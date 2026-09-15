EU rozhodla: Plastové lahve se změní. Češi si budou muset zvyknout

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Možná jste si toho už všimli při nákupu. Některé PET lahve v regálech už nejsou tak dokonale průhledné jako dříve. Místo křišťálové čirosti mají lehce šedavý, nažloutlý nebo dokonce mléčný odstín. Na první pohled to může působit, jako by byl nápoj starý nebo obal nekvalitní. Ve skutečnosti za tím ale stojí něco úplně jiného – vyšší podíl recyklovaného plastu, který musí výrobci od letoška povinně používat.
Evropské předpisy totiž od roku 2025 nařizují, aby PET lahve obsahovaly minimálně 25 % recyklovaného materiálu. A protože recyklovaný plast má jiné vlastnosti než čerstvě vyrobený, mění se i vzhled finálního obalu. Zákazníci si tak budou muset na nový vzhled lahví zvyknout – podobně jako si zvykali na připevněná víčka, která se na trhu objevila loni v létě.
Připevněná víčka rozdělila veřejnost
Od července 2024 platí pravidlo, že všechny jednorázové nápojové obaly do tří litrů musí mít víčko trvale připojené k lahvi. Tato změna vyvolala vlnu diskusí. Zatímco část spotřebitelů ji přijala bez problémů, jiní se s novinkou stále potýkají.
Na sociálních sítích se objevují konkrétní zkušenosti. „Nepatřím mezi sabotéry, ale mám takový problém. U limonády nebo Coly, typicky 1,5–2litrová lahev, která se nevypije naráz. Asi v polovině se mi víčko přestane dařit zavírat, nepasuje na závit, a ne a ne… až mi rupnou nervy a víčko urvu,“ popisuje jeden z uživatelů na Redditu své zkušenosti s pevně připevněnými víčky.
Jenže ani to není konec. Brusel má pro výrobce i spotřebitele připravené další kroky, které postupně změní podobu plastových obalů v celé Evropské unii.
Co přesně se mění a proč
Směrnice o jednorázových plastech stanovuje jasný harmonogram. Od roku 2025 musí PET lahve obsahovat nejméně čtvrtinu recyklovaného plastu. Od roku 2030 se tento požadavek zvýší na 30 % pro všechny plastové nápojové lahve včetně jejich uzávěrů a víček. A to ještě není všechno – od roku 2040 má průměrný podíl recyklátu dosáhnout až 65 %.
Tyto povinnosti se vztahují na nápojové lahve do objemu tří litrů. Čím více recyklovaného materiálu výrobci použijí, tím výraznější může být změna vzhledu. Výsledný odstín závisí na složení použitého materiálu, technologii výroby i konkrétním podílu recyklátu. Důležité však je, že všechny obaly musí zůstat zdravotně nezávadné pro styk s potravinami.
Pro běžného zákazníka to v praxi znamená, že lahve nemusí být tak čiré, jak jsme byli zvyklí. Mohou mít nižší průhlednost a lehce odlišný barevný tón. Jde o přímý důsledek snahy o udržitelnější hospodaření s plasty a snížení závislosti na nově vyráběném materiálu.
Evropa chystá další změny obalů
Změna vzhledu lahví a připevněná víčka jsou jen částí širší strategie. Nové nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které vstoupilo v platnost v únoru 2025, nahradilo starší směrnici z roku 1994 a přináší jednotná pravidla pro celou Evropskou unii.
Od roku 2028 se zavádí harmonizovaný systém označování obalů v celé EU. Spotřebitelé se dočkají jednotných grafických piktogramů přímo na obalech i na odpadkových koších, takže kdekoli v Unii okamžitě poznají, do které popelnice daný obal patří. Tento krok má usnadnit třídění odpadu a zvýšit efektivitu recyklace. Očekává se, že v průběhu let díky tomu dojde k úspoře několika miliard eur.
O dva roky později, tedy od roku 2030, vstoupí v platnost konkrétní opatření pro snížení produkce obalového odpadu. Týká se to například nových omezení prázdného prostoru v obalech nebo některých jednorázových plastových obalů. Od stejného období budou platit také pravidla podporující oběhové hospodářství – všechny obaly budou muset být recyklovatelné.
Celé nařízení je reakcí na současné environmentální i ekonomické výzvy. Pokud by opatření nebyla přijata, předpokládá se, že by se objem obalového odpadu v EU do roku 2030 zvýšil o 19 %. Objem plastového obalového odpadu by pak mohl vzrůst až o 46 %.
Zálohování jako další krok
Jedním z dalších kroků, o nichž se intenzivně diskutuje, je také zálohování PET lahví. Tento systém již v mnoha zemích úspěšně funguje a v České republice se jeho spuštění již legislativně připravuje. Zákazníci by při nákupu nápoje v plastové lahvi zaplatili zálohu, kterou dostanou zpět při vrácení prázdného obalu.
Změny plastových lahví tak nejsou jen kosmetickou úpravou, ale součástí komplexní strategie Evropské unie směřující k udržitelnějšímu nakládání s odpady. Spotřebitelé si budou muset na nový vzhled obalů postupně zvyknout – stejně jako na připevněná víčka, která už se stala běžnou součástí každodenního života.
Zdroje článku: environment.ec.europa.eu, EUR-Lex, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová