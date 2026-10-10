Evropa chce sesadit Infantina. Jenže její nejsilnější muž kandidovat nebude a prezident FIFA právě získal Afriku

Na první pohled vypadá Gianni Infantino jako prezident ve vážných problémech. Proti současnému vedení FIFA se postavilo 54 z 55 evropských národních asociací a UEFA už nemluví jen o nespokojenosti s jednotlivými rozhodnutími. Evropský fotbal požaduje změnu způsobu řízení FIFA a zároveň dává otevřeně najevo, že ji spojuje s novým prezidentem.
To by samo o sobě ještě před několika měsíci působilo jako fotbalové zemětřesení. Jenže téměř současně přišla zpráva z Afriky, kde Infantino získal podporu všech 54 členských asociací CAF. Najednou je mnohem lépe vidět, proč může být prezident FIFA politicky kritizovaný v Evropě a přitom zůstávat velmi silný ve skutečných volbách.
UEFA už nepředkládá jen protest, ale jinou představu o FIFA
Evropské asociace schválily konkrétní návrh změn fungování světové federace. Chtějí jasnější rozdělení pravomocí, silnější FIFA Council, větší váhu institucionálních kontrol a prezidenta, který organizaci politicky vede, ale nepřebírá každodenní výkonné řízení.
Spor se tím posouvá dál od osobních antipatií vůči Infantinovi. UEFA říká, že problém vidí také ve způsobu, jakým je moc uvnitř FIFA soustředěná a vykonávaná. Současně ale evropský blok naráží na komplikaci, kterou žádný reformní dokument nevyřeší: stále potřebuje člověka, jenž dokáže Infantina ve volbě skutečně porazit.
Aleksander Čeferin by na papíře působil jako přirozený kandidát. Má silný mandát, mezinárodní profil a dlouhodobé vztahy s národními asociacemi. Jenže změnil své dřívější rozhodnutí odejít a bude usilovat o další, poslední funkční období v čele UEFA.
To znamená, že jeden z nejsilnějších možných vůdců evropské opozice zůstane ve vlastní organizaci.
Evropa má jednotu, Infantino má hlasy
Prezidenta FIFA nevolí velikost ligy, počet televizních diváků ani ekonomická síla domácího trhu. Každá členská asociace má jeden hlas, takže Francie nebo Německo mají formálně stejnou váhu jako mnohem menší fotbalová země.
Právě proto je jednomyslná podpora Afriky pro Infantina tak důležitá. Čtyřiapadesát hlasů samo o sobě volby nerozhodne, ale vytváří mimořádně silný základ. Evropa má prakticky stejný počet asociací, jenže její hlasy míří opačným směrem a zatím není jisté, koho vlastně budou podporovat.
Do této situace vstoupil Ramon Vega, bývalý švýcarský reprezentant, který oznámil úmysl kandidovat. Je první konkrétní tváří odporu proti Infantinovi, ale zatím není oficiálním kandidátem celé Evropy a už vůbec není jasné, zda by dokázal získat podporu mimo UEFA.
Pokud navíc vzniknou další opoziční kandidáti, mohou protestní hlasy rozdělit a úřadujícímu prezidentovi paradoxně pomoci. Pro Evropu tedy nestačí ukázat, že téměř jednomyslně chce změnu. Musí najít člověka, za kterého budou hlasovat také asociace z Asie, Ameriky nebo Oceánie.
Největší paradox je právě v síle Infantinových odpůrců
UEFA proti němu vystupuje hlasitěji než kdy dřív a její institucionální argumentace získává konkrétní obrysy. Přesto může být Infantino před další volbou silnější, než naznačuje evropská debata, protože jeho podpora stojí na úplně jiné geografické koalici.
To je podstata současného mocenského střetu. Evropa dokázala vytvořit téměř jednotný názor, ale zatím nikoli jednotnou kandidaturu. Infantino naopak nemusí mít podporu největších evropských trhů, pokud dokáže poskládat většinu z regionů, kde si dlouhodobě buduje vztahy.
Volby v roce 2027 jsou ještě daleko, ale základní problém opozice už je vidět. Nestačí být proti Infantinovi. Někdo musí být také dostatečně silný pro zbytek světa.
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Zdroje: UEFA – European football sets out FIFA reform agenda and calls for new leadership [1], Reuters – UEFA chief Ceferin reverses decision to step down, seeks final term [2], Reuters – African football leaders rally behind Infantino for FIFA reelection [3].