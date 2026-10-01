Experti označili 1 nejhorší druh sýra. Češi ho kupují dětem do svačiny a myslí si, že je zdravý

Trojúhelníček nebo krémová pomazánka ve svačinovém boxu patří v Česku k dětství skoro stejně jako pastelky. Rodiče ho podávají celé generace a berou ho jako samozřejmý zdroj vápníku. Právě tavený sýr ale nutriční odborníci mezi sýry řadí úplně nakonec. Čím si tuhle pozici vysloužil a co dát dětem do svačiny místo něj?
Proč rodiče věří, že je tavený sýr zdravý
Tavený sýr je mléčný výrobek, a to většině lidí stačí k tomu, aby ho zařadili mezi zdravé potraviny. Pomáhá tomu i reklama, která dlouhodobě míří především na rodiče nejmenších dětí a slibuje jim bohatý přísun vápníku pro rostoucí kosti.
Háček je v tom, že vápník obsahuje každý sýr vyrobený z mléka, takže žádnou zvláštní přidanou hodnotu tady taveňák nemá. A jak upozorňují výživoví poradci, právě u tavených sýrů je vápníku ve srovnání s ostatními sýry méně a tělo ho navíc hůř využije.
Češi přitom patří v konzumaci tavených sýrů k evropské špičce. Průměrně jich spořádáme kolem dvou kilogramů na osobu za rok.
Přečtěte si také: Kolik si vydělá kuchař v nemocniční kuchyni za celý měsíc i s příplatky? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist Co experti tavenému sýru vyčítají
Tavený sýr nevzniká zráním jako přírodní sýry, ale roztavením už hotových sýrů za vysoké teploty. Aby výsledek pěkně držel pohromadě a dal se roztírat, přidávají se do něj takzvané tavicí soli. Do hmoty se pak běžně dostane i:
sušené mléko, zahušťující škrob, levnější rostlinné tuky, a nemalá dávka soli.
Na sto gramech taveného sýra se sůl vyšplhá klidně na 1,5 až 3 gramy, což je pro dětský jídelníček dost. Vyšší příjem soli se pojí s rizikem vyššího krevního tlaku a u nejmenších dětí zbytečně zatěžuje ledviny. K tomu se přidávají nasycené tuky, kterých bychom měli jíst spíš méně.
Přečtěte si také: Němci skupují tyhle skleněné dózy z dob ČSSR a platí za ně až 6 000 Kč. Češi v nich mají mouku ve spíži
„Tavené sýry rodiče stále považují za zdravou součást jídelníčku,” upozornila pro web Vím, co jím dětská obezitoložka a endokrinoložka Alexandra Moravcová. Podle ní by to ale rodiče se zařazováním taveňáku do jídelníčku dětí neměli přehánět.
Tavicí soli a rostoucí kosti
Největší výhrada míří na tavicí soli. Nejčastěji jde o fosforečnany, tedy sloučeniny fosforu. Ty se postarají o hladkou konzistenci, ale zároveň zhoršují vstřebávání vápníku a dodávají tělu velkou porci fosforu navíc.
U dospělého člověka to většinou nevadí. U dítěte, kterému se teprve tvoří kostra a zuby, je ale vyvážený poměr vápníku a fosforu důležitý. Když fosfor dlouhodobě převažuje, tělo hůř ukládá vápník do kostí. Výživoví odborníci proto radí, aby tavený sýr nebyl u dětí každodenní svačinou ani jediným zdrojem vápníku.
Přečtěte si také: Rychlovarná konvice nebo hrnec na plotně: Měření ukázalo, co spolkne víc energie. Výsledek mnohé zaskočí Sýr, nebo jen sýrový výrobek? Čtěte etiketu
V regálu se snadno splete tavený sýr se „sýrovým výrobkem”. Vypadají skoro stejně, ale ten druhý má část mléčného tuku nahrazenou rostlinným a bývá doplněný škrobem. Poznáte to jedině z etikety, kde musí být podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce uvedené všechny složky.
Rozdíl mezi taveným sýrem a levnějším sýrovým výrobkem prozradí až složení na etiketě. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Tavicí soli bývají na obalu buď vypsané slovy, nebo schované pod éčky, u fosforečnanů třeba E339 nebo E452. Dobrým vodítkem je otočit krabičku a přečíst si složení. Čím delší a nesrozumitelnější je seznam přísad, tím spíš má smysl sáhnout po něčem jiném.
Čím tavený sýr ve svačině nahradit
Dobrá zpráva je, že náhrad je spousta a nejsou o nic pracnější. Nejlíp pro děti udělá čerstvý sýr. Tvaroh, cottage, ricotta nebo domácí tvarohová pomazánka mají výrazně méně soli a žádné tavicí soli v sobě nemají. Na pečivo se natřou stejně snadno jako taveňák.
Přečtěte si také: Ani hladká, ani polohrubá. Babičky pekly buchty z 1 mouky, díky které byly nadýchané celý týden
Když má dítě radši výraznější chuť, poslouží přírodní sýr. Středně tučný eidam, ementál nebo čedar dodají vápník v dobře využitelné podobě a stačí jich pár plátků. K tomu se hodí proužky papriky, ředkvička nebo kousek žitného chleba.
Neznamená to, že by tavený sýr musel ze svačin zmizet nadobro. Odborníci se shodují, že občas a v malém množství nikoho neohrozí. Jako každodenní jistota v dětském boxu se ale nehodí, i když ho děti milují.
Zdroje: https://supermamy.maminka.cz/clanek/pro-zeny-super-mamy-materstvi-vyziva-deti/459714/otestovali-jsme-detske-syry-jsou-pro-deti-moc-slane-ktere-jim-nedavat.html, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Tavenak—nebezpecna-laska-Cechu__s10010x7812.html, https://www.fitbee.cz/blog/taveny-syr-detem-spise-skodi-obsahuje-fosfor-a-sodik/, https://jidelny.cz/encyklopedie/syry-ve-vyzive-deti-i-dospelych-ii/, https://radiozurnal.rozhlas.cz/syr-bez-fosfatu-prostudujte-si-co-presne-oznacuji-ecka-na-obalu-6257997, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/36531-tavene-syry-zdravi-fosfor-vapnik