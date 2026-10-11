Evropa zvažuje, čím nahradit F-35. Francouzský Rafale F5 vyhrává jen v souboji zblízka, a na ten dnes dochází málokdy

Některé evropské státy začínají uvažovat o tom, že omezí nákupy amerických zbraní, a debata se tak dotýká i letounu F-35 Lightning II od Lockheed Martin. Nejbližší evropskou alternativou je Dassault Rafale, který kromě francouzského letectva používají také Indie, Řecko a Egypt. Oba stroje jsou víceúčelové a zvládnou široké spektrum úloh. Konstrukčně se ovšem liší: Rafale má dva motory a řadí se do generace 4,5, americký letoun vystačí s jedním motorem a patří do páté generace. Která z nich by v konkrétní situaci obstála lépe, záleží především na tom, jakou misi by měl letoun plnit.
Co Francouzi slibují od verze F5 a proč to zatím nikdo neověří
Dassault pracuje na verzi s označením F5, která má být oproti současnému Rafale výrazně schopnější. Podle webu ArmyRecognition dostane nový radar s pokročilou fúzí dat a měla by unést i nové typy zbraní. Mluví se také o výkonnějším motoru a o spolupráci s bezpilotním dronem.
Většina z toho zatím zůstává v podmiňovacím způsobu. U motoru i dronu zdroj uvádí jen to, že se o nich hovoří, takže jde o záměr bez konkrétních parametrů. Porovnávat lze tedy jen deklarované cíle, protože verze F5 jako hotový letoun zatím neexistuje.
Americký stroj taky nestojí: od roku 2024 se vyrábí Block 4
Konkurence mezitím také nezahálí. V roce 2024 začala výroba F-35 ve verzi Block 4, která má výkonnější procesor, rozšířenou paměť a nové displeje. Podle serveru AirAndSpaceForces díky tomu pilot získává nové možnosti zaměřování, navigace, komunikace i elektronického boje. Francouzi tak dohánějí letoun, který se sám dál vyvíjí.
Pokrčované senzory a fúze dat patří k vlastnostem, kvůli kterým byl F-35 od začátku navržen. Rafale je má také a verze F5 je má dál rozvinout. Jestli dosáhnou úrovně amerického stroje, se ale říct nedá. Tvrzení, že je F5 v senzorech dorovná, nemá z veřejných zdrojů oporu, a stejně tak tvrzení opačné. Podrobnosti o těchto systémech se totiž běžně nezveřejňují.
Vlastnost, kterou Rafale nedožene žádnou modernizací
Největší předností F-35 je podle anglické Wikipedie stealth, tedy konstrukce, kterou radary jen obtížně zaměří. Rafale ji postrádá. Americký letoun díky tomu může pronikat i do prostoru, který hlídá nepřátelská protivzdušná obrana. V souboji na dlouhou vzdálenost navíc spatří protivníka mnohem dříve než protivník jeho.
Bez stealth má francouzský letoun omezené využití i v úlohách, kde by jinak mohl těžit z kvalitních senzorů. Do role průzkumníka, který se k cíli přibližuje na krátkou vzdálenost, se nehodí, protože by riskoval sestřelení. Modernizace F5 tak zlepšuje, co Rafale vidí, jenže nemění, jak snadno je vidět on sám. Tuto vlastnost nedodá žádná verze, a v řadě misí proto zůstane Rafale za F-35.
Ve kterém souboji by americký F-35 tahal za kratší konec
Rafale byl podle Wikipedie postaven jako vysoce obratný letoun. F-35 takovou manévrovatelnost nemá, a v souboji zblízka by proto byl ve značné nevýhodě. Ze zveřejněných srovnání vychází tato oblast jako jediná, kde francouzský stroj jasně vede.
Vzdušné souboje se dnes ale vedou hlavně na dlouhou vzdálenost. Tam F-35 díky stealth Rafale nejdřív odhalí a zaměří a pak na něj vypálí rakety. Obratnost francouzského letounu se uplatní jen tehdy, když se oba stroje dostanou do vzájemné blízkosti. F-35 by ale Rafale s největší pravděpodobností zničil dřív, než by se k němu stihl přiblížit.