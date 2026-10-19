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Evloev nemá v UFC jediné ukončení, přesto bojuje o titul. Proti Volkanovskému chce sérii prolomit

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13 z 20 výher na body, poslední zápas protažený do pěti kol. Na UFC 333 jde neporažený Rus o pás, který se obvykle vyhrává highlighty. Co když žádný nikdy nepotřeboval?
Evloev nemá v UFC jediné ukončení, přesto bojuje o titul. Proti Volkanovskému chce sérii prolomit

Evloev nemá v UFC jediné ukončení, přesto bojuje o titul. Proti Volkanovskému chce sérii prolomit

Zdroj: UFC
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 19.10.2026 13:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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