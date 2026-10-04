EU nařídila 5 let podpory telefonů, ale výrobci to obcházejí. Miliony Čechů letos zůstanou bez aktualizací

Evropská komise představila nová ekodesignová pravidla jako významný krok k delší životnosti elektroniky: smartphony a tablety uvedené na trh EU od 20. června 2025 musí splňovat mimo jiné požadavky na dostupnost softwarových aktualizací po dobu nejméně pěti let. Tato lhůta se přitom nepočítá od koupě telefonu, ale od konce prodejního období konkrétního modelu, takže podpora může v praxi trvat šest, sedm i více let od jeho uvedení.
Problém je v tom, jak přesně nařízení definuje, co musí výrobce dodávat. Veřejná komunikace Komise mluví o aktualizacích operačního systému, ale samotný právní text pracuje s pojmy bezpečnostní, opravné a funkční aktualizace a nestanovuje konkrétní počet velkých verzí systému ani jejich přesnou frekvenci. Výrobce tak může po stanovenou dobu poskytovat bezpečnostní a další aktualizace, aniž by mu předpis výslovně nařizoval určitý počet velkých upgradů Androidu. Formálně může pravidlo splnit, i když uživatel dostane jen omezený počet nových verzí systému.
A miliony Čechů? Přesný počet majitelů starších telefonů, kterým letos končí podpora, veřejně neexistuje. Výrobci aktivní instalovanou bázi po jednotlivých modelech nezveřejňují. Podle dat Statcounteru a výročních zpráv výrobců ale Apple, Samsung i Xiaomi drží v Česku dohromady významný podíl trhu. Xiaomi například uvádělo Česko mezi trhy, kde bylo v roce 2021 jedničkou. Jde tedy o široké portfolio starších zařízení v oběhu, přesný počet telefonů bez podpory ale z veřejných dat určit nelze.
Co přesně nařízení říká, a co ne
Klíč k pochopení celého problému leží v rozdílu mezi tím, jak Komise regulaci komunikuje, a tím, co skutečně stojí v nařízení 2023/1670. Dopadová studie Komise během přípravy regulace počítala s oddělením dvou povinností: pěti let bezpečnostních aktualizací a tří let velkých verzí operačního systému. Výsledný text je ale méně přímočarý. Neukládá výslovně konkrétní počet ani kadenci velkých upgradů OS, požaduje především dostupnost příslušných typů aktualizací po stanovenou dobu.
To otevírá prostor pro situaci, kdy telefon po dvou letech přestane dostávat nové verze Androidu, ale po zbytek požadované doby bude dál dostávat bezpečnostní a další relevantní aktualizace. Uživatel má stále podporovaný telefon, který ale může postupně zaostávat v kompatibilitě s novými funkcemi a některými aplikacemi. Zda by takový postup odporoval účelu regulace, je jiná otázka než to, zda porušuje konkrétní ustanovení nařízení.
Které telefony letos skutečně končí
Důležité je oddělit dvě věci: nové nařízení dopadá na modely uvedené na trh od 20. června 2025. Telefony, které letos přicházejí o podporu, byly na trhu dávno před tímto datem. Jejich konec je tedy výsledkem starších podpůrných cyklů, nikoli porušováním nového pravidla.
Konkrétní příklady z oficiálních zdrojů výrobců:
- Samsung Galaxy Z Flip3 5G a Z Fold3 5G – podle interního přehledu aktualizací Samsungu skončila podpora velkých aktualizací systému v srpnu 2025 a bezpečnostní aktualizace mají skončit v srpnu 2026. Navíc jde o skládací telefony s flexibilním displejem, které Komise z části nových pravidel výslovně vyjímá.
- Samsung Galaxy S21 – řada uvedená v lednu 2021 měla slíbené čtyři generace OS a pět let bezpečnostních aktualizací. Velké upgrady Androidu už jsou u této řady u konce a bezpečnostní podpora se blíží svému závěru.
- Xiaomi 12, 12 Pro, 12X, 12 Lite – na oficiálním seznamu ukončené podpory Xiaomi jsou nejpozději k 16. srpnu 2026.
- iPhone 11 – tady je situace opačná, než by člověk čekal. Apple pro iPhone 11 stále vydává aktualizace a model je kompatibilní s iOS 26. V roce 2026 tedy mezi modely, kterým podpora definitivně skončila, nepatří.
Rozdíl mezi výrobci je výrazný. Samsung u novějších vlajkových lodí, například řad S24 a S25, slibuje sedm let aktualizací operačního systému i bezpečnostních záplat. U starší střední třídy, například Galaxy A14, byl podpůrný cyklus výrazně kratší. Xiaomi u řady 12 končí s podporou dříve než Samsung u některých srovnatelně starých modelů. Apple naopak iPhone 11 z roku 2019 stále podporuje.
Kdo to v Česku hlídá a jaké hrozí sankce
Představa, že Brusel pošle inspektory přímo do skladu Samsungu, je mylná. Kontrolu dodržování ekodesignových předpisů EU v Česku zajišťují orgány dozoru nad trhem, přičemž významnou roli má Státní energetická inspekce. Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jí svěřuje pravomoci v oblasti energetické účinnosti a stanovuje také sankce za vybraná porušení. Koordinační rámec dozoru nad trhem pak zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Otázkou zůstává, jak velkou část kapacit bude SEI věnovat právě softwarovým požadavkům u telefonů a tabletů. Dosavadní agenda inspekce se výrazně soustředila na energetickou účinnost, energetické štítky a související požadavky na výrobky. Právní rámec pro kontrolu nových pravidel ale existuje.
Co dělat, když váš telefon přijde o záplaty
Konec velkých verzí systému a konec bezpečnostních záplat jsou dvě zásadně odlišné věci. Telefon bez nové verze Androidu může dál normálně fungovat, aplikace běží a na první pohled se nic nemění. Telefon bez bezpečnostních aktualizací ale postupně zůstává vystavený zranitelnostem, které už výrobce neopraví. To je problém zejména u mobilního bankovnictví, dvoufaktorového ověřování, firemního e-mailu a VPN.
Praktický postup pro majitele telefonu na konci životního cyklu:
- Nainstalovat poslední dostupnou aktualizaci systému i všech aplikací.
- Zvážit omezení citlivého používání zařízení, pokud už nedostává bezpečnostní záplaty.
- Pokud telefon slouží jako prostředek pro dvoufaktorové ověřování nebo správu hesel, mít připravené bezpečnější alternativní zařízení.
- Stahovat aplikace výhradně z oficiálního obchodu.
- Udělat kompletní zálohu a mít plán výměny telefonu.
Nové nařízení EU mění pravidla pro budoucí modely, ale rok 2026 je především vyústěním starších podpůrných cyklů. A skutečný dopad nových pravidel bude záviset nejen na tom, co výrobci deklarují, ale také na tom, jak budou nové požadavky v jednotlivých členských státech kontrolovány.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman