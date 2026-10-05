Ewa Farna žije za Prahou ve velkorysé vile. Takovou nemovitost jí může závidět celé Česko

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Ewa Farna žije za Prahou ve velkorysé vile. Takovou nemovitost jí může závidět celé ČeskoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Ewa Farna patří dlouhodobě k nejúspěšnějším českým zpěvačkám, před ruchem velkoměsta ale dala v soukromí přednost klidnějšímu zázemí. S manželem Martinem Chobotem a jejich dvěma dětmi žije ve Všenorech nedaleko Prahy. Rodinný dům nabízí velkou zahradu, krytý vyhřívaný bazén i prostor, který si zpěvačka upravila pro práci. Tím však nemovitosti spojené s rodinou nekončí. Chobot zdědil také trojici propojených domků na pražském Novém Světě.
Ewa Farna žije za Prahou ve velkorysé vile. Takovou nemovitost jí může závidět celé ČeskoZdroj: profimedia
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 05.10.2026 16:39
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