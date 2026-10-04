Excelový šampion má tip číslo jedna: funkci SUMIFS, která podle něj šetří hodiny. V Excelu je už od verze 2007

SUMIFS sčítá v tabulce jen ty hodnoty, které splňují několik podmínek zároveň. Typickou úlohou je zjistit, kolik se prodalo konkrétního výrobku v jednom regionu za jeden měsíc. Lidé, které Early školí, to podle jeho zkušenosti často řeší oklikou. Tabulku ručně vyfiltrují, data překopírují jinam a výsledek poskládají ze vzorců jako
=A1+B3+C5+D10. U jednoho součtu je to jen otrava. U práce, která se opakuje každý měsíc, se z toho skládají hodiny navíc.
Jeden řádek pro všechno maso prodané na jihu: tak vypadá vzorec
Funkci SUMA zná skoro každý, kdo kdy Excel otevřel, a sečte prostě všechno v zadaném rozsahu. O stupeň výš stojí SUMIF, která přidá jednu podmínku, například že ve sloupci s regionem musí stát „Jih“. SUMIFS pak zvládne podmínek několik současně.
Česká nápověda Microsoftu ukazuje rozdíl na modelovém vzorci
=SUMIFS(D2:D11;A2:A11;"Jih";C2:C11;"Maso"). Ten v jednom řádku sečte všechny prodeje masa v regionu Jih. Bez něj by člověk musel tabulku vyfiltrovat a vybrané hodnoty sečíst ručně, nebo si postavit složitější vzorec. Při každé změně dat či podmínek by pak znovu ověřoval, jestli ruční postup pořád dává správné číslo.
Obě příbuzné funkce mají jinak seřazené argumenty. U SUMIFS je oblast, která se sčítá, na prvním místě, u SUMIF až na třetím. Kdo střídá obě funkce, snadno je zamění a dostane chybný výsledek.
Proč účastník školení seděl nad tabulkou do dvou do rána
Early otevřeně přiznává, že první použití SUMIFS trvá déle než ruční cesta. Je potřeba pochopit zápis, správně zadat rozsahy a kritéria. Napodruhé jde všechno rychleji. Opravdovou úsporu Early vidí u pravidelných měsíčních reportů, kde se stejný typ součtu opakuje desítkykrát až stovkykrát.
Ze školení si pamatuje účastníka, který po ukázce funkce prohlásil: „Kdybych to věděl včera večer, nemusel jsem pracovat do dvou do rána.“ Jediným dokladem úspory hodin je tedy tahle historka, nikoli měření. Early ji uvádí jako ukázku principu, na kterém staví celou svou práci: všude, kde to jde, nahradit zbytečnou ruční rutinu rychlejším postupem.
U jednorázového sečtení pěti buněk v malé tabulce SUMIFS nic neušetří, ruční součet je stejně rychlý a jednodušší. Funkce se vyplatí tam, kde data přibývají, podmínky se mění a stejný report se vrací.
Čtyři zvyky, které prozrazují zbytečnou práci v tabulkách
Prvním varovným signálem jsou dlouhé řetězce plusů mezi buňkami, které spolu nesousedí, třeba
=A1+B3+C5+D10+F12. Každá taková buňka je místo, kde se dá snadno splést. Druhým je ruční filtrování tabulky před každým součtem, tedy přesně ten krok, který SUMIFS dělá sama. Třetí se pozná podle toho, že se po vložení nebo smazání řádku rozpadnou výsledky. Čtvrtý zvyk představuje kopírování dat do pomocných listů jen proto, aby se dala sečíst.
Microsoft sám upozorňuje, že vzorce typu
=A+B+C jsou náchylnější k chybám a při změně struktury dat je musí člověk upravovat ručně. SUMIFS pracuje s definovanými rozsahy, a proto se na podobné úlohy hodí lépe. I u ní může vložený nebo smazaný řádek výsledek ovlivnit, záleží na tom, jak jsou rozsahy ve vzorci nastavené.
Od umělé inteligence čeká Early největší přínos pro začátečníky
Kromě samotné funkce Early zdůrazňuje návyk, který platí obecně: výsledek nestačí spočítat, je potřeba ověřit, jestli dává smysl. Podle něj lidé na každé úrovni dovedností dělají něco neefektivně, dokud se neposunou o stupeň výš. Zkušený uživatel přestane ručně klikat součty, ale logiku výsledku možná pořád nekontroluje.
K umělé inteligenci se Early staví střízlivě. Začátečníky podle něj dokáže rychle dostat na slušnou úroveň, pokročilým uživatelům přinese méně. S úsměvem dodává, že až ho AI začne učit nové věci, pro lidské excelové specialisty už moc místa nezbude.
SUMIFS přitom není žádná skrytá novinka. Microsoft ji v oficiální dokumentaci uvádí jako nástroj pro sčítání podle více kritérií a obsahují ji všechny běžné verze Excelu od roku 2007.