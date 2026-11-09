Excelentní řezy „Pirátská loď“ s čokoládovým krémem – díky tajnému triku mé maminky jsou vláčné. Kdo ochutná, prosí okamžitě o recept

Máte rádi moučníky, ve kterých se potkává chuť čokolády s vůní rumu? Pak si tyto řezy určitě nenechte ujít. Kakaový korpus je zvlhčený čajovým punčem s rumem, mezi pláty se ukrývá máslový krém s hořkou čokoládou a celý moučník završuje lesklá poleva. Rum je v něm příjemně výrazný, ale nepřebíjí ostatní chutě. Právě díky němu mají řezy charakter, který si spojujeme s poctivými cukrářskými dezerty.
Rum si našel cestu do sladkého pečení už před několika staletími. Do Evropy se dostával prostřednictvím zámořského obchodu a postupně se zabydlel také ve středoevropských kuchyních. Cukráři si oblíbili jeho výrazné aroma, které dobře ladí s čokoládou, kakaem, vanilkou i sušeným ovocem. Přidávali ho do krémů, sirupů a nálevů na korpusy. V domácnostech se zase stal oblíbenou přísadou do nepečených kuliček, řezů a různých slavnostních moučníků.
Mezi známé dezerty s rumovou příchutí patří rakouská Punschtorte, tedy punčový dort, který má své místo ve vídeňských cukrárnách. Typická je pro něj vláčná náplň ochucená punčem a výrazná poleva. Podobné sladkosti si oblíbili také čeští a slovenští cukráři. Rumové řezy, punčové kostky nebo nepečené rumové kuličky se postupně staly součástí domácího pečení a často nechyběly ani na svátečním stole.
Při přípravě těchto řezů věnujte pozornost především výběru čokolády. Hořká čokoláda s vyšším obsahem kakaa dodá krému plnější chuť a příjemně vyváží jeho sladkost. Rum vybírejte podle toho, jak výrazné aroma máte rádi, ale s množstvím to nepřehánějte. V punči ho můžete částečně nahradit silným černým čajem, který pomůže zachovat vláčnost korpusu. Hotové řezy nechte několik hodin odležet v chladničce, aby krém zpevnil a chutě se propojily. Před podáváním je nakrájejte ostrým nožem na menší obdélníky a dopřejte jim chvíli při pokojové teplotě. Nejlépe si je vychutnáte s černou kávou, třeba při nedělním posezení s návštěvou.
Vejce rozdělte na žloutky a bílky. Bílky se špetkou soli vyšlehejte do pevného sněhu a postupně do něj zašlehejte krupicový cukr. Pokračujte, dokud nebude sníh hustý, lesklý a cukr se v něm dobře rozpustí.
Žloutky postupně zašlehejte do sněhové hmoty. V samostatné misce smíchejte hladkou mouku, kakao, bramborový škrob a prášek do pečiva. Suchou směs prosejte k vaječné hmotě a stěrkou ji opatrně zapracujte, aby těsto zůstalo nadýchané.
Připravené těsto rozetřete do plechu o rozměrech 20 × 30 cm vyloženého pečicím papírem. Povrch uhlaďte a plechem lehce poklepejte o pracovní desku, aby unikly větší vzduchové bubliny.
Korpus pečte v troubě předehřáté na 170 °C přibližně 25–30 minut. Propečení zkontrolujte špejlí, která musí po vytažení zůstat suchá. Upečený korpus nechte úplně vychladnout a vodorovně ho rozkrojte na 2 stejně silné pláty.
Připravte čokoládový krém. Smetanu zahřejte téměř k bodu varu, ale nenechte ji prudce vařit. Přelijte jí nasekanou hořkou čokoládu a nechte přibližně 1 minutu stát. Poté směs míchejte, dokud nevznikne hladká čokoládová ganache.
Do ještě mírně teplé čokoládové směsi postupně vmíchejte máslo nakrájené na menší kousky. Přidejte moučkový cukr, vanilkový extrakt a rum. Vše promíchejte do hladkého krému a nechte vychladnout.
Krém vložte na 30–45 minut do lednice, aby zpevnil. Během chlazení ho občas zkontrolujte. Měl by být dostatečně hustý na roztírání, ale stále příjemně krémový.
Připravte rumový punč. Silný černý čaj oslaďte cukrem, nechte ho vychladnout a potom přidejte rum. Promíchejte, aby se cukr rozpustil a tekutina získala rovnoměrnou chuť.
Na čokoládovou polevu zahřejte smetanu a přelijte jí nasekanou hořkou čokoládu. Nechte chvíli stát a poté míchejte do hladké hmoty. Nakonec přidejte máslo a promíchejte, aby poleva získala lesk.
První plát korpusu položte na tác nebo do formy a rovnoměrně ho pokapejte polovinou rumového punče. Rozetřete na něj připravený čokoládový krém a přiklopte druhým plátem. Také horní část korpusu zvlhčete zbývajícím punčem.
Povrch řezů přelijte čokoládovou polevou a rovnoměrně ji rozetřete až k okrajům. Dezert vložte do lednice alespoň na 5–6 hodin, ideálně přes noc, aby krém zpevnil a jednotlivé vrstvy se dobře propojily.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová