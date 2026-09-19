Experti označili 1 nejhorší druh rýže. Má ho ve spíži skoro každá česká domácnost

Otevřete kuchyňskou skříňku a nejspíš tam jeden konkrétní druh rýže najdete. Je levný, uvaří se za pár minut a hodí se ke všemu, takže ho kupuje skoro každý. Právě jeho ale odborníci na výživu řadí mezi vůbec nejméně vhodné přílohy. Jestli ho ale máte hned vyhodit, není tak jednoznačné, jak by se mohlo zdát.
Nejběžnější rýže je zároveň nutričně nejchudší
Bílá loupaná rýže je nejprodávanější druh na světě a české domácnosti nejsou výjimkou. Sáhne po ní skoro každý, kdo chce rychlou přílohu bez přemýšlení. Její obliba ale nejde ruku v ruce s výživovou hodnotou. Nutriční odborníci se shodují, že právě rafinovaná bílá rýže patří mezi nejchudší volby, jaké si můžete dát na talíř.
Míra zpracování zrna přitom přímo rozhoduje o tom, kolik výživných látek v rýži zůstane. A bílá rýže patří k nejvíc zpracovaným druhům vůbec. Dvojnásob to platí o instantní rýži, která se uvaří skoro okamžitě právě díky tomu, kolik zpracování už má za sebou.
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Aby zrnko získalo svou typickou bílou barvu a dlouhou trvanlivost, musí projít leštěním. Při něm se odstraní vnější otrubová slupka i klíček. Jenže přesně v těchhle částech se skrývá většina toho cenného, tedy vláknina, vitaminy skupiny B a minerály, hlavně hořčík.
V zrnku pak zůstane hlavně škrob a rychlé sacharidy. Hnědá rýže je přitom úplně stejné zrno, jen bez téhle procedury, takže si vlákninu i mikroživiny podrží. Podobně na tom jsou barevné odrůdy jako červená nebo divoká rýže, které navíc nabízejí antioxidanty a víc bílkovin.
Rychlý cukr v krvi je hlavní kámen úrazu
Největší výhrada odborníků míří na glykemický index, což je rychlost, jakou jídlo zvedne hladinu cukru v krvi. U bílé rýže je tenhle ukazatel vysoký, běžně kolem 85 až 90, zatímco hnědá se drží okolo 50. Čísla se liší podle odrůdy i přípravy, rozdíl ale zůstává. Po porci bílé rýže tak cukr prudce vyskočí a zase spadne, což s sebou nese brzký hlad a chuť na další jídlo.
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Pro lidi, kteří hlídají váhu nebo mají cukrovku, je proto bílá rýže nejméně praktickou volbou. Kvůli chybějící vláknině navíc zasytí na kratší dobu než celozrnná příloha.
Rozdíl mezi oběma druhy přehledně shrnuje následující tabulka:
Druh rýže Glykemický index Vláknina a mikroživiny Bílá rýže kolem 85 až 90 odstraněny leštěním, zůstává hlavně škrob a rychlé sacharidy Hnědá rýže okolo 50 zůstávají zachovány (zrno bez leštění) Záleží, jak často a s čím ji jíte Přečtěte si také: Ani mléko ani smetana: palačinky budou vláčné a tenké díky 1 surovině, kterou francouzští kuchaři míchají do těsta
Tady je ovšem potřeba ubrat na dramatu. Jedna porce bílé rýže z nikoho nemocného neudělá a v pestrém jídelníčku není žádným strašákem. Řada odborníků upozorňuje, že když rýži zkombinujete s bílkovinou, trochou tuku a zeleninou, celková glykemická odezva jídla výrazně klesne a rozdíl mezi bílou a hnědou se skoro smaže.
Když bílou rýži doplníte bílkovinou a zeleninou, glykemická odezva jídla výrazně klesne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Bílá rýže má dokonce své přednosti. Je výborně stravitelná a poslouží jako rychlý zdroj energie po sportu. Zajímavý je pohled na arsen, který rýže z půdy nasává víc než ostatní plodiny. Nejvíc se ho drží v obalové slupce zrna, a právě tu bílá rýže při leštění ztrácí, takže z pohledu arsenu vychází lépe než celozrnná. Při vyvážené stravě přesto není důvod se ho obávat.
Čím bílou rýži nahradit
Pokud chcete z přílohy vytěžit víc, sáhněte po celozrnné hnědé rýži, aromatické basmati, která má i ve své bílé podobě mírnější glykemický index, nebo po červené či divoké variantě. Všechny dodají víc vlákniny a živin a na delší dobu zasytí.
Zachránit se dá i obyčejná bílá rýže. Pomáhá hned několik osvědčených triků: – uvařenou rýži nechat přes noc vychladnout v lednici a teprve pak znovu ohřát, čímž vznikne takzvaný rezistentní škrob, který tělo tráví pomaleji a glykemickou špičku po porci citelně srazí; – propláchnout zrno před vařením; – zkombinovat rýži s bílkovinami a zeleninou, jak už zaznělo výše.
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Bílá rýže tak ze spíže mizet nemusí, jen si zaslouží chytřejší doprovod.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zdravi-vyziva/druhy-ryze-glykemicky-index-vyziva-hubnuti, https://www.kondice.cz/zdravi/je-hneda-ryze-zdravejsi-nez-ta-bila/, https://www.diastyl.cz/cukrovka-a-ryze-cim-tmavsi-tim-lepsi/, https://institutmodernivyzivy.cz/cs/blog/je-hneda-ryze-zdravejsi/, https://www.vitalia.cz/clanky/jak-uvarit-ryzi-bez-arsenu/, https://jakzdrave.cz/vyziva/ktera-ryze-je-nejzdravejsi/