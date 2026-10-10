Everton má nový stadion a stabilnější finance. Proč se ho američtí majitelé chtějí po necelých dvou letech zbavit?

David Moyes se o plánech majitelů dozvěděl až ráno
Páteční zpráva o možném prodeji Evertonu nepůsobila jako běžné oznámení další fáze klubového rozvoje. Přišla necelé dva roky poté, co The Friedkin Group převzala tradiční liverpoolský klub od Farhada Moshiriho, a zaskočila dokonce i Davida Moyese.
Zkušený skotský trenér přiznal, že se o rozhodnutí vlastníků dozvěděl až v pátek ráno, jen několik hodin před setkáním s novináři.
Právě jeho překvapení je pro celý příběh důležité. Moyes se totiž do Evertonu vrátil s představou, že pomůže obnovit dlouhodobě oslabené sportovní postavení klubu. Místo klidnějšího prostředí, které mělo umožnit systematické budování mužstva, nyní čelí další nejistotě kolem vlastníků.
Everton přitom nezažívá období, kdy by bylo nutné vysvětlovat odchod investorů úplným sportovním nebo ekonomickým kolapsem. Klub se podle pátečních informací nacházel na sedmém místě Premier League a proti předchozím rokům získal podstatně pevnější základy.
Rozhodnutí proto na první pohled působí zvláštně. Jenže pokud se na Everton podíváme jako na investici, začne dávat mnohem větší smysl.
Friedkinovi převzali klub, o který se jiní báli
Když The Friedkin Group v prosinci 2024 získala kontrolu nad Evertonem, nepřebírala jednoduchý obchodní projekt.
Klub měl za sebou dlouhé období finanční nestability, komplikovaných jednání o změně vlastníka a problémů s dodržováním ekonomických pravidel Premier League. Fanoušci byli unavení nejistotou a opakovanými boji o udržení, zatímco dokončení nového stadionu představovalo obrovskou finanční i organizační výzvu.
Právě v takové situaci mohou mít investoři s dostatečným kapitálem zásadní výhodu. Nemusí kupovat dokonale fungující klub. Mohou převzít organizaci, jejíž sportovní značka a dlouhodobý potenciál jsou silnější než její momentální finanční stav.
Everton byl pro podobnou strategii zajímavý hned z několika důvodů. Má historicky významnou značku, silnou fanouškovskou základnu, trvalé místo v anglickém fotbalovém prostředí a přístup k příjmům Premier League.
Jeho největší slabinou nebyl nedostatek identity nebo zájmu veřejnosti, ale schopnost dlouhodobě fungovat bez ekonomických otřesů.
The Friedkin Group se proto soustředila na stabilizaci klubu a vytvoření podmínek pro jeho další rozvoj. Součástí této proměny byl také přesun na nový Hill Dickinson Stadium.
Nový stadion mění ekonomiku celého Evertonu
Pro fotbalového fanouška je stadion především místem, kde jeho tým hraje domácí zápasy. Pro vlastníka představuje mnohem širší ekonomický nástroj.
Nový Hill Dickinson Stadium dává Evertonu možnosti, které na historickém Goodison Parku nebylo možné rozvíjet ve stejném rozsahu. Moderní infrastruktura nabízí větší obchodní potenciál v oblasti pohostinství, prémiových míst, firemních partnerství i akcí mimo samotný fotbal.
To samozřejmě neznamená, že nový stadion automaticky zaručuje zisk. Jeho provoz je nákladný a skutečná návratnost závisí na řadě faktorů včetně návštěvnosti, cenové politiky a schopnosti využívat areál i mimo zápasové dny.
Z pohledu investora se však mění charakter klubu.
Everton s nedokončeným stadionovým projektem a nestabilními financemi představoval jiný typ rizika než Everton s fungující moderní arénou a postupně narovnávanou ekonomikou. Odstranění části těchto rizik může výrazně rozšířit okruh potenciálních kupců.
Právě proto není nelogické, že se současní vlastníci začínají zabývat prodejem až nyní.
Fotbalový úspěch a investiční úspěch nejsou totéž
Fanoušci přirozeně očekávají, že vlastník chce klub posunout k trofejím, evropským pohárům a kvalitnějším hráčům. Pro investiční skupinu však může být úspěch definován poněkud odlišně.
Pokud investor převezme problémový klub, stabilizuje jeho finance, dokončí významný infrastrukturní projekt a zvýší jeho atraktivitu, může tím vytvořit podmínky pro výhodný prodej.
Takový postup je běžný v celé řadě podnikatelských odvětví. Ve fotbale však naráží na emocionální rozměr vlastnictví, protože klub není pouze firma. Je také součástí místní identity a pro desetitisíce lidí představuje celoživotní vztah.
Zatím však není doloženo, že The Friedkin Group kupovala Everton od začátku se záměrem rychlého prodeje. Stejně tak není potvrzeno, že vlastníci nyní skutečně odejdou.
Oficiálně hovoří o hledání nových investic a možnosti prodat kontrolní podíl. Rozhodli se také využít služeb poradenské společnosti Moelis & Company.
Rozdíl mezi zvažovaným prodejem a dokončenou transakcí je zásadní. Může jít o hledání nového strategického partnera, částečné snížení investiční expozice nebo skutečnou přípravu na předání kontroly jinému vlastníkovi.
Všechny tyto varianty by pro Everton znamenaly něco trochu jiného.
Proč Moyesovy pochybnosti stojí za pozornost
David Moyes se při reakci na oznámení majitelů dotkl také letního přestupového období. Už tehdy podle jeho vyjádření vznikaly otázky kolem dlouhodobých ambicí klubu.
To je důležitá souvislost, protože mezi finanční stabilizací a sportovním růstem existuje značný rozdíl.
Stabilizovat klub znamená dostat pod kontrolu závazky, provozní náklady a hospodaření. Vybudovat mužstvo schopné pravidelně bojovat o evropské poháry ale vyžaduje také investice do hráčského kádru, skautingu a dlouhodobého sportovního plánování.
Tyto cíle se mohou doplňovat, nemusí však mít vždy stejnou prioritu.
Pokud současní vlastníci skutečně uvažují o prodeji kontrolního podílu, mohou být opatrnější vůči nákladným přestupům, jejichž ekonomická návratnost je nejistá. Na druhou stranu nelze bez znalosti interních plánů tvrdit, že právě prodejní strategie vysvětluje všechna rozhodnutí během letního přestupového období.
Moyes ovšem potřebuje vědět, s jakým rozpočtem a sportovními ambicemi může pracovat. A v tomto směru představuje vlastnická nejistota skutečný problém.
Everton může být atraktivnější než kdykoliv v posledních letech
Na celé situaci je pozoruhodné, že možný odchod investorů nepřichází v okamžiku největší slabosti Evertonu, ale ve chvíli, kdy se klub postupně dostává do příznivější pozice.
Nový stadion, stabilnější hospodaření a účast v Premier League mohou z tradičního klubu vytvořit zajímavou příležitost pro investora, který by se dříve obával jeho finančních problémů.
Pro fanoušky je však podstatná jiná otázka. Nejde pouze o to, kdo Everton koupí a kolik za něj zaplatí, ale zda nový vlastník bude ochoten financovat další etapu jeho sportovního rozvoje.
Friedkinovi pomohli vytvořit podmínky pro stabilnější budoucnost. Jestli se jim podaří najít partnera nebo kupce, který na jejich práci naváže, může změna vlastníka Evertonu prospět.
Pokud však klub čeká další vleklé období spekulací a nejasných pravomocí, hrozí, že současná nejistota začne dopadat i na sportovní rozhodování.
David Moyes tak musí připravovat mužstvo na další zápasy Premier League, aniž by měl jistotu, kdo bude za několik měsíců rozhodovat o jeho dlouhodobém směřování.
Everton už jednu náročnou etapu obnovy zvládl. Ta další bude záviset na tom, zda se podaří sladit obchodní zájmy vlastníků s ambicemi klubu, který nechce zůstat navždy jen stabilizovaným účastníkem anglické ligy.
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