutnající zklamání. Odborníci se přitom shodují, které jediné místo bramborám škodí nejvíc, a spousta domácností ho používá den co den.
Chladné, tmavé, a přesto špatně
Lednice se nabízí jako naprosto logická volba. Je v ní chlad, je v ní tma a člověk má pocit, že tím zásobu ochrání před klíčením. V bytě bez sklepa nebo spíže navíc často nic lepšího po ruce není, takže brambory skončí v šuplíku na zeleninu skoro samy od sebe. Odborníci ji ovšem označují za nejhorší místo, kam syrové brambory dát. Chlad totiž v hlízách spustí změnu, kterou na první pohled nepoznáte.
Chlad v lednici spustí v bramborách změnu, kvůli které je odborníci považují za nejhorší úložiště. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. V lednici brambory nečekaně zesládnou
Jakmile teplota klesne zhruba pod 4 °C, začne se v hlízách přeměňovat škrob na cukr. Hlízy pak dostanou nezvykle nasládlou dochuť, která do brambor nepatří. Nejlépe ji odhalíte u jednoduchých jídel bez výrazného koření, kde brambora hraje hlavní roli, třeba u vařených brambor na loupačku nebo v obyčejné bramboračce.
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Ještě zřetelněji se to projeví při smažení a pečení. Zesládlé hlízy na pánvi i v troubě tmavnou mnohem rychleji než ty z běžné teploty. Ze zlatavých křupavých hranolků se tak snadno stanou tmavé, připáleně vyhlížející plátky, i když jste u sporáku udělali všechno jako vždycky.
A co ta obávaná rakovina?
Kolem brambor z lednice koluje i strašák jménem akrylamid. Ta látka se uvolňuje při smažení a pečení nad 120 °C a čím tmavší kůrčička pokrmu je, tím víc jí v něm zpravidla vzniklo. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny ji řadí mezi pravděpodobné karcinogeny. Roky se proto tvrdilo, že ze zesládlých brambor se jí při tepelné úpravě uvolní víc, a lednice se kvůli tomu líčila jako zdravotní hazard.
Novější věda je opatrnější. Britský Úřad pro potraviny (Food Standards Agency) po přezkoumání studií uvedl, že skladování v lednici potenciál akrylamidu oproti spíži prakticky nezvyšuje. Hlavním důvodem, proč syrové brambory do lednice nedávat, tak zůstává jejich chuť a chování při vaření. Ať už brambory skladujete kdekoli, vyplatí se je smažit jen dozlatova a plátky před smažením na 15 až 30 minut namočit do vody. Obojí tvorbu akrylamidu prokazatelně snižuje.
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Nejlépe bramborám svědčí tmavé, suché a chladné místo s teplotou kolem 4 až 7 °C, kde navíc proudí vzduch. V domě takové podmínky splní sklep, ve kterém nemrzne, v bytě se hodí spíž, chladná komora nebo police v nevytápěné předsíni. Na pár dní zvládnou brambory i balkon, jen je tam potřeba zastínit a pohlídat, aby nepřimrzly.
Plastovým sáčkům a zavřeným dózám se u brambor raději vyhněte. Vlhko se v nich sráží, hlízy se potí a za pár dní naskočí plíseň. Sáhněte po něčem, co pustí vzduch dovnitř:
proutěný koš nebo dřevěná bedýnka s mezerami mezi latěmi, obyčejná papírová taška, pytel z juty nebo plátna. Přečtěte si také: Kašlu na drahé restaurace. Uvařil jsem oběd pro 4 lidi a vyšel mě na 150 Kč
Když vzduch kolem hlíz volně proudí, vlhkost se nedrží a hniloba nemá šanci.
Čeho se u brambor vyvarovat
Světlo škodí bramborám podobně jako teplo. Když na hlízy dopadá, začnou zelenat a se zeleným zabarvením v nich přibývá solanin, tedy látka, která tělu neprospívá. Zelenající brambory už do jídla nepatří. Teplo zase hlízy nastartuje k rašení klíčků, takže místo nad sporákem nebo u topení jim vysloveně nesvědčí.
Hlídejte si i to, co leží v koši vedle nich. Brambory skladujte odděleně od cibule a hlavně dál od jablek. Z jablek se totiž odpařuje etylen a ten dává hlízám signál, aby začaly klíčit. Doba, po kterou brambory zůstanou k použití, se tím citelně zkrátí. Když jim dopřejete tmu, chlad a trochu vzduchu, odmění se vám tím, že zůstanou pevné a chutné celé týdny.
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Zdroje: https://www.lovefoodhatewaste.com/blog/storing-your-potatoes-fridge-best, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-skladovat-brambory-aby-vydrzely-do-jara, https://cnn.iprima.cz/chyby-ktere-delame-pri-skladovani-potravin-v-lednici-nekterym-vecem-chlad-vylozene-skodi-504623, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/brambory-lednice-skladovani-20220412.html, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/brambory-skladovani-lednice-karcinogen-akrylamid/