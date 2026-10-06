Ewa Farna vynechá šestou epizodu SuperStar. Jakub Prachař se nechá od jedné ze soutěžících rovnou potetovat

Šestá castingová epizoda SuperStar se musí obejít bez zpěvačky Ewy Farne, kterou dohnalo vyčerpání po sérii koncertů. Jakub Prachař na vlastní kůži vyzkouší tetovací strojek jedné ze soutěžících. Před porotu předstoupí také karibský tanečník Jose Freedom nebo Pavel Němec Meli, kterého na casting doprovodí nemocná manželka.
Změny v porotě kvůli vyčerpání Ewy Farne
Šestá epizoda navazuje na události z předchozího dílu, kdy Ewa Farna musela kvůli vyčerpání opustit natáčení. Stalo se tak krátce po jejích třech koncertech v pražském Edenu. Zpěvačka v novém dílu okolnosti své nepřítomnosti divákům vysvětlí. Podle informací televize Nova se za porotcovský stůl vrátí v následující epizodě.
Její odchod ovlivnil hodnocení celé poroty. Jakub Prachař už dříve popsal, jak to na zbylé porotce zapůsobilo. „Když nám ta Ewa zmizela, zjistili jsme, že největší slabochové v téhle show jsme my tři. Protože od chvíle, kdy odešla, jsme všechny pustili dál,“ řekl Prachař.
Nepřítomnost Ewy Farne svedla na sousední křesla Calina a Pavola Haberu. Ti si podle všeho rychle porozuměli. „Už jsme nejlepší kamarádi s Paľem Haberou,“ prohlásil Calin.
Pavel Němec Meli vystoupí s podporou nemocné manželky
S podporou manželky dorazí na casting Pavel Němec Meli. Jeho ženě lékaři diagnostikovali roztroušenou sklerózu. Pavel se o ni stará a casting absolvují společně. „Člověku se otočí život o 180 stupňů. Někdy jsou dobré dny, ujde víc kroků, někdy jsou horší, když je potřeba jí pomoci s oblékáním,“ popsal Pavel každodenní realitu.
Před porotu předstoupí také Karolína Soukupová, která se rozhodne zariskovat. Zazpívá autorskou píseň věnovanou své babičce.
Jakub Prachař získá před kamerami nové tetování
O rozruch se v šesté epizodě postará Kristína Turcelová, která se vedle zpěvu věnuje tetování. Na casting si přinese tetovací strojek a své dovednosti předvede v praxi. Nové tetování od ní získají další účinkující i členové produkce. Nakonec se nechá potetovat i porotce Jakub Prachař.
Karibský tanečník překvapí porotu českými nadávkami
Před porotou vystoupí Jose Freedom, který pochází z Karibiku a v Praze žije se svou slovenskou partnerkou. V minulosti účinkoval jako tanečník ve videoklipech Bena Cristovaa a Jana Bendiga. Nyní chce uspět jako zpěvák. Česky se zatím učí a zná jen pár slov. Když se ho Pavol Habera zeptá, jestli zná i nějaké nadávky, Jose rovnou předvede praktickou ukázku.
Šestou castingovou epizodu SuperStar vysílá TV Nova ve středu 7. října ve 20:20.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova, SuperStar).