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Ewa Farna vynechá šestou epizodu SuperStar. Jakub Prachař se nechá od jedné ze soutěžících rovnou potetovat

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Šestá epizoda SuperStar se musí obejít bez vyčerpané Ewy Farne. Jakub Prachař se na castingu nechá potetovat a porotu překvapí tanečník Jose Freedom.
6. epizoda SuperStar

6. epizoda SuperStar

Zdroj: FOTO:distr. TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 13:06

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