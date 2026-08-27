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EU zpřísnila podmínky ochrany pro Ukrajince. Čeští politici změnu dezinterpretují

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Rada EU zpřísnila podmínky pro nově příchozí Ukrajince v odvodovém věku. Musí doložit plnění vojenské povinnosti. Čeští politici ale změnu vykládají jinak.
EU zpřísnila podmínky ochrany pro Ukrajince. Čeští politici změnu dezinterpretují

EU zpřísnila podmínky ochrany pro Ukrajince. Čeští politici změnu dezinterpretují

Zdroj: Update EU
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

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