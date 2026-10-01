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Eva Decroix se pochlubila, jak tráví babí léto: Tyto fotky ze zahrady i cyklovýletu fanoušky doslova nadchly

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Eva Decroix zveřejnila záběry ze zahrady i z cyklistického výletu. Vedle práce poslankyně ukázala i obyčejnější stránku svého podzimu.
Fotografie Evy Decroix

Fotografie Evy Decroix

Zdroj: Foto: Nextfoto, Eva Decroix na premiéře filmu Franz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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