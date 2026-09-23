Evropané začali s dovolenou vyčkávat. Největší cestovní kancelář vidí změnu v rezervacích

TUI ve své aktualizaci z 22. září uvedla, že zákazníci dál rezervují zájezdy blíže k termínu odjezdu. Za poslední čtyři týdny vzrostly rezervované tržby za letní sezonu meziročně o dvě procenta. Za celé léto jsou však stále o pět procent nižší než ve stejném období minulého roku. V Německu činí meziroční pokles dvě procenta, na britském trhu sedm procent. Firma proto pro letošní léto snížila vlastní rizikovou kapacitu o pět procent.
Nejistota ovlivňuje i zimní dovolené
Podobný vývoj TUI zatím sleduje také u zimní sezony 2026/2027. Rezervované tržby jsou v počáteční fázi sezony meziročně o sedm procent nižší. V Británii dosahuje rozdíl devíti procent a v Německu čtyř procent. Poslední týdny ale podle skupiny ukazují na zrychlení poptávky. Tržby z nových rezervací za poslední čtyřtýdenní období byly už jen o jedno procento nižší než ve srovnatelném období před rokem. TUI dává pozdější rozhodování zákazníků do souvislosti s pokračující geopolitickou a ekonomickou nejistotou.
Firma přitom změnu chování klientů sleduje už několik měsíců. V srpnu upozorňovala, že válka v Íránu a širší nejistota na Blízkém východě vedou část zákazníků k větší opatrnosti a k nákupu zájezdů až krátce před cestou. Konflikt zároveň ovlivnil ceny leteckého paliva. Podle agentury Reuters prudce zdražilo v souvislosti s narušením dodávek a aerolinky mají jen omezené možnosti zvýšené náklady přenášet do cen letenek.
Nejvíce táhne Řecko a Španělsko
Navzdory slabším celkovým číslům zůstává poptávka po dovolených podle TUI relativně odolná. V závěru letní sezony zákazníci nejvíce vyhledávají kratší a středně dlouhé lety, především do Řecka a Španělska včetně Baleárských a Kanárských ostrovů. Pro zimu společnost počítá především s Kanárskými ostrovy, pevninským Španělskem, Egyptem a Kapverdami. Z dálkových destinací mají důležitou roli Thajsko, Mexiko a Dominikánská republika.
Zlepšení rezervací v posledních týdnech umožnilo TUI zpřesnit také celoroční finanční výhled. Za finanční rok 2026 nyní očekává upravený provozní zisk EBIT mezi 1,2 a 1,3 miliardy eur. Dosavadní rozpětí bylo širší, od 1,1 do 1,4 miliardy eur. Výhled tržeb zůstává pozastavený a firma zdůrazňuje, že prognóza předpokládá další výraznou eskalaci geopolitického napětí ani přerušení dodávek paliva. Kompletní výsledky za finanční rok má TUI zveřejnit 9. prosince.
Zdroje: TUI Group, Reuters