Experti označili 1 nejhorší druh cukru. Češi ho dávají do všeho a myslí si, že je zdravější

Spousta lidí dnes při hledání zdravější varianty sladkého sahá po sladidlech, která slibují lepší svědomí. Jedno z nich má obzvlášť dobrou pověst a putuje do kávy, domácích buchet i takzvaně fit potravin. Odborníci na výživu ho přitom čím dál častěji označují za vůbec nejproblematičtější cukr, jaký si můžete dopřát.
Ovocný cukr s pověstí zdravé volby
Řeč je o fruktóze. Její dobrou pověst drží hlavně jedna vlastnost. Nezvedá hladinu cukru v krvi tak prudce jako běžný cukr, protože má nízký glykemický index. Právě kvůli tomu ji odborníci kdysi doporučovali i lidem s cukrovkou. K tomu se přidává samotný název. Když se něčemu říká ovocný cukr, zní to přirozeně a neškodně.
Na téhle představě stojí i řada „zdravých” náhrad běžného cukru. Typickým příkladem je oblíbený agávový sirup. Podle specialistky na výživu Margit Slimákové v něm ale fruktóza tvoří přes 75 procent, tedy víc než v roky kritizovaném kukuřičném sirupu s vysokým obsahem fruktózy. Nízký glykemický index je totiž jen jeden parametr a sám o sobě z potraviny zdravou volbu neudělá.
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Tak se stalo, že fruktóza pronikla skoro všude. Prodává se samostatně jako sladidlo do domácího pečení a míří i do výrobků, které se tváří dietně nebo jsou určené lidem s cukrovkou.
Játra si ji musí zpracovat sama
Zásadní rozdíl mezi fruktózou a běžnou glukózou je v tom, kde v těle skončí. Glukózu umí zužitkovat prakticky každá buňka a její hladinu v krvi hlídá inzulin. Na fruktózu ale tělo žádný takový hlídací mechanismus nemá, a tak putuje skoro celá rovnou do jater. A když jí tam dorazí víc, než stačí zpracovat, začnou ji přeměňovat na tuk.
Časem se to projeví ztučnělými játry, tukem nabalujícím se kolem pasu a zvýšenou hladinou tuků v krvi. Odbouráváním fruktózy navíc v těle přibývá kyselina močová, která se pojí se záněty a vyšším rizikem potíží se srdcem a cévami. Desetitýdenní klinická studie to ukázala jasně. Lidé, kteří pili nápoje slazené fruktózou, na tom byli po deseti týdnech hůř než ti, co dostávali glukózu. Měli víc břišního tuku, vyšší triglyceridy i nižší citlivost na inzulin.
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Fruktóza má ještě jednu záludnou vlastnost. Mozek po ní nedostane jasný signál, že je najedeno. Zatímco po glukóze se pocit sytosti dostaví, fruktóza chuť k jídlu spíš povzbudí, protože zvyšuje hladinu hormonu hladu. Vyšetření mozku magnetickou rezonancí na Yaleově univerzitě potvrdilo, že centra sytosti po fruktóze nereagují tak, jak by měla.
Praktický dopad je jednoduchý. Po sladkém nápoji nebo tyčince máte za chvíli znovu chuť něco zobnout. A čím víc fruktózy tělo dostává, tím snáz sníte víc, než jste původně chtěli. Právě tady se skrývá past skrytého slazení.
Ovoce si klidně dopřejte, čtěte etikety
A teď to nejdůležitější. Fruktóza v čerstvém ovoci tímhle strašákem není. Ovoce ji totiž obsahuje spolu s vlákninou, která její vstřebávání zpomaluje, a k tomu přidává vitaminy, antioxidanty a další prospěšné látky. Odborníci proto ovoce rozhodně nezavrhují. Naopak, jeho příjem doporučují zvyšovat a Češi ho podle dostupných dat jedí spíš málo.
Přečtěte si také: Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička této suroviny do těsta a knedlíky budou nadýchané jako peřina Přidaná fruktóza v podobě glukózo-fruktózového sirupu se skrývá v mnoha běžných výrobcích, proto se vyplatí číst složení na obalech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Hlídat se vyplatí hlavně přidanou fruktózu, konkrétně glukózo-fruktózový sirup. Ten se levně přidává třeba do: – müsli a proteinových tyčinek, – snídaňových cereálií, – ochucených jogurtů a mléčných dezertů, – kečupu a hotových omáček, – sladkého pečiva, – limonád a slazených nápojů.
Při nákupu se proto vyplatí obal otočit a mrknout na složení. Když v něm glukózo-fruktózový sirup najdete vysoko v seznamu, jde nejspíš o výrobek, kterého je lepší si dopřávat méně. Případné zdravotní potíže vždy probírejte se svým lékařem.
Zdroje: https://www.institutmodernivyzivy.cz/fruktoza-dr-max/, https://cs.medlicker.com/1577-sacharoza-glukoza-fruktoza-rozdil, https://www.plnezdravi.cz/proc-bychom-meli-hlidat-mnozstvi-konzumovane-fruktozy/, https://www.margit.cz/cukr-a-zdrave-alternativy/, https://www.vitalia.cz/clanky/fruktoza-stejne-negativni-jako-jine-cukry/, https://www.nationalgeographic.cz/veda/fruktoza-jotra-tvorba-tuku-metabolismus/