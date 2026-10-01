Eva Decroix se pochlubila, jak tráví babí léto: Tyto fotky ze zahrady i cyklovýletu fanoušky doslova nadchly

Eva Decroix zveřejnila záběry ze zahrady i z cyklistického výletu. Vedle práce poslankyně ukázala i obyčejnější stránku svého podzimu.
Ve veřejném prostoru bývá Decroix spojovaná hlavně s právem, justicí a sněmovní prací. Tentokrát ale pustila ven civilnější záběr. Poslankyní samozřejmě zůstává, jen na fotkách nebyly lavice ani jednací sál. Na In-Lifestyle jsme si všimli, že tentokrát se soustředila na práci kolem domu a chvíle volna na kole.
Babí léto mezi zahradou, psem a cyklistikou
Na svém instagramovém profilu nejprve zveřejnila snímek ze zahrady. Stojí na něm s kolečkem plným suché trávy a doprovází ji její psí společník, k fotce přidala větu „Já vám su tak šťastné“. Pak přišla další momentka, tentokrát z kola, s popiskem „Babí léto i pro nás baby“.
Úplné vybočení z její běžné komunikace to nebylo. Už začátkem září na síti X psala o létě s rodinou, přáteli, rybníkem a také o „úřadování na zahradě“. Novější fotky na tento tón jen navázaly. Práce a volno se tu střídají tak, jak to člověk zná i mimo politiku. Jednou termíny a schůzky, jindy kolečko v trávě.
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Proč tyto drobné momenty fungují lépe než pečlivě vystavěná image
U političek se podobné civilní fotky skoro automaticky vykládají jako signál. Někdy právem, někdy až příliš horlivě. V tomto případě ale zafungovala hlavně obyčejnost celé scény: kolečko, pes, zahrada, potom kolo a výlet. Nejde o nic mimořádného, právě proto ale může takový obsah působit přístupněji než uhlazený portrét z kanceláře.
V komentářích to bylo vidět. Objevily se pochvaly typu „To je aspoň ženská“. Jeden ze sledujících si místo pózy všiml hlavně postaršího zahradního vybavení a napsal prakticky: „Pecka! Ale doporučuji jiné kolečko, tohle je fakt stařík a dřina.“ U fotky z kola zase komentující žertoval, že má „reflektor přímo na přilbě“, protože slunce na snímku vytvořilo trochu zvláštní efekt.
Obdiv i štiplavé poznámky
Nezůstalo ale jen u milých reakcí. Pod zahradní fotografií se objevilo i krátké rýpnutí „Toho se držte“ a také poznámka, že tam politička „patří“. U veřejně známých žen bývají podobné reakce často ostřejší, než by odpovídalo samotné fotce. Někdo vidí neformální moment ze života, jiný příležitost k ironii či útoku.
Sama Decroix přitom dobře ví, jak rychle se může obyčejná fotografie veřejně známé ženy stát terčem komentářů. V rozhovoru pro Blesk popsala osobní a lživé útoky, kterým po svém jmenování čelila na sociálních sítích. Podle ní ženy v politice dostávají větší nápor než muži a společnost si stále zvyká na to, že ženy mohou zastávat významné politické funkce.
V tomto kontextu pak zahradní kolečko nebo fotografie z kola působí trochu jinak. Nejde jen o snahu ukázat političku v civilnější poloze, ale také o připomenutí, že za veřejnou funkcí pořád zůstává člověk s rodinou, koníčky a obyčejnými starostmi. Decroix ostatně svůj profil ani kvůli tomu nepřeklopila do čistě odlehčeného obsahu. Lehčí příspěvky dál střídá s politickými tématy.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Eva Decroix se pochlubila, jak tráví babí léto: Fotky ze zahrady i cyklovýletu potěšily fanoušky byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.