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Europoslanci hlasovali o úpravě emisních povolenek. Dopad změn na ceny je ale sporný

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Evropský parlament schválil změny v systému emisních povolenek, které mají pomoci omezit prudké výkyvy jejich ceny. Jaký dopad budou změny na výslednou cenu povolenek mít, ale není jednoznačné.
Europoslanci hlasovali o úpravě emisních povolenek. Dopad změn na ceny je ale sporný

Europoslanci hlasovali o úpravě emisních povolenek. Dopad změn na ceny je ale sporný

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

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