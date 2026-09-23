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Evropané začali s dovolenou vyčkávat. Největší cestovní kancelář vidí změnu v rezervacích

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Turisté nechávají rozhodnutí o dovolené stále častěji na poslední chvíli. Evropská cestovní skupina TUI uvádí, že tento trend pokračuje i před zimní sezonou. Přestože se rezervace v posledních týdnech zlepšily, jejich celkový objem stále zaostává za loňským rokem. Firma proto omezuje část kapacit a ponechává si větší prostor reagovat na aktuální poptávku.
Evropané začali s dovolenou vyčkávat. Největší cestovní kancelář vidí změnu v rezervacích

Evropané začali s dovolenou vyčkávat. Největší cestovní kancelář vidí změnu v rezervacích

Zdroj: generováno Al
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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