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Ewa Farna a Mirai překvapili ve Zrádcích: Kvůli pár vteřinám obětovali dovolenou i honorář!

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Takové překvapení soutěžící rozhodně nečekali! Do populární reality show Zrádci na Primě zavítaly dvě velké hvězdy české hudební scény, Ewa Farna (33) a Mirai Navrátil (34). A zatímco za jejich koncerty fanoušci běžně platí nemalé částky, tentokrát oba vystoupili zcela zdarma! Zpěvačka dokonce kvůli natáčení zkrátila dovolenou a Mirai dorazil až ze Slovenska. Co je přimělo k tak neobvyklému rozhodnutí?
Ewa Farná a Mirai Navrátil - Zrádci TV Prima

Ewa Farná a Mirai Navrátil - Zrádci TV Prima

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 09:15

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