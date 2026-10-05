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Ewa Farna žije za Prahou ve velkorysé vile. Takovou nemovitost jí může závidět celé Česko

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Ewa Farna patří dlouhodobě k nejúspěšnějším českým zpěvačkám, před ruchem velkoměsta ale dala v soukromí přednost klidnějšímu zázemí. S manželem Martinem Chobotem a jejich dvěma dětmi žije ve Všenorech nedaleko Prahy. Rodinný dům nabízí velkou zahradu, krytý vyhřívaný bazén i prostor, který si zpěvačka upravila pro práci. Tím však nemovitosti spojené s rodinou nekončí. Chobot zdědil také trojici propojených domků na pražském Novém Světě.
Ewa Farna žije za Prahou ve velkorysé vile. Takovou nemovitost jí může závidět celé Česko

Ewa Farna žije za Prahou ve velkorysé vile. Takovou nemovitost jí může závidět celé Česko

Zdroj: profimedia
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 16:39

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