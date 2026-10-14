Exmanželka vzala noviny a naslepo vybrala pozemek. Ivan Vyskočil tam dodnes žije a říká, že víc nepotřebuje

Zní to jako historka vymyšlená pro talk show, jenže Ivan Vyskočil ji opakuje konzistentně přes dvacet let a při každé návštěvě novinářů v jeho domě v Horoušánkách ji doplní o stejné detaily: tisícimetrový pozemek,
hotové sítě, okraj obce u Klánovického lesa. Když v říjnu 2026 přijela redakce Lifee, seděl herec na zahradě obrostlé vzrostlými stromy a shrnul svůj současný život do věty, která by se vešla na pohlednici: „Teď jsem spokojený tady.“ Prst v Annonci a pozemek, který dával smysl i bez magie
Vyskočil svou čtvrtou manželku, rodilou Bulharku Anife, opakovaně nazývá „čarodějnicí“. Rituál s Annoncí tomu odpovídá: zavřené oči, náhodný bod v inzerci, okamžité rozhodnutí jet se podívat. Jenže pod kuriózním
příběhem leží překvapivě racionální realita. Pozemek o výměře asi tisíc metrů čtverečních byl zasíťovaný, levný a ležel na kraji Horoušánek, části obce Horoušany v okrese Praha-východ. Obec s necelými 2 100 obyvateli, autobusem na Černý Most, školkou, potravinami a dětským hřištěm U potoka.
A hlavně: pár set metrů za plotem začíná Klánovický les, největší souvislý lesní komplex na území Prahy. Pro člověka, který už v Ďáblicích zjistil, že mu
domek se zahradou sedí líp než činžák na Žižkově, to byl logický další krok: ne zahrada ve městě, ale dům za Prahou, kde otevřete dveře a jste v zeleni. Šťastná náhoda? Bezpochyby. Ale i objektivně silná lokalita. Z inzerátu novostavba, z manželství kamarádství
Důležitý detail, který se v převyprávění občas ztrácí: Anife nevybrala hotový dům. Vybrala parcelu. Dům si spolu nechali postavit na míru, což z celé
věci dělá víc než impulzivní nákup, byl to společný projekt. Manželství, které Vyskočil v rozhovoru pro iDNES.cz popsal jako „lásku a pořádnou Itálii“, skončilo rozvodem v květnu 2006. Kdo z nich odchod inicioval, vysvětlovali oba rozdílně. Veřejně doložené je hlavně to, že šlo o temperamentní a konfliktní soužití.
Dům ale zůstal Ivanovi. A co je pozoruhodnější, zůstalo i přátelství. Vyskočil
o Anife dodnes mluví jako o kamarádce. S jeho současnou partnerkou Romanou Fenclovou se prý dokonce skamarádily. Od bouřlivé Itálie k poklidnému sousedství. Cena za metr tehdy a dnes
Když Vyskočil v roce 2019 popisoval tehdejší koupi pro Týden.cz, uváděl cenu zhruba 730 korun za metr čtvereční včetně sítí. Pozemek o tisíci metrech
tedy vyšel na přibližně 730 tisíc korun. Přesný rok koupě z otevřených zdrojů nevyplývá, ale v roce 2019 herec říkal, že v domě bydlí „déle než patnáct let“, pořízení parcely tak lze opatrně zasadit nejpozději do poloviny nultých let.
Co se od té doby stalo s cenami v Horoušánkách, ilustrují dvě aktuální nabídky na Sreality.cz, o které jsme se v Redakci VIPŽivot zajímali:
Parametr Tehdejší koupě Nabídka 1 (2026) Nabídka 2 (2026) Cena za m² ~730 Kč 8 599 Kč 12 857 Kč Násobek — ~12× ~18× Zdroj fotografie: Nextfoto
Jde o srovnání tehdejší kupní ceny s dnešními nabídkovými, ne realizačními.
Přesto: i kdyby skutečná transakční cena byla o třetinu nižší, Anifin prst trefil investici, která by obstála v jakémkoli portfoliu. Víkendový režim, fenka Bobina a minimum nároků
Vyskočilovi je přes sedmdesát a jeho současný život má přesně definovaný rytmus. Od pondělí do středy je v Horoušánkách sám. Ve čtvrtek
večer přijíždí Romana, partnerka, se kterou začínají sedmnáctý rok, a zůstává do neděle. Přes týden bydlí ve svém bytě, protože cesta do práce z Horoušánek by jí zabrala hodinu a půl. Společnost mu dělá fenka Bobina.
Když mluví o tom, co potřebuje, je konkrétní až provokativně. Jedno auto na dopravu za Prahu. Klid. Víkendy s Romanou. Terénní vůz by si prý koupil, ale stejně by ho nechal na Černém Mostě a dál jel metrem, tak k čemu?
S věkem mu chybí čím dál méně věcí. Není to póza. V pozadí té spokojenosti je i bolestná ztráta: syn Jakub, o jehož smrti Vyskočil v roce 2025 pro iDNES řekl, že policejní verzi nevěří a že okolnosti nebyly správně objasněny. Romana se k němu po tragédii nastěhovala a podle jeho slov ho podržela tak, že „jinak už by tady nebyl“. Dům, který přerostl historku
Divadlo ho dnes baví jen výběrově, vzal konkrétní nabídku, ale plné tempo ho už netáhne.
Říká, že si představoval, že bude doma a v klidu. A doma znamená tady, v domě, který vyrostl na parcele vybrané naslepo z inzertních novin.
Dvacet let po koupi a téměř dvacet let po rozvodu s ženou, která pozemek „vyčarovala“,
sedí Ivan Vyskočil na zahradě u Klánovického lesa. Stromy, které kdysi sázel, jsou vzrostlé. On tvrdí, že víc nepotřebuje. A nic v tom rozhovoru nenasvědčuje tomu, že by lhal.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Daniela Linhartová