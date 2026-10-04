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Eva Decastelo poslala z hotelu odvážný ranní pozdrav. Na snímku nechala vyniknout svou proměnu

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Moderátorka Eva Decastelo znovu ukázala, že s odvážnějšími fotografiemi nemá problém. V sobotu ráno zveřejnila snímek přímo z hotelového pokoje, kde před zrcadlem zapózovala pouze v krajkovém spodním prádle. Příspěvek během krátké doby přilákal řadu pochvalných reakcí jejích sledujících.
Eva Decastelo poslala z hotelu odvážný ranní pozdrav. Na snímku nechala vyniknout svou proměnu

Eva Decastelo poslala z hotelu odvážný ranní pozdrav. Na snímku nechala vyniknout svou proměnu

Zdroj: nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

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