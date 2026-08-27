EU zpřísnila podmínky ochrany pro Ukrajince. Čeští politici změnu dezinterpretují

Uprchlíci před ruskou válkou na Ukrajině musí doložit plnění vojenské povinnosti a registrovat se v aplikaci Reserv+. Jen tak mohou získat evropský status dočasné ochrany. Změnu v udělování ochrany schválila Rada EU jako reakci na vojenské potřeby Ukrajiny. Poslanec české vládní strany SPD Jindřich Rajchl však změnu dezinterpretuje tak, že ochrana již ukrajinským mužům nebude udělována vůbec.
Rada Evropské unie rozhodla o prodloužení statusu dočasné ochrany ukrajinských uprchlíků do roku 2028. Členské státy tak reagovaly na vývoj ukrajinských vojenských potřeb. O změně informovalo irské předsednictví Rady EU.
Změna podmínek se týká hlavně mužů v produktivním, přesněji odvodovém věku. Ti, kteří žádají o status dočasné ochrany v EU po 5. srpnu, musí být registrováni v aplikaci Reserv+ a dokládat plnění vojenské povinnosti.
To je ale v přímém rozporu s tím, jak rozhodnutí Rady EU komunikují někteří představitelé české vlády. Poslanec za vládní SPD Jindřich Rajchl například na svých sociálních sítích zveřejnil komentář, ve kterém rozhodnutí dezinterpretuje.
Na dotaz Rajchl nereagoval
„Zásadní změna v naší migrační politice! Od zítřka již ukrajinským mužům v odvodovém věku nebude v České republice udělován status dočasné ochrany. Osobně bych si přál ještě další úpravy a zpřísnění pravidel v této oblasti a budu za ně také tvrdě bojovat. Nicméně tohle je nesmírně důležitý krok pro zajištění bezpečnosti našich občanů,“ píše ve svém příspěvku Rajchl.
Jak však vyplývá i z webu vládního Informačního portálu pro cizince, realita je jiná. Rozhodnutí Rady EU neříká, že se ukrajinským mužům dočasná ochrana nebude udělovat, ale upřesňuje novou podmínku platnou od 5. srpna letošního roku.
„Tato podmínka se týká osob ve věku 18–60 let podléhajících branné povinnosti na Ukrajině. Tyto osoby musí být registrovány v aplikaci Reserv+ a plnit své vojenské povinnosti. Doložení plnění vojenských povinností bude od 5. 8. 2026 povinnou náležitostí žádosti o dočasnou ochranu pro tyto osoby. Bez toho nebude dočasná ochrana udělena,“ uvádí vládní web.
Redakce Update EU se poslance Rajchla zeptala, proč o rozhodnutí Rady EU informuje své sledující na Facebooku zavádějícím způsobem. Dotaz zůstal bez odpovědi.
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Problém je i v novém Lex Ukrajina
Detaily nových podmínek pro udělení statusu dočasné ochrany redakci vysvětlila Lenka Kopecká, programová ředitelka Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
„Nové podmínky pro získání dočasné ochrany se nevztahují na osoby, které v daném členském státě požívaly dočasné ochrany již přede dnem nebo v den 30. července 2026 a toto postavení si v daném členském státě po tomto dni nepřetržitě zachovávají. Podmínka se netýká osob s platnou dočasnou ochranou ke dni vydání rozhodnutí a doklad o plnění vojenských povinností by neměl být vyžadován během prodlužování dočasné ochrany do 31. 3. 2028,“ říká Kopecká.
Nová pravidla se tak budou týkat nově příchozích a těch, kteří o dočasnou ochranu z nějakého důvodu přijdou.
Důvody zániku dočasné ochrany přitom mohou být různé, záleží i na přístupu jednotlivých členských států. Česká úprava je podle Kopecké v rozporu s evropským právem.
„Lex Ukrajina obsahuje ustanovení o zániku dočasné ochrany, která jsou dle nás (i dle soudů, viz např. tady) v rozporu s evropským právem a jsou aplikována velice problematicky (viz šetření veřejného ochránce práv). Jedná se zejména o zánik dočasné ochrany z důvodu tzv. pobytu na ohlašovně. I projednávaná bezpečnostní novela obsahuje problematická ustanovení (zánik dočasné ochrany po 30 dnech mimo schengenský prostor),“ popisuje Kopecká.
Ukrajinců pozvolna ubývá
V současné době je v Česku více než 395 tisíc lidí s dočasnou ochranou. Podle údajů českého ministerstva vnitra do Česka přichází přibližně 800 lidí týdně.
K zavedení nových pravidel se vyjádřil i ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). „Naše vláda zpřísnění podmínek dočasné ochrany prosazuje dlouhodobě a oceňuji, že se nám podařilo najít shodu napříč členskými státy. Toto rozhodnutí omezí počty nově příchozích o desítky procent. Díky tomu se následně sníží také tlak na naše kapacity a uleví se českému zdravotnímu i sociálnímu systému,“ sdělil Metnar v tiskové zprávě resortu.
Podle dostupných dat přitom jejich počet pozvolna ubývá. V listopadu loňského roku bylo v Česku přes 397 tisíc uprchlíků s dočasnou ochranou. Celkově v Evropě aktuálně pobývá více než 5 milionů Ukrajinců s dočasnou ochranou.
Česko si nadále udržuje prvenství v počtu přijatých uprchlíků z Ukrajiny na obyvatele. Evropský institut dočasné ochrany jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.
Rozhodnutí Rady EU, které omezuje udělení dočasné ochrany pro běžence z Ukrajiny s brannou povinností, podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) omezí počty nově příchozích uprchlíků před válkou o desítky procent.
Tento obsah byl publikován v rámci projektu Eastern Flank EU Reporting (EFER), na kterém spolupracují redakce Delfi (Litva), Delfi (Lotyšsko), Espress (Rumunsko), EUBrief (Slovensko), Faktabaari (Finsko), Focus Europe Poland (Polsko), Napunk (Slovensko), Pro News Bulgaria (Bulharsko) a Update EU (Česko). Projektový obsah naleznete také na webu EastFlank.eu. Více informací najdete zde.