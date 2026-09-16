Europoslanci hlasovali o úpravě emisních povolenek. Dopad změn na ceny je ale sporný

Evropský parlament schválil změny v systému emisních povolenek, které mají pomoci omezit prudké výkyvy jejich ceny. Jaký dopad budou změny na výslednou cenu povolenek mít, ale není jednoznačné. Změny se týkají jak emisních povolenek pro průmysl (ETS 1), tak i systému, který se má vztahovat na emise z budov a silniční dopravy (ETS 2).
Článek původně vyšel na Aktuálně.cz.
Konkrétně jde o mechanismy, které mají pomáhat udržovat cenu povolenek pod kontrolou, tzv. rezervy tržní stability. Ty fungují jako určitý zásobník, do kterého se povolenky stahují z trhu, když je jich příliš mnoho, a naopak se uvolňují při nedostatku.
Právě ceny emisních povolenek jsou přitom v posledních letech citlivým tématem. U systému ETS 1 jejich růst zvyšuje náklady energeticky náročného průmyslu.
U ETS 2 zase panují obavy, že se vyšší náklady mohou promítnout do cen vytápění a pohonných hmot, a dopadnout tak přímo na domácnosti.
Co se týče ETS 1, pokud se v rezervě nahromadí více než 400 milionů povolenek, přebytek se likviduje. Evropská komise však v reakci na obavy z vysokých cen navrhla toto rušení zastavit. Povolenky by zůstávaly v rezervě neomezeně a v případě potřeby by se mohly znovu na trh uvolnit – což je opatření, které by mělo vést k poklesu ceny.
Europoslanci ale s takovou změnou nesouhlasí. K likvidaci by mělo docházet i nadále – podpořili pouze navýšení hranice. Nově by se povolenky začaly definitivně rušit až ve chvíli, kdy jich bude v rezervě více než 650 milionů.
Parlament tedy návrh Komise zmírnil. Přebytečné povolenky se podle jeho pozice dál budou likvidovat, zároveň jich ale může v rezervě zůstat výrazně více než dosud.
Pro změnu hlasovalo 367 europoslanců, 240 bylo proti a 59 se zdrželo.
Podle zpravodaje návrhu Pierfrancesca Marana ze sociálně demokratické frakce jde o kompromis mezi klimatickou politikou EU a konkurenceschopností evropského průmyslu. Vyšší hranice má podle něj dát trhu větší flexibilitu a zároveň zabránit nadměrnému hromadění povolenek.
Evropská komise se pokusila uklidnit trh s emisními povolenkami, ceny vzápětí vyskočily vzhůru. Mezitím válka na Blízkém východě tlačí Evropu k mimořádným energetickým opatřením.
Vondra: Lepší byl návrh Komise
Český europoslanec Alexandr Vondra (ODS) s výsledkem spokojený není. Podle něj byl lepší původní návrh Evropské komise, který by rušení povolenek úplně zastavil.
„Komise navrhla ukončit to zneplatňování povolenek. To je v zásadě krok správným směrem,“ řekl Vondra před hlasováním.
Větší zásoba povolenek v rezervě by podle něj mohla být důležitá v případě, že jejich cena začne výrazně růst. Pokud by například kvůli geopolitické situaci zdražil plyn a následně elektřina, mohl by podle Vondry růst i tlak na cenu emisních povolenek.
Evropská komise by pak podle něj mohla z rezervy uvolnit na trh více povolenek a růst jejich ceny zmírnit.
„Důležité pak je, jestli se Komise rozhodne, když cena povolenek půjde nahoru, ten balík jako palebnou sílu pustit,“ uvedl Vondra.
Podle něj měla Evropská lidová strana (EPP), do které patří česká TOP 09, lidovci a Starostové, možnost podpořit původní návrh Komise společně s pravicovými frakcemi. Místo toho podle Vondry zvolila dohodu se socialisty a Zelenými.
Česká europoslankyně Danuše Nerudová ze Starostů ale postup své frakce hájí. Podle ní byl návrh Komise sice dobrý, EPP se však rozhodla hledat kompromis se socialisty v rámci tradiční parlamentní většiny.
„My jsme chtěli hlasovat se socialisty, proto se hlasovalo takovým způsobem, jak se hlasovalo,“ uvedla Nerudová. Podle ní je důležité, že lidovci hledali dohodu nejprve v rámci standardních politických skupin a nespoléhali na podporu krajní pravice.
Niedermayer: Význam změny se přeceňuje
Do debaty o významu změny vstoupil také další český europoslanec z řad EPP, Luděk Niedermayer (TOP 09). Podle něj se význam změny pro evropský průmysl přeceňuje.
„Já myslím, že tohle téma – pokud z něj kolegové dělají nějaký zásadní bod pro vývoj průmyslu – je výrazně nadhodnocené,“ řekl.
V rezervě podle něj stále existuje velké množství přebytečných povolenek a jejich postupné rušení proto podle něj nebude mít na průmysl zásadní dopad. Novou hranici 650 milionů navíc považuje za dostatečně vysokou.
Niedermayer také upozorňuje, že pravidla systému lze v budoucnu znovu změnit. Pokud by se například ukázalo, že je potřeba trh s povolenkami přenastavit, Evropská unie podle něj může přijmout další politické rozhodnutí.
Úprava rezervy je přitom jenom první část úpravy celého systému ETS 1. Širší reforma emisních povolenek se bude projednávat později a podle Vondry by se o ní mohlo hlasovat až ke konci roku.
Evropská komise v červenci představila revizi systému obchodování s emisními povolenkami. Co dalšího se chystá v oblasti klimatické legislativy? Dozvíte se v srpnovém vydání Dekarbo update.
U ETS2 se posílí cenové brzdy
Europarlament schválil také změnu pravidel rezervy tržní stability pro ETS 2, který se týká především emisí spojených s vytápěním budov a silniční dopravou.
V tomto případě europoslanci potvrdili už dříve dojednaný kompromis s členskými státy. Jeho cílem je posílit takzvané cenové brzdy, které mají zabránit prudkému růstu ceny povolenek.
Pokud cena uhlíku překročí hranici 45 eur za tunu, uvolní se z rezervy na trh dodatečné povolenky. Jejich nabídka se tím zvýší, což má zmírnit tlak na další růst ceny.
Nově se při takovém zásahu uvolní 40 milionů povolenek místo dosavadních 20 milionů a mechanismus může být spuštěn až dvakrát ročně. Celkem tak může být při vysokých cenách do oběhu dodáno až 80 milionů povolenek ročně.
Pro návrh hlasovalo 467 poslanců, proti bylo 158 a 41 se zdrželo.
Podle Nerudové, která byla zpravodajkou legislativy, se zároveň přesvědčit Evropskou komisi, aby systém znovu přezkoumala.
„Nebyla to volba o tom, jestli bude nebo nebude ETS2,“ uvedla Nerudová. Podle ní šlo především o to nastavit systém tak, aby měl co nejmenší sociální dopady.
Evropská komise má fungování ETS2 přezkoumat do října 2027.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Europe in Context 2025–2027, na kterém spolupracují redakce Aktuálně.cz a Update EU, pod vedením společnosti Economia, a.s. Více informací najdete zde.