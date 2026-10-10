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Everton má nový stadion a stabilnější finance. Proč se ho američtí majitelé chtějí po necelých dvou letech zbavit?

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Everton konečně vypadal jako klub, který se po dlouhých letech finančních problémů začíná nadechovat. Má nový stadion, stabilnější ekonomické zázemí a pod Davidem Moyesem se snaží vrátit mezi konkurenceschopné týmy Premier League. Jenže američtí vlastníci The Friedkin Group nyní oznámili, že zvažují prodej kontrolního podílu. A překvapení neskrýval ani samotný trenér. Proč by se investor zbavoval fotbalového klubu právě ve chvíli, kdy jeho největší problémy začínají ustupovat?
Everton má nový stadion a stabilnější finance. Proč se ho američtí majitelé chtějí po necelých dvou letech zbavit?

Everton má nový stadion a stabilnější finance. Proč se ho američtí majitelé chtějí po necelých dvou letech zbavit?

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.10.2026 12:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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