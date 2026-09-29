Experti označili 1 nejhorší druh salámu. Češi ho dávají dětem do svačiny každý den

Rohlík s plátkem salámu patří ke klasické školní svačině a spousta rodičů ho dětem chystá skoro každé ráno. Odborníci na výživu ale upozorňují, že jeden oblíbený druh se do dětského jídelníčku hodí ze všech nejméně. Důvod se skrývá v jeho složení a v číslech, která běžný nakupující na obalu přehlédne.
Klasika z dětské svačiny má háček
Když se řekne salám do svačiny, většina rodin sáhne po měkkém gothajském salámu. Je levný, chutná dětem a do rohlíku se krájí jako nic. Právě tenhle typ ale odborníci označují za nejméně vhodný, pokud ho dítě dostává pravidelně.
Problém se netýká jedné konkrétní značky. Jde o celou kategorii měkkých salámů s nízkým podílem masa a gothajský salám je jejich nejznámějším zástupcem. Proto v dětských svačinách končí nejčastěji.
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Kolik masa vlastně v takovém salámu je? Vyhláška č. 69/2016 Sb. stanoví, že gothajský salám musí obsahovat nejméně 40 procent masa a smí mít až 40 procent tuku. Zbytek do sta procent připadá na vodu, koření a přídatné látky.
Pro srovnání, šunkový salám musí mít podle téže vyhlášky aspoň 55 procent masa a nanejvýš 20 procent tuku. Ani salám prodávaný pod přívětivým názvem junior na tom není lépe, zákon u něj počítá také jen se 40 procenty masa. Kdo tedy pod hezkým obalem čeká plnohodnotné maso, bývá zklamaný.
Zákonné požadavky na jednotlivé druhy přehledně shrnuje následující tabulka:
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Druh salámu Nejméně masa Nejvíce tuku Gothajský salám 40 % 40 % Junior 40 % 35 % Šunkový salám 55 % 20 % Sůl a dusitany zatíží dětské tělo víc
U dětí hraje roli i to, že jejich organismus si s některými látkami poradí hůř než ten dospělý. Uzeniny patří k nejslanějším potravinám vůbec. Ve 100 gramech salámu bývají zhruba 3 až 4 gramy soli. Předškolní dítě by přitom mělo za celý den přijmout maximálně kolem 3 gramů. Dva plátky salámu tak dítěti pokryjí podstatnou část denního stropu.
Do salámů se navíc přidávají dusitany, které znáte z etiket pod označením E250. Chrání maso před nebezpečnou bakterií, jež tvoří takzvaný klobásový jed, a dávají mu růžovou barvu. Při zahřátí a během trávení z nich ale mohou vznikat nitrosaminy, tedy látky spojované se vznikem rakoviny střev. Podle odborníků se právě děti mezi čtyřmi a šesti lety dostávají u příjmu dusitanů nejsnáze až na hranici bezpečné denní dávky.
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Že nejde o planý poplach, potvrzuje i zařazení uzenin mezi rizikové potraviny. Světová zdravotnická organizace v roce 2015 zařadila zpracované maso mezi prokázané karcinogeny, tedy po bok kouření a alkoholu. Rozsáhlé studie navíc spočítaly, že s každodenní porcí uzenin o hmotnosti 50 gramů roste pravděpodobnost nádoru tlustého střeva zhruba o 18 procent.
Plátek salámu jednou za čas samozřejmě dítě neohrozí. Riziko roste s pravidelností a množstvím, a přesně tady je každodenní svačina se salámem slabým místem.
Čím salám ve svačině nahradit
Dobrá zpráva je, že náhrad je dost. Pokud chcete dítěti dát do pečiva maso, sáhněte po kvalitní šunce nejvyšší jakosti. U té zákon vyžaduje aspoň 16 procent čistých svalových bílkovin a zakazuje jakýkoli přídavek škrobu i barviv. Ještě lepší je maso, které doma uvaříte a nakrájíte sami, protože přesně víte, co v něm je.
Přečtěte si také: Mastné kachličky za sporákem budou čisté za 5 minut. Stačí 1 věc, kterou běžně vyhazujete do koše Vajíčko nebo sýr na celozrnném pečivu patří k nejlepším náhradám salámu v dětské svačině. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Svačina navíc nemusí stát jen na mase. Podobně dobře zasytí celozrnné pečivo se sýrem, vajíčko natvrdo nebo domácí pomazánka z luštěnin, a tělu dají víc než salám. Když k tomu přidáte trochu zeleniny nebo ovoce, má dítě svačinu, ze které bude mít užitek.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-69, https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-vyzive/Uzeniny-zvysuji-riziko-rakoviny.-Kolik-je-jeste-male-mnozstvi__s10010x10695.html, https://plzen.rozhlas.cz/dusicnany-a-dusitany-v-potravinach-je-duvod-k-obavam-6715495, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/karcinogeny-uzeniny.html, https://svet-potravin.cz/toxicke-sunky-a-salamy-ktere-zpusobuji-rakovinu-vyvracime-potravinove-fake-news/, https://www.nzip.cz/clanek/2138-uzeniny-v-detskem-jidelnicku