Eva Pavlová v Senátu opět zářila v modrém modelu: Stylista i čtenářky nešetřili komplimenty

Eva Pavlová opět sáhla po modré a ani tentokrát nešlápla vedle. V Senátu zaujala elegantními plisovanými šaty s tmavě modrým sakem. Hlavním tématem setkání byl odkaz lidických dětí a pomoc dětem zasaženým válkou.
Eva Pavlová se v poslední době v modré evidentně cítí dobře. Po elegantním modelu, který vynesla při návštěvě rumunského prezidenta, zvolila další outfit v odstínech modré také pro svou návštěvu Senátu, což nám na In-Lifestyle neuniklo. Tentokrát dorazila v modrých šatech s plisovanou sukní, které doplnila tmavě modrým sakem. Událost, při níž převzala první ocenění nového spolku Poselství lidických dětí, nesla podstatně těžší téma. Připomněla Lidice ne jako uzavřenou kapitolu z dějepisu, ale jako varování. Mluvilo se o dětských obětech války a otázce, jak o historické paměti mluvit současným jazykem, bez přepjatosti a bez prázdných symbolů.
V Senátu se mluvilo o odkazu lidických dětí
První dáma se v úterý v Senátu zúčastnila setkání při příležitosti založení spolku Poselství lidických dětí. Ten chce připomínat válečné zločiny páchané na dětech a prostřednictvím odkazu lidických dětí upozorňovat také na utrpení dětí ve válečných konfliktech současnosti. Senátorka Adéla Šípová také na svém Facebooku připomněla, že akademická sochařka Marie Uchytilová dala svým sousoším na lidické pláni tváře 82 dětem zavražděným v Lidicích.
Nově založený spolek chce podle první dámy proměnit vzpomínku na lidické děti v konkrétní pomoc dětem zasaženým válkou. První ocenění spolku pak převzala právě Eva Pavlová, a to za svou pomoc dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině a podporu humanitárních a zdravotnických projektů. Mezi ně patří například zajištění generátoru pro nemocnici v Charkově nebo spolupráce IKEM s dětskou nemocnicí Ochmatdyt v Kyjevě.
Eva Decroix se pochlubila, jak tráví babí léto: Fotky ze zahrady i cyklovýletu potěšily fanoušky
Modrá podruhé. Který model jí sluší více?
Pozornost ale samozřejmě upoutala také volba oblečení. Eva Pavlová vsadila na modré šaty s plisovanou sukní, které doplnila tmavě modrým sakem. Celý model působil elegantně a díky plisování také o něco ženštěji a vzdušněji. „Modrá je pro Evu Pavlovou velmi povedenou volbou. Barevně k ní dobře sedí a kombinace modrých šatů s tmavším sakem působí upraveně a reprezentativně. Plisovaná sukně navíc modelu dodává lehkost. Osobně bych ale ocenil, kdyby mezi jednotlivými kousky byl o něco výraznější kontrast,“ říká stylista Tomáš Janků, kterého jsme oslovili.
A jak outfit viděly naše čtenářky? Oslovili jsme prostřednictvím e-mailů z naší databáze 238 čtenářek, kterých jsme se ptali na tento outfit, stejně jako ten, který Eva Pavlová zvolila při návštěvě rumunského prezidentského páru. Odpovědi se nám vrátily od 82 z nich. Z tohoto počtu 53 žen, tedy téměř 65 procent, uvedlo, že se jim model ze Senátu líbí. Dvanáct čtenářek bylo naopak nespokojených a napsalo, že se jim outfit nelíbí. Zbývajících 17 žen zvolilo prostřední variantu a model podle nich jednoduše „ujde“.
Z konkrétních reakcí čtenářek bylo přitom znát, že modrá má u první dámy své příznivce.
„Modrá jí opravdu sluší, ale model, který měla na návštěvě rumunského prezidenta, se mi líbil ještě víc.“ – čtenářka Radovana L.
„Moc hezké a elegantní, přesně takhle si první dámu představuju.“ – čtenářka Jana R.
„Je to trochu nevýrazné. Samozřejmě vzhledem k akci to dává smysl, ale když mám zhodnotit jen celkově vzhled, tak bych řekla neurazí, nepotěší.“ – čtenářka Zuzka V.
Anketa
Líbí se vám modrý outfit Evy Pavlové?
- Ano, moc jí to sluší
- Nemám názor
- Ne, měla zvolit jiný model
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 1 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Eva Pavlová v Senátu opět zářila v modrém modelu: Stylista i čtenářky nešetřili komplimenty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.