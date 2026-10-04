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Eva Pavlová v Senátu opět zářila v modrém modelu: Stylista i čtenářky nešetřili komplimenty

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Eva Pavlová opět sáhla po modré a ani tentokrát nešlápla vedle. V Senátu zaujala elegantními plisovanými šaty s tmavě modrým sakem. Hlavním tématem setkání byl odkaz lidických dětí a pomoc dětem zasaženým válkou.
Fotografie Evy Pavlové

Fotografie Evy Pavlové

Zdroj: Foto: se souhlasem České televize, Eva Pavlová
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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