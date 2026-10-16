Ewa Farna a Mirai překvapili ve Zrádcích: Kvůli pár vteřinám obětovali dovolenou i honorář!

Mirai Navrátil - na Zrádcích akce TV Prima Ewa Farna. Ewa Farna se ukázala v nových vlasech Zpěvačka Ewa Farna. Ewa Farná a Mirai Navrátil - Zrádci TV Prima Mirai Navrátil Mirai Navrátil při koncertě Kapela Mirai kvůli zranění frontmana Mirarie Navrátila ruší zbylá vystoupení Mirai Summer Festu. Mirai Navrátil (2023) Ewa Farna vynesla model tvořený šedou atlasovou košilí, korzetem z temně šedého taftu a supertvarující sukní s průstřihy a pásky z army zelené bandáže - Český slavík 2025. Ewa Farna je skvělá zpěvačka.
Takové překvapení soutěžící rozhodně nečekali! Do populární reality show Zrádci na Primě zavítaly dvě velké hvězdy české hudební scény, Ewa Farna (33) a Mirai Navrátil (34). A zatímco za jejich koncerty fanoušci běžně platí nemalé částky, tentokrát oba vystoupili zcela zdarma! Zpěvačka dokonce kvůli natáčení zkrátila dovolenou a Mirai dorazil až ze Slovenska. Co je přimělo k tak neobvyklému rozhodnutí? Hvězdné překvapení na Křivoklátě! Soutěžící nevěřili vlastním očím
Pátý díl třetí řady oblíbené reality show Zrádci přinesl pořádné překvapení. Na hradě Křivoklát se totiž objevily dvě výrazné osobnosti české hudební scény. Ewa Farna a Mirai Navrátil se tentokrát nepředstavili jako zpěváci na koncertním pódiu, ale jako tajemné bytosti ze záhrobí. Společně s herečkou Kateřinou Zapletalovou a operní pěvkyní Eliškou Zajícovou se zapojili do speciální mise, při které soutěžící museli správně rozpoznat a předat zazpívané melodie. Strašidelné masky navíc proměnily známé tváře téměř k nepoznání. Žádné peníze nechtěli! Farna zkrátila dovolenou, Mirai přijel ze Slovenska
Zajímavé okolnosti jejich účasti odhalil režisér pořadu Markus Krug. Obě hvězdy totiž přijaly nabídku bez nároku na honorář. Důvod byl přitom překvapivě jednoduchý. Oba patří mezi fanoušky úspěšné reality show a možnost stát se alespoň na chvíli její součástí si nechtěli nechat ujít. Mirai kvůli krátkému natáčení dorazil až z Trenčína, zatímco Ewa Farna si dokonce zkrátila dovolenou.
„Já jsem moc ráda, že jsem mohla být alespoň chvíli součástí Zrádců, jejichž jsem fanynkou,“ uvedla zpěvačka. Mirai neskrýval nadšení! Na vlastní oči viděl svět Zrádců
Pro frontmana kapely Mirai bylo natáčení nevšedním zážitkem. Zpěvák se proměnil v rohatého čerta a mohl poznat prostředí, které do té doby sledoval pouze na televizní obrazovce. Přestože jeho vystoupení trvalo jen několik okamžiků, samotná návštěva Křivoklátu na něj udělala velký dojem.
„Zvláštní byl příjezd – když jsem viděl prostředí, který člověk zná jenom z těch Zrádců, tak byl velký zážitek vidět to na vlastní oči,“ svěřil se Mirai Navrátil. Vyznání lásky přímo před kamerami! Soutěžící se musel omlouvat manželce
Největší rozruch však způsobila Ewa Farna. Jeden ze soutěžících, Petr, totiž při setkání s populární zpěvačkou neudržel emoce a spontánně vykřikl: „Miluju tě, Ewo!“ Jeho nadšení ovšem mělo ještě humornou dohru. Když si uvědomil, že jeho vyznání uvidí také manželka, rozhodl se situaci okamžitě vysvětlit.
„Chtěl bych říct mojí manželce, že to bylo čistě z hudebního hlediska,“ prohlásil se smíchem před kamerou.
Přestože přítomnost hudebních hvězd soutěžící nadchla, při samotné misi jim štěstí nepřinesla. Hráči totiž nedokázali správně přiřadit ani jednu melodii, a přišli tak o možnost získat další peníze do společného banku. Ewa Farna a Mirai Navrátil ale dokázali, že někdy ani slavné osobnosti nepotřebují honorář, aby si odnesly nezapomenutelný zážitek. Zdroj: Aplausin.cz/Instagram.com