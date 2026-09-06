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Etno styl bydlení: To je domov, který vypráví příběhy z celého světa

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Etno styl bydlení není o tom zaplnit police suvenýry a proměnit obývák v cestovatelský kabinet. Mnohem víc připomíná osobní mapu světa: Spojuje řemeslo, přírodní materiály, výrazné vzory a předměty, ke kterým se váže příběh.
etno interiér

etno interiér

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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