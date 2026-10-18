EU se zase předvedla: platby hotovostí nad tuto částku budou teď zakázané. Kdo to poruší, hrozí mu pokuta až 5 milionů korun

Kdo si v obálce šetří na ojeté auto, novou kuchyň nebo opravu střechy, by měl zpozornět. Evropská unie sjednocuje pravidla pro placení bankovkami a pro Česko to znamená citelné zpřísnění. Nová hranice začne platit v létě 2027 a týká se částek, za které lidé běžně nakupují dražší věci.
Zaplatit i přijmout je stejný prohřešek
Český zákon o omezení plateb v hotovosti trestá obě strany obchodu. Přestupku se dopustí ten, kdo nad limit zaplatí bankovkami, a stejně tak ten, kdo si je vezme. Fyzické osobě za to podle současného zákona hrozí pokuta až 500 000 Kč, firmě nebo podnikateli až 5 000 000 Kč. Tyto stropy platí k polovině října 2026.
Podle dosavadních plánů by se na nich mnoho měnit nemělo. Návrh zákona o ekonomické ochraně státu, který ministerstvo financí na jaře 2026 rozeslalo k připomínkám, počítá pro lidi mimo podnikání nadále s pokutou až 500 000 Kč a pro většinu obchodníků až 5 000 000 Kč. Pro banky a další firmy, na které dopadají pravidla proti praní peněz, jsou v návrhu sankce ještě přísnější.
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Evropské nařízení proti praní peněz určuje, že obchodníci a poskytovatelé služeb budou od 10. července 2027 smět přijmout nebo zaplatit v hotovosti nejvýš 10 000 eur. Hranici nepůjde obejít ani tím, že se nákup rozseká na několik menších plateb, které spolu zjevně souvisejí.
Pevnou částku v korunách ministerský návrh nestanoví. Limit se má přepočítávat kurzem eura, který vyhlašuje Česká národní banka, takže jeho korunová výše se bude v čase měnit. Při kurzu, který ČNB vyhlásila 14. října 2026, by vyšel na 243 550 Kč. V říjnu 2026 přitom česká hranice činí 270 000 Kč, takže bankovkami půjde zaplatit znatelně méně než doposud.
O sousedských obchodech se teprve rozhodne
Evropská pravidla míří hlavně na obchod. Nařízení výslovně vyjímá platby mezi lidmi, kteří nejednají v rámci svého povolání, a také platby a vklady přímo v prostorách bank. Podle samotného nařízení by se tak prodej auta sousedovi za hotové limitu netýkal.
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Současný český zákon ale nerozlišuje, jestli lidé podnikají, takže dopadá i na obchod mezi dvěma lidmi, z nichž ani jeden nepodniká. Ministerský návrh ve znění z dubna 2026 v tom chtěl pokračovat a evropskou výjimku pro soukromé platby nepoužít. U lidí, kteří neobchodují, by se podle něj do limitu sčítaly jen zjevně související platby od téhož plátce témuž příjemci během jednoho kalendářního dne.
Právě tenhle bod ale ve svých připomínkách napadla Česká advokátní komora, podle které tím Česko jde nad rámec evropských pravidel. Jak to s platbami mezi lidmi nakonec dopadne, zatím jisté není.
Současná a chystaná pravidla přehledně shrnuje tabulka:
Stav v říjnu 2026 Od 10. července 2027 (český zákon zatím jen v návrhu) Hranice pro platbu v hotovosti 270 000 Kč 10 000 eur, při kurzu ČNB ze 14. října 2026 to je 243 550 Kč Přepočet na koruny pevné číslo v korunách podle kurzu eura vyhlašovaného ČNB, korunová částka se bude měnit Platby mezi lidmi, kteří nepodnikají limit platí i na ně podle dubnového návrhu dál ano, konečná podoba zatím není jistá Pokuta pro fyzickou osobu až 500 000 Kč až 500 000 Kč pro lidi mimo podnikání Pokuta pro firmu nebo podnikatele až 5 000 000 Kč až 5 000 000 Kč pro většinu obchodníků, pro banky a další firmy s povinnostmi proti praní peněz víc Bankomat ani úspory doma nikdo nehlídá Přečtěte si také: Vláda si to chce u seniorů vyžehlit: Po nízké valorizaci chystá 2 000 Kč navíc. Kdy peníze přijdou?
Omezení se týká plateb za zboží a služby i úhrad dalších závazků. Výběr z bankomatu ani vklad na účet současný zákon za platbu nepovažuje. Evropské nařízení z limitu vyjímá platby a vklady provedené přímo v prostorách bank, takže větší hotovost půjde i po červenci 2027 uložit na účet. Kolik bankovek má kdo schovaných doma, pravidla vůbec neřeší.
Výběr z bankomatu ani vklad hotovosti na účet se do limitu pro platby nepočítají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Platby a vklady nad limit provedené v bance ale bude banka od 10. července 2027 podle nařízení oznamovat finanční zpravodajské jednotce. Ani platba pod limitem navíc nemusí proběhnout anonymně. Firmy, které spadají pod pravidla proti praní peněz, budou podle nařízení u větších jednorázových plateb v hotovosti dál zjišťovat, kdo je zákazník, a chtít po něm doklad.
Poslední slovo mají politici
Evropské nařízení je v celé unii přímo použitelné, takže termín 10. července 2027 na českém zákonu nezávisí. Český zákon, který stanoví přepočet a pokuty, je ale zatím jen návrh. Připomínkové řízení k němu už skončilo, k polovině října 2026 ho však vláda ještě neprojednala a po ní ho musí schválit Poslanecká sněmovna i Senát.
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Advokátní komora k návrhu poslala stovky připomínek, většinou k pravomocím úřadů vůči advokátům. Po červnovém jednání s ministerstvem její zástupce pro Advokátní deník uvedl, že se do textu podařilo dostat většinu navržených změn. Upravené znění ministerstvo zatím nezveřejnilo, konečná podoba pokut i výjimek se tedy ještě může posunout.
Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32024R1624, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-254, https://www.zakonyprolidi.cz/monitor/8242795.htm, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/, https://www.podnikajte.sk/europska-legislativa/obmedzenie-platieb-v-hotovosti-od-10-7-2027-limit-eu, https://energozrouti.cz/clanek/financni-limity-v-roce-2027-co-se-meni-pri-vyberu-bankomatu, https://advokatnidenik.cz/2026/05/26/cak-zaslala-zasadni-pripominky-k-navrhu-zakona-o-ekonomicke-ochrane-statu/, https://advokatnidenik.cz/2026/06/25/cak-nadale-aktivne-usiluje-o-zmenu-navrhu-zeos-a-souvisejici-legislativy/, https://portal.pohoda.cz/zakon-a-pravo/finance-a-dane/omezeni-plateb-v-hotovosti, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/658829-velke-platby-hotovosti-budou-zakazane-eu-zavadi-novy-limit