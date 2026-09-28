Experti označili 1 nejhorší druh oleje na smažení. Stojí ve spíži skoro každé české domácnosti

Je levný, nemá výraznou chuť a poradí si s řízkem, hranolky i rychlou zeleninou na pánvi. Přesně proto ho má doma skoro každý a lije ho na rozpálenou pánev bez přemýšlení. Britští vědci ale zjistili, že jakmile tenhle olej pořádně zahřejete, začne se v něm dít něco, co byste ve svém jídle raději nechtěli.
Láhev, kterou najdete skoro v každé kuchyni
Řeč je o slunečnicovém oleji. V českých kuchyních patří k úplně nejběžnějším tukům. Smaží se na něm řízky i hranolky a používá se do marinád i domácích zálivek. Je totiž dostupný, skoro nic nestojí a díky neutrální chuti se hodí prakticky na cokoli.
Dlouhá léta navíc platilo, že rostlinný olej je pro tělo lepší než živočišný tuk. Spousta lidí proto sáhne po slunečnici místo sádla nebo másla s pocitem, že dělá něco zdravého. Právě tenhle zažitý zvyk ale odborníci pořádně zpochybnili.
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Tým profesora Martina Grootvelda z De Montfortovy univerzity v Leicesteru zahřál běžné kuchyňské oleje na teplotu, jakou má rozpálená pánev při smažení, tedy zhruba 180 stupňů. Pak sledoval, kolik škodlivých látek se z nich uvolní. Nejhůř dopadl slunečnicový olej společně s kukuřičným. Uvolnilo se z nich mnohem víc jedovatých látek zvaných aldehydy než z oleje olivového nebo řepkového.
Čísla, ke kterým vědci došli, jsou nepříjemná. Grootveldův tým to vyčíslil na konkrétním pokrmu. Porce ryby s hranolky osmažená na rostlinném oleji obsahovala aldehydů zhruba dvousetkrát víc, než kolik za den doporučuje jako bezpečné množství Světová zdravotnická organizace. Když stejný pokrm připravili na oleji olivovém nebo na tradičních tucích, tedy na másle a sádle, naměřené hodnoty byly řádově nižší. A právě aldehydy badatelé spojují se zvýšeným zdravotním rizikem.
Za vším stojí složení oleje
Slunečnicový olej neškodí kvůli tomu, že by byl nekvalitní nebo laciný. Může za to jeho složení. Z větší poloviny ho tvoří polynenasycené omega-6 mastné kyseliny, konkrétně kyselina linolová. Ta ve studeném stavu nedělá problém, jenže při vyšších teplotách přestává být stabilní.
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Jakmile olej na pánvi překročí zhruba 175 až 180 stupňů, což při smažení nastane snadno, začne se v něm rozjíždět oxidace. A při ní vznikají aldehydy, dráždivý akrolein a volné radikály. Situaci navíc nepomáhá fakt, že omega-6 kyselin máme ve stravě obecně nadbytek, zatímco prospěšných omega-3 spíš nedostatek.
Riziko vzniká teprve na rozpálené pánvi
Důležité je, že se tohle všechno děje až působením tepla. Ve studené kuchyni slunečnicový olej ničemu nevadí. Do zálivky na salát nebo na dochucení hotového pokrmu ho můžete používat bez obav.
Problém nastává ve chvíli, kdy ho rozpálíte a necháte na pánvi dlouho, případně na něm smažíte pořád dokola. Při opakovaném přepalování se totiž tvoří i nezdravé transmastné kyseliny. Dobrým vodítkem je kouř. Jakmile se z oleje začne kouřit, překročil svoji hranici a je čas ho vyměnit. Pozor si dejte i na etiketu, protože existuje i takzvaný high oleic slunečnicový olej. Ten má jiné složení, převažují v něm stabilnější mononenasycené tuky, a vysoké teploty snáší mnohem lépe.
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Nejjednodušší náhradou je řepkový olej. Je stejně levný a dostupný, má ale vyváženější poměr omega-3 a omega-6 kyselin a vyšší kouřový bod, takže smažení zvládá lépe. Kdo chce to nejlepší, může zkusit avokádový olej, případně sáhnout po tradičních tucích, které znaly už naše babičky, tedy po přepuštěném másle ghí nebo sádle.
Řepkový olej zvládá smažení lépe díky vyššímu kouřovému bodu a vyváženějšímu poměru omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Nejvhodnější náhrady slunečnicového oleje na smažení shrnuje tabulka:
Náhrada Proč zvládá smažení lépe Cena oproti slunečnici Řepkový olej Vyšší kouřový bod a vyváženější poměr omega-3 a omega-6 kyselin Stejně levný a dostupný Avokádový olej Snese teploty přes 250 stupňů, vysoký podíl zdravých mononenasycených tuků O něco dražší Přepuštěné máslo ghí nebo sádlo Vysoký kouřový bod, smažení bez potíží ustojí Liší se podle druhu tuku Přečtěte si také: Vložte do chlebníku 1 věc z kuchyně. Chleba vydrží měkký o 4 dny déle
Ať zvolíte cokoli, platí pár jednoduchých pravidel. Olej zbytečně nepřehřívejte, nepoužívejte ho na smažení několikrát po sobě a k danému jídlu vybírejte tuk, který teplo opravdu zvládne. Vaše pánev i vaše zdraví vám poděkují.
Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/nejlepsi-olej-na-smazeni/, https://www.puravia.cz/pro-zdravi/kourovy-bod-a-oleje-vhodne-a-nevhodne-pro-smazeni/, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/28173-oleje-tuky-smazeni-kourovy-bod, https://www.dotyk.cz/magazin/testy-oleju-na-smazeni-cesi-smazi-na-nejhorsim-rakovinotvornem-nejlepsi-ignoruji-a-ohrnuji-nad-nim-nos/, https://www.margit.cz/mazani-a-smazeni/, https://plus.rozhlas.cz/nektere-rostlinne-oleje-nejsou-vhodne-na-vareni-jak-se-doposud-tvrdilo-6576747