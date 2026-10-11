Experti označili 1 nejhorší hrnec na vaření polévky. Stojí na sporáku skoro v každé české domácnosti

Na plotně tiše bublá rajská nebo zelňačka v lehkém lesklém hrnci, který v rodině slouží celé roky. Právě tenhle typ nádobí ale odborníci na bezpečnost potravin pro některé polévky nedoporučují. Kdy je dobré zbystřit a musí starý hrnec opravdu do sběru?
Hrnec po babičce a polévka na dva dny
Řeč je o hrnci z holého hliníku, tedy bez smaltu, nepřilnavé vrstvy nebo jiné ochranné úpravy uvnitř. Je lehký a často se dědí z generace na generaci. Kolik domácností ho přesně má, žádná statistika neuvádí, v kuchyních se s ním ale potkáte dodnes.
Starosti začínají ve chvíli, kdy se v něm vaří kyselá nebo hodně slaná polévka. Ještě víc to platí, když hotové jídlo zůstane v hrnci stát do dalšího dne.
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Hliník se v kyselém a slaném prostředí rozpouští snáz. Část kovu se tak při vaření dostává z hrnce přímo do jídla. Kolik ho bude, záleží na tom:
jak kyselý a slaný pokrm je, jak dlouho v nádobě zůstává, jak je horký.
Pozor by si proto lidé měli dát hlavně u polévek s rajčaty, kysaným zelím, octem nebo citronem. Do této skupiny patří rajská, zelňačka, kulajda i čočková polévka zakápnutá octem. Podobně se chová vydatně osolený vývar.
Přečtěte si také: Babiččin trik na svíčkovou funguje na jistotu. Stačí 1 lžíce do omáčky a bude hladká jako samet Kyselé polévky jako rajská nebo zelňačka rozpouštějí holý hliník snáz než jiná jídla. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Co radí němečtí odborníci
Německý Spolkový institut pro hodnocení rizik (BfR) posuzuje hliníkové hrnce podle toho, co mají uvnitř. Holý hliník podle něj patří pokud možno jen k jídlům, která nejsou kyselá ani slaná, a kyselý nebo slaný pokrm by v něm neměl ani dlouho stát. Na hrnce s ochrannou vrstvou se tohle omezení nevztahuje.
Stejnou linii drží německá spotřebitelská poradna Verbraucherzentrale, podle které kyselé a slané pokrmy do hliníkového nádobí nepatří. Ekologické sdružení Arnika jde ve svém letáku ještě dál a radí, aby se lidé hliníkovým hrncům v kuchyni raději úplně vyhnuli.
Zákon ho nezakazuje, polévku v něm ale nenechávejte přes noc Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá omáčka se vařila na Hané k nedělní pečeni. Suroviny stojí kolem 115 Kč
Ministerstvo zdravotnictví v odpovědi na žádost o informace z roku 2019 uvedlo, že zákaz hliníkového nádobí nikde stanovený není a obecně ho nelze považovat za zdravotně závadné. Pravidla pro jeho použití ale existují.
Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy dovoluje hliníku bez povrchové úpravy přijít do kontaktu s jídlem nejvýš na čtyři hodiny. Se silně kyselými potravinami se nesmí potkat vůbec. Výjimku z časového omezení mají jen suché potraviny. Uvařenou polévku je proto lepší hned po dovaření přelít do nerezového nebo smaltovaného hrnce či porcelánové mísy, nechat ji tam vychladnout a pak ji uložit do lednice.
Jak zacházet s polévkou a hrncem z holého hliníku, přehledně shrnuje následující tabulka:
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Situace Co dělat Proč Vaříte kyselou polévku (rajská, zelňačka, kulajda, čočková polévka zakápnutá octem) Nevařte ji v hrnci z holého hliníku V kyselém prostředí se hliník rozpouští snáz a část kovu přechází do jídla Vaříte vydatně osolený vývar Nevařte ho v hrnci z holého hliníku Ve slaném prostředí se hliník rozpouští snáz Polévka má vydržet do dalšího dne Hned po dovaření ji přelijte do nerezového nebo smaltovaného hrnce či porcelánové mísy a po vychladnutí ji v nové nádobě dejte do lednice Vyhláška č. 38/2001 Sb. dovoluje kontakt holého hliníku s jídlem nejvýš na čtyři hodiny Komu může hliník uškodit nejvíc
Akutní otrava hliníkem z jídla hrozí jen velmi vzácně. Větší část přijatého kovu odfiltrují zdravé ledviny. Co v organismu zůstane, usadí se hlavně v kostní tkáni a tělo se toho zbavuje zdlouhavě. Kdo ho přijímá ve větším množství celé roky, zatěžuje si podle odborníků kosti, ledviny i nervovou soustavu.
Na pozoru by se měl mít hlavně ten, komu nemoc ledvin ztěžuje vylučování. BfR mezi citlivé skupiny řadí i děti a seniory. Pokud máte s ledvinami potíže a nejste si jistí, poraďte se se svým lékařem.
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Pro polévky se nejlépe hodí nerezové nebo smaltované hrnce. U nerezu se vyplatí vybrat kus se silným vícevrstvým dnem, ve kterém se střídá ocel s hliníkem. Takové dno rozvádí teplo rovnoměrně a hliník v něm zůstává schovaný mezi vrstvami oceli.
Smaltovaný hrnec dobře poslouží, dokud je smalt celý. Jakmile se na něm objeví odprýsknuté místo nebo hlubší škrábance, patří hrnec z plotny pryč. Pod narušenou vrstvou se odkrývá železný podklad a do polévky by se z něj mohly uvolňovat drobné částice.
Smaltovaný hrnec je pro polévky bezpečnou volbou, dokud na něm není odprýsknutý smalt. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Starý hliníkový hrnec ale nemusíte hned vyhazovat. Dál poslouží třeba k ohřátí vody nebo na jídla, která nejsou kyselá ani slaná a která po uvaření hned přendáte jinam.
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Zdroje: https://www.verbraucherzentrale.de/node/7609, https://arnika.org/download/1752_e0137d9e181cffc950884baeb5c018fe, https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/18253/39619/204-2019.pdf, https://plzen.rozhlas.cz/vyhybate-se-hliniku-v-kuchyni-vime-kdy-je-opatrnost-namiste-7161881, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-vybirejte-kvalitu-vyhnete-se-toxickemu-nadobi-40303996, https://www.bfr.bund.de/fragen-und-antworten/thema/fragen-und-antworten-zu-aluminium-in-lebensmitteln-und-verbrauchernahen-produkten/