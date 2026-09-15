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EU rozhodla: Plastové lahve se změní. Češi si budou muset zvyknout

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Připevněná víčka byla teprve začátkem. Evropská unie nyní mění samotné plastové lahve a jejich odlišný vzhled už můžete zaznamenat na pultech obchodů.
EU rozhodla: Plastové lahve se změní. Češi si budou muset zvyknout

EU rozhodla: Plastové lahve se změní. Češi si budou muset zvyknout

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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