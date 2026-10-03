Eva Pavlová při návštěvě rumunského prezidenta ohromila blankytně modrými šaty: Tyto fotky nadchly stylistu i čtenářky

Eva Pavlová při oficiální návštěvě rumunského prezidenta zvolila blankytně modré šaty a znovu ukázala, že rozumí stylu i diplomatickému dress codu.
Pražský hrad ve středu 30. září hostil významnou návštěvu. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přivítali rumunského prezidenta Nicușora Dana a jeho partnerku Mirabelu Grădinaru. Zatímco politici jednali především o bezpečnosti Evropy, podpoře Ukrajiny a další spolupráci mezi Českem a Rumunskem, pozornost fotografů pochopitelně přitáhla také první dáma. Eva Pavlová dorazila v elegantních světle modrých šatech. Na In-Lifestyle jsme se na zhodnocení jejího outfitu zeptali odborníka i našich čtenářů.
Světle modrá jí sedla na jedničku
Eva Pavlová tentokrát vsadila na dlouhé saténové šaty v jemném odstínu blankytně modré z dílny české návrhářky Tatiany Kovaříkové, ta fotografie následně sdílela také na Instagramu. Model doplnila tmavým páskem, který zvýraznil pas, a zajímavým detailem u krku v podobě vázačky. Ke světlému modelu zvolila doplňky v tělové barvě. Výsledkem byl velmi čistý a elegantní outfit, který nepůsobil přeplácaně, ale přitom měl dostatek slavnostního charakteru.
Z pohledu stylisty Tomáše Janků, kterého redakce In-Lifestyle oslovila, funguje outfit především díky kombinaci jednoduché siluety, jemné barvy a výraznějšího saténového materiálu. „Eva Pavlová podle mě zvolila velmi povedený model. Světle modrá barva jí sluší. Dobře ladí k blond odstínu vlasů, a v kombinaci se saténovým materiálem působí šaty slavnostně, ale zároveň velmi žensky a svěže. Oceňuji také jednoduchou siluetu, kterou neruší zbytečné zdobení,“ hodnotí outfit stylista.
Eva Pavlová se vymódila pro časopis: První dáma vsadila na barvu letošního podzimu, kterou chválí i stylista
„Velmi dobře funguje také tmavý pásek, který šaty opticky rozčlení a zvýrazní pas. Celkový dojem pak podtrhují decentní doplňky. Za mě jde o elegantní a reprezentativní outfit, který se pro setkání na Pražském hradě hodí a zároveň nepůsobí přehnaně okázale,“ dodává.
Pochvaly přicházely i od čtenářek
Naše čtenáře jsme oslovili rychlou anketou. Rozeslali jsme 238 e-mailů, v nichž jsme se ptali na hodnocení tohoto outfitu a také dalšího ze setkání v Senátu u příležitosti založení spolku Poselství lidických dětí. Odpovědí se nám vrátilo 82, všechny od žen. Z ankety vyplynulo, že naše čtenářky hodnotily outfit první dámy z návštěvy rumunského prezidentského páru převážně pozitivně. Z celkem 82 hlasujících označilo 69 z nich její modré šaty za outfit, který se jim líbí. Pouze osm čtenářek zvolilo možnost, že se jim model nelíbí, a dalších pět uvedlo, že to ujde, ale že první dáma už podle nich v minulosti vynesla povedenější outfit.
Výsledek tak ukázal, že pochvaly elegantní modrá kreace u čtenářek jednoznačně převládly nad kritikou. Pokud jde o konkrétní vyjádření, rozhodli jsme se několik z nich zveřejnit:
„Modrá jí opravdu sluší a šaty působí elegantně, navíc nejsou vůbec nudné.“ – čtenářka Erika L.
„Líbí se mi, že jsou šaty jednoduché a nechají vyniknout samotnou Evu Pavlovou. Za mě na takovou příležitost je to pecka.“ – čtenářka Oldřiška T.
„Není to špatné, ale celkově ten materiál a ten jakoby šátek u krku nebo jak to popsat, to mě nějak ruší.“ – čtenářka Aneta Č.
Eva Pavlová si vysloužila pochvaly i v komentářích na sociálních sítích a většinu sledujících tak na slavnostním přivítání rumunského prezidentského páru nadchla. Model přesně zapadl do charakteru události. Byl reprezentativní, ženský a přitom nepůsobil přehnaně. Ostatně modrá je u ní prakticky vždy trefou do černého.
Anketa
Líbí se vám modrý outfit Evy Pavlové?
- Ano, moc jí to sluší
- Nemám názor
- Ne, měla zvolit jiný model
Nevyplňujte
Pro hlasování zapněte JavaScript. Zatím hlasovalo 0 čtenářů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Eva Pavlová při návštěvě rumunského prezidenta zvolila blankytně modré šaty: Stylista i čtenářky nešetří komplimenty byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.