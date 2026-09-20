Eva Holubová se vyjádřila ke spekulacím o nevěře svého manžela: Po ostrých urážkách mají fanoušci jasno

Eva Holubová odpověděla na spekulace o údajném románku svého manžela s typickým humorem. Místo dramatu ukázala Miroslava Zdeňka doma vedle sebe.
Herečka se ozvala poté, co se na internetu začaly šířit zprávy, podle nichž jí měl být Miroslav Zdeněk nevěrný. Na In-Lifestyle nás zaujalo, že nepsala dlouhé stanovisko, nikoho dramaticky neobviňovala. Použila polohu, která k ní sedí mnohem víc: ironii, odstup a trochu drsnější humor. Ve výsledku to působilo jako krátké mávnutí rukou nad něčím, co se jí zjevně nechtělo nafukovat.
Dlouhé manželství, dvě dcery a reakce bez hysterie
Eva Holubová a výtvarník Miroslav Zdeněk patří k párům, které se v českém prostředí většinou necpou do každé debaty. Dali se dohromady už před více než 35 let, manželé jsou od roku 2009. Mají dvě dcery. Z poslední reakce herečky je přitom cítit, že rodinný humor u nich funguje i ve chvíli, kdy se ven dostanou nepříjemné řeči o údajné nevěře.
Po více než třiceti letech vztahu už člověk možná některé věci vidí jinak než na jeho začátku. Zprávy o nevěře samozřejmě mohou naštvat, ale není nutné z nich dělat veřejné drama. U Holubové k tomu navíc přispívá zkušenost, která jí podle jejích vlastních slov změnila pohled na to, co je v životě opravdu důležité. A tak si z celé aféry raději udělala legraci.
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Kde se zprávy o nevěře objevily a jak na ně odpověděla
Zmínky o údajném románku jejího manžela se nejprve objevily v bulvárním prostoru. Odtud se pak dostaly k fanouškům, kteří herečce začali posílat odkazy. Sama Holubová ve svém komentáři na Instagramu zmínila, že jí lidé článek opravdu přeposílali.
Ke společné fotografii s manželem napsala: „Tak už ho mám tady, ku*evníka! Děkuju všem, kdo mi aktivně poslali článek o nevěře mého manžela. Zatím zapírá, útočíme na něho s Karolínou všemi směry, je rafinovanej, jenom se směje!! Ale na mě si nepřijde!! Budu teď ostražitá jako rys.“ Z příspěvku byla ironie jejího vyjádření dobře cítit: žádné spekulace neřeší.
Holubová mluvila i o tom, jak se jí změnil pohled na život
Holubová zmínila i to, že s věkem se člověku mění perspektiva a některé věci, které by dřív možná považoval za zásadní, najednou vidí úplně jinak. Když nejde o zhoubnou nemoc nebo jinou skutečně vážnou životní situaci, člověk si podle ní může uvědomit, že vlastně není důvod všechno dramatizovat. U ní to není otřepaná životní fráze. Herečka si před časem sama prošla zdravotními komplikacemi, při nichž bojovala o život. Z této zkušenosti pak může působit úplně jinak i údajná nevěra, jako něco nepříjemného či otravného, ale rozhodně ne jako největší životní katastrofa.
Podle reakcí fanoušků i dalších sdílení na sociálních sítích lidé ocenili hlavně to, že herečka nepřešla do uražené polohy. V komentářích se opakovalo, že právě takový typ humoru od ní mnozí vlastně čekali. Do celé situace se lehce ironicky propsala i dcera Karolína, která mamince v komentáři doporučovala si Zdeňka ještě na těch pár let nechat. I toto rodinné popichování pomohlo celou situaci odlehčit.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Eva Holubová se vyjádřila ke spekulacím o nevěře svého manžela: „Děkuju všem, kdo mi článek poslali“ byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.