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EU utahuje šrouby u hotovosti: Zastánci bankovek mají smůlu, od roku 2027 se mění pravidla

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Představte si, že v létě 2027 vyrazíte do autobazaru pro ojetý vůz […]
EU utahuje šrouby u hotovosti: Zastánci bankovek mají smůlu, od roku 2027 se mění pravidla

EU utahuje šrouby u hotovosti: Zastánci bankovek mají smůlu, od roku 2027 se mění pravidla

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.10.2026 03:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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