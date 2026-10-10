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Evropa chce sesadit Infantina. Jenže její nejsilnější muž kandidovat nebude a prezident FIFA právě získal Afriku

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Evropský fotbal se proti Giannimu Infantinovi sjednotil téměř dokonale. Změnu vedení FIFA požaduje 54 z 55 asociací UEFA a Evropa už představila konkrétní reformní plán. Aleksander Čeferin ale zůstane v čele UEFA a na FIFA kandidovat nebude, zatímco Infantino dostal podporu všech 54 afrických asociací. Právě tady začíná být vidět rozdíl mezi politickým protestem a volební matematikou.
Evropa chce sesadit Infantina. Jenže její nejsilnější muž kandidovat nebude a prezident FIFA právě získal Afriku

Evropa chce sesadit Infantina. Jenže její nejsilnější muž kandidovat nebude a prezident FIFA právě získal Afriku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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