Expert Karoch v ráži: Sudí Ratajová si zdřímla, nebo potřebuje brejle

Pondělí 2. března 2026, studio Sport.cz. Karoch sedí před kamerou a během několika minut rozebere ofsajdový gól Sparty proti Baníku, možné vyloučení Lukáše Červa ve Zlíně i červenou kartu pro Godwina v Teplicích. Tón je razantní, slovník přímočarý. Kdo Karocha sleduje pravidelně, ví, že takhle vypadá jeho běžné pracovní nastavení, jenže tentokrát rezonuje víc než obvykle. Důvod? Česká liga se opět topí v debatách o tom, jestli rozhodčí zvládají svou práci a jestli se o jejich chybách vůbec mluví dost nahlas.
Co přesně Karoch řeší, a co zůstává nejasné
V pořadu Ťukes na Sport.cz Karoch systematicky prochází sporné momenty uplynulého kola a klade otázky, na které komise rozhodčích veřejně neodpovídá. Jeho kritika míří na nekonzistenci: proč se stejný typ zákroku posuzuje jednou jako faul a podruhé ne, proč VAR zasáhne v jednom případě a v jiném mlčí.
Pokud jde o konkrétní kauzu sudí Ratajové, je třeba být přesný. Jarní duel 24. kola FC Zlín – FC Viktoria Plzeň, hraný 1. března 2026 a skončivší 3:0, podle oficiálního zápisu na chanceliga.cz řídil rozhodčí Starý s asistenty Zoufalým a Slavíčkem, VAR obsluhoval Orel. Lucie Ratajová v delegaci nefiguruje. Tvrzení o jejím konkrétním pochybení se ve veřejně dostupných zdrojích nepodařilo potvrdit. To neznamená, že k žádnému přehlédnutí nedošlo, znamená to, že kolem rozhodčích v české lize chybí rychlá a úplná veřejná opora v ověřitelných datech. A právě to je jádro problému, na který Karoch opakovaně naráží.
Padesát jedna chyb za půl sezony
Čísla mluví srozumitelněji než jakýkoli komentátor. Před startem jarní části sezony 2025/2026 vystoupil na tiskové konferenci předseda komise rozhodčích David Trunda a prezentoval statistiku za podzim:
- 152 zápasů odehraných v podzimní části
- 73 intervencí VAR
- 51 chyb rozhodčích identifikovaných komisí
- 36 případů, kdy VAR chybu správně opravil
- 10 situací, kdy sám VAR vyhodnotil moment chybně
Zhruba každý třetí zápas tedy přinesl chybu, kterou komise sama uznala. VAR zachránil dvě třetiny z nich, ale v deseti případech selhal i on. Když Karoch mluví o systémovém problému, má pod sebou tvrdá data.
Čtyři situace za kolo, a zbytek ticho
Proč se o většině sporných momentů veřejně nediskutuje? Odpověď leží v komunikačním manuálu komise rozhodčích, který popisuje výroční zpráva FAČR. Podle něj komise po každém kole veřejně komentuje maximálně čtyři situace, a to ty, které si vyžádala média. Všechno ostatní zůstává interní.
Prakticky to znamená, že z desítek sporných momentů za kolo se veřejnost dozví verdikt komise jen u hrstky. Zbytek se řeší za zavřenými dveřmi. Pro fanoušky, kteří chtějí pochopit, proč rozhodčí pískl tak a ne jinak, je to frustrující. Pro experty typu Karocha je to materiál na pravidelnou kritiku.
Podle nás je tohle nejslabší místo celého systému. Nejde o to, že rozhodčí chybují, to je nevyhnutelné v každé lize na světě. Jde o to, že veřejnost nemá nástroj, jak si ověřit, jestli komise chybu vůbec zaregistrovala a jak ji vyhodnotila. Důvěra se buduje transparentností, ne čtyřmi vybranými odpověďmi týdně.
Nový šéf, staré otázky
Debata o kvalitě rozhodování dostala nový rozměr v květnu 2026, kdy FAČR schválila do čela komise Španěla Carlose Close Gómeze, muže, který pískal El Clásico i semifinále Ligy mistrů. Nástup od 1. července 2026 má symbolizovat odstřih od éry, která českou fotbalovou justici poškodila.
Jenže jarní kola, včetně toho, které Karoch rozebíral, ještě pod Gómeze nespadala. Komisi tehdy vedl David Trunda a komunikační režim fungoval podle stávajícího manuálu. Otázka tedy zní: změní příchod zahraničního odborníka i míru veřejné otevřenosti, nebo zůstane systém čtyř mediálních odpovědí za kolo nedotčený?
Karoch v Ťukesu říká nahlas to, co si značná část fotbalové veřejnosti myslí potichu. Problém české ligy není jeden přehlédnutý ofsajd ani jedna sporná červená karta. Je to prostředí, ve kterém se chyby dějí v předvídatelném množství, ale vysvětlení přicházejí v nepředvídatelném rozsahu. Dokud tohle zůstane, budou experti „v ráži“, a budou mít proč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl