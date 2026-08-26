Eva Holubová se pochlubila fotkami v plavkách: Nandala to kritikům, kteří se ihned ozvali

Eva Holubová tráví týdny na Sicílii a fanouškům ukázala nejen fotku v plavkách, ale i konkrétní plán. Na stejném místě se chce za pět týdnů vyfotit znovu a porovnat, co s jejím tělem udělá místní rytmus, jídlo a pohyb.
Eva Holubová si užívá léto na Sicílii a v redakci In-Lifestyle nám neuniklo, že svým sledujícím poslala další osobní pozdrav z ostrova. Tentokrát se herečka ukázala v černých jednodílných plavkách a otevřeně se rozepsala o své postavě, vztahu k vlastnímu tělu i o tom, proč se rozhodla fotografii zveřejnit. Přestože sama přiznala, že její tělo podle současných měřítek krásy není dokonalé, nechce se kvůli tomu omezovat. Na Sicílii podle svých slov obdivuje místní ženy, které se nestydí za svůj vzhled a berou oblékání jako součást svobody.
Holubová nechce řešit dokonalou postavu
„Nechci upozorňovat na sebe ani na svou postavu,“ vysvětlila Holubová v úvodu svého příspěvku na Instagramu. Zároveň ale dodala, že se i ve svých 67 letech chce v některých oblastech chovat svobodně. Právě Sicilianky jsou pro ni v tomto směru inspirací. Herečka přiznala, že sama na svém těle vidí nedostatky. Zmínila například „prsa příliš nízko, břicho by taky mohlo být menší a vypracovanější, stejně tak paže, nohy, zadek“. Vysoustruženou postavu by tak podle svých slov uvítala, není to však její hlavní priorita.
Mnohem důležitější je pro ni zdraví a dobrý pocit ve vlastním těle. Holubová také připomněla, že po prodělaném takotsubo syndromu má zakázáno výrazně posilovat. Na Sicílii proto hledá takové cviky, které příliš nezatěžují srdce, ale přitom zapojují svaly. Prozradila také, jaký má na nejbližší dobu plán. „Mám tady před sebou ještě 5 neděl, schválně, jestli mi pobyt tady něco hodí. Vyfotím se na konci na tom samém místě,“ prozradila.
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Fanoušci ji chválí, přišla ale i kritika
Pod fotografií se rychle objevily desítky reakcí. Mnohé sledující herečku podpořily a ocenily především její otevřenost. „Evičko, moc Vám to sluší,“ napsala jedna z žen a vyzdvihla také myšlenku, že péče o tělo může znamenat nejen cvičení, ale také schopnost odpočívat, být s lidmi a užívat si života. Jiná komentující jí vzkázala, že je kočka, a další ocenila, že se Holubová nebojí ukázat taková, jaká skutečně je.
Ozvaly se ale také kritické hlasy. Jedna z komentujících se například pozastavila nad tím, proč se herečka v plavkách fotografuje, když podle ní nechce upozorňovat na svou postavu. Holubová se však v příspěvku věnovala především tomu, že nechce svůj vzhled považovat za důvod, proč se vzdávat svobody a radosti z léta. A podle dalších reakcí má mezi sledujícími velkou podporu. „Buďte svá a zachovejme si svoji svobodu,“ vzkázala jí jedna z žen. Jiná zase napsala, že ji herečka inspiruje a že věk je jen číslo, pokud člověku slouží zdraví.
Holubová navíc naznačila, že ze Sicílie nechce sdílet pouze fotografie z dovolené. Podle svých slov si užívá trochu jiný druh dovolené, než jaký zažívá běžný turista. S rodinou sem jezdí už roky a v místním městečku je místní obyvatelé postupně přijali mezi sebe. Sledujícím proto nabídla, že může prozradit více o běžném životě na ostrově, místních lidech, jídle nebo každodenních zvycích. Zároveň prozradila, že se chystá natáčet podcast Dcera a matka roku se svou dcerou. A tak zatímco její sledující budou čekat na závěrečnou fotografii po pěti týdnech, Holubová si hodlá především užívat moře, místní atmosféru a svobodu, kterou si na Sicílii tolik oblíbila.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Eva Holubová se pochlubila fotkami v plavkách: Sama svou postavu okomentovala a „nandala“ to všem kritikům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.