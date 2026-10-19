Evloev nemá v UFC jediné ukončení, přesto bojuje o titul. Proti Volkanovskému chce sérii prolomit

20 zápasů, 20 výher a ani jeden klip, který by si fanoušek pustil podruhé. Movsar Evloev si v pérové váze UFC vybudoval pověst muže, přes kterého se nedá projít, ale po kterém taky nikdo neodchází na nosítkách. Teď stojí proti Alexandru Volkanovskému, australskému šampionovi téhle divize. Žebříček UFC vede Evloeva jako jedničku. Redakce MMAmag proto rozebrala jeho zápasovou složku kus po kuse a čísla vyprávějí jiný příběh než nálepka, kterou mu scéna přišila.
Co ukazuje jeho zápasová složka řádek po řádku
UFC 333 se koná 24. října 2026 v aréně na ostrově Jás v Abú Zabí a hlavní zápas je na oficiální kartě veden jako titulový duel pérové váhy. V zápasové historii na Sherdogu, kterou redakce MMAmag prošla řádek po řádku, nemá ani jeden z deseti zápasů Evloeva v UFC jiný konec než rozhodnutí sudích. První z nich je z 20. dubna 2019, zatím poslední z 21. března 2026.
Jedno rozlišení je přitom zásadní. Nula ukončení platí pro UFC, ne pro celou kariéru: před vstupem do organizace má Evloev knockouty i škrcení. Z 20 výher jich tři skončily knockoutem nebo technickým knockoutem, čtyři submisí a 13 rozhodnutím.
|Metoda výhry
|Počet výher
|Podíl z 20 výher
|KO/TKO
|3
|15 %
|Submise
|4
|20 %
|Rozhodnutí
|13
|65 %
Nabízí se vysvětlení, že si tu sérii nasbíral na soupeřích, které nikdo nezná. Jména v jeho posledních pěti zápasech ale říkají pravý opak.
Jména, přes která si tu sérii poskládal
Dan Ige 4. června 2022, Diego Lopes 6. května 2023, Arnold Allen 20. ledna 2024. Pak Aljamain Sterling 7. prosince 2024, bývalý šampion bantamové váhy, který o pás přišel 19. srpna 2023. A nakonec Lerone Murphy 21. března 2026.
Čím výš Evloev stoupal, tím lepší jména přežívala do závěrečného gongu. Zápas s Murphym byl hlavním bodem večera a jako jediný z té pětice šel na pět kol, tedy ve formátu, ve kterém se bojuje o tituly. Evloev ho vyhrál většinovým rozhodnutím. Zkouška splněna, jen bez tečky.
Zbývá tedy jediná otázka, kterou si scéna kolem Evloeva klade už dva roky: je ta série známkou toho, že neumí dorazit, nebo toho, že to nikdy nepotřeboval?
Pás se prodává highlightem. On přinesl tabulku
KOMENTÁŘ O titul půjde muž, kterého organizace sama vede jako jedničku divize, a přesto ho část publika odepisuje jako účetního v rukavicích. Nálepka nudného bojovníka je ale věc marketingu, ne výsledků.
Oficiální profil na ufc.com, jehož indexované znění má redakce MMAmag k dispozici, uvádí u Evloeva 20 výher, žádnou porážku a pozici jedničky. Metody vítězství z téže evidence vyprávějí druhý příběh, ten, který se prodává hůř. Dvě čísla z jednoho zdroje. Když mu UFC dala titulový zápas, vybrala si to první.
Sám Evloev to podle serveru Sherdog, který se odvolává na web MMA Fighting, shrnul takto: „V UFC mám nula ukončení, ale pořád jsem v UFC a bojuji o titul. To znamená, že nejsou důležitá jen ukončení. Důležité je také ukázat dobrý zápas“. Svůj styl tedy neobhajuje jako nouzi, ale jako volbu. Námitka, že bez ukončení se pás nehájí a divák nekupuje, má reálný základ, jen ne v tom, kdo zápas vyhraje. Evloev nepotřebuje přesvědčit publikum; potřebuje přesvědčit tři sudí.
Buď se série prolomí, nebo potvrdí
Z oficiálního rozpisu turnaje redakce MMAmag přepočítala start hlavní karty na český čas: 24. října 2026 ve 20:00 středoevropského letního času. Žádné ponocování do rána. Abú Zabí hraje pro evropský večer. Údaj platí pro začátek hlavní karty, ne pro nástup hlavního zápasu. Na programu je i druhý titulový duel v bantamové váze.
V sázce je první pás Evloevovy kariéry proti šampionovi, který je pro divizi měřítkem. Ukončení by nálepku sundalo během jedné noci, další rozhodnutí by mu nechalo pás i nálepku zároveň. Titulovou vstupenku bez highlightu má v kapse. Highlight si musí dodat sám.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka