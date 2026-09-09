Experti označili 1 nejhorší materiál na kuchyňské prkénko. Má ho doma většina Čechů

Lehké, snadno omyvatelné, často barevné a k dostání za pár korun. Plastové prkénko leží ve skoro každé české kuchyni a málokdo u něj řeší, co se odehrává pod čepelí. Právě tenhle všední kousek ale odborníci při srovnávání materiálů opakovaně strkají na poslední příčku. Můžou za to dvě věci a obě se projeví hlavně na prkénku, které máte doma už roky.
Co všechno skončí i ve vašem jídle
Když nožem přejedete po plastu, čepel se do měkkého povrchu zařízne a odloupne z něj nepatrné úlomky. Ty pak zůstanou na krájené potravině a putují do talíře společně s ní.
Jak velké množství to je, změřil v roce 2023 tým americké North Dakota State University a výsledky zveřejnil časopis Environmental Science & Technology. Vědci dali dobrovolníkům do ruky nůž a mrkev a uvolněné částice pak přepočítali pod mikroskopem. Výsledek je vysoký. Z jediného prkénka může za rok vzniknout několik desítek milionů drobných částeček a do těla jich takhle putuje odhadem až 50 gramů plastu. Roli hraje i tvrdost suroviny. Tvrdá mrkev obrousí z desky víc než měkčí potraviny.
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Druhý problém opět souvisí s krájením. Nůž po sobě pokaždé zanechá tenkou stopu a povrch desky se během let změní v hustou síť takových vrypů. Do nich zapadnou mikroskopické zbytky jídla, tuk i vlhkost a právě k téhle směsi se proud vody z kohoutku při běžném umytí pořádně nedostane. Nespolehnete se ani na horkou vodu v myčce.
A přesně tam se bakteriím daří. Choroboplodné mikroby jako listerie dokážou v zaříznutých rýhách přežít i několik dní, i když deska na pohled vypadá dočista umytá. Plast má proti dřevu ještě jednu slabinu. Není nasákavý, takže bakterie nevtáhne dovnitř, kde by časem uhynuly, a nechá je ležet nahoře na povrchu.
Kolik z toho je opravdu prokázané
Kolem prkének koluje spousta strašení, které je dobré uvést na pravou míru. Roky se traduje, že krájecí deska hostí dvousetkrát víc bakterií než prkénko na záchodě. Ve skutečnosti se ten údaj vyhoupl z mnohem opatrnějších výsledků starších zahraničních testů a žádné seriózní laboratorní měření ho nikdy nedoložilo. Nezávislou zkoušku udělal i server Vitalia. Pětici desek z běžných kuchyní poslal do laboratoře Bureau Veritas a salmonela nevyšla u žádné z nich. Hygienický limit mikroorganismů překonala jediná deska, shodou okolností plastová.
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Zdrženlivost se vyplatí i u mikroplastů. Že se z prkénka uvolňují, je změřené a nesporné. Jestli nám ale reálně škodí, na to věda jasnou odpověď nemá. Autoři studie nakapali uvolněné částice na myší buňky a v krátkém předběžném pokusu se jejich životaschopnost nijak výrazně nezhoršila. Drobné kousky plastu sice badatelé našli i v lidské krvi a tkáních, konkrétní poškození zdraví se jim ale zatím doložit nepodařilo.
Proč se vyplatí přejít na dřevo
Kdo chce plastu v kuchyni ubrat, udělá nejlíp s deskou z tvrdého dřeva. Osvědčí se dub, jasan nebo třešeň. Dřevo si poradí s bakteriemi samo, protože je zachytí mezi vlákny, kde postupně odumřou. Navíc je mnohem ohleduplnější k ostří nožů než tvrdý plast nebo sklo, na kterém čepel rychle otupíte a krájení k tomu ještě protivně skřípe.
Ve vláknech tvrdého dřeva bakterie postupně odumřou a deska k tomu šetří ostří nožů. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvíc ale rozhoduje stav konkrétního kusu. Kdy plastové prkénko vyhodit a pořídit nové?
Přečtěte si také: Ani sůl, ani ocet. Fazole se nenadýmají díky 1 surovině, kterou přidávají Mexičané po generace když v plastu nahmatáte hluboké rýhy nebo dokonce praskliny, když se na povrchu drží mastný film, který nesmyje mýdlo ani horká voda, když deska začíná měnit tvar a kroutit se, když si prkénko drží pach jídla, který z něj nedostanete.
Dřevěnou desku myjte v ruce, hned ji osušte a nenechávejte ji ležet ve dřezu, dlouhé máčení jí neprospívá. A vyplatí se mít prkének radši několik a syrové maso krájet zvlášť od zeleniny, ať se bakterie z jedné suroviny nestěhují na druhou.
Zdroje: https://zeptejsevedce.cz/dotazy-a-odpovedi/jsou-plastova-kuchynska-prkenka-hygienictejsi-nez-drevena/, https://extrafit.cz/pouzivate-plastove-prkenko-uvolnuji-se-z-nej-castice-vedce-ale-prekvapilo-neco-jineho/, https://www.fitzivot.cz/zdravi/plastove-prkenko-mikroplasty/, https://www.dumazahrada.cz/domacnost/prkenko-drevene-plastove-proc-nepouzivat/, https://www.ireceptar.cz/zdravi/kdy-je-cas-vyhodit-plastove-prkenko/, https://www.tiscali.cz/vyhodte-z-kuchyne-1-typ-prkenka-hygienici-tvrdi-ze-obsahuje-az-200x-vic-bakterii-nez-drez-677219