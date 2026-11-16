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Evropa chce lépe zvládat nápor turistů. Pomoci má nová strategie

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Cestovní ruch je důležitou součástí evropské ekonomiky i identity. EU chce být aktivnější v jeho řízení, aby podnikům i místním umožnila lépe reagovat na nové výzvy.
Evropa chce lépe zvládat nápor turistů. Pomoci má nová strategie

Evropa chce lépe zvládat nápor turistů. Pomoci má nová strategie

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 16.11.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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