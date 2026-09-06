Etno styl bydlení: To je domov, který vypráví příběhy z celého světa

Reklama
5 min
Etno styl bydlení: To je domov, který vypráví příběhy z celého světaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Etno styl bydlení není o tom zaplnit police suvenýry a proměnit obývák v cestovatelský kabinet. Mnohem víc připomíná osobní mapu světa: Spojuje řemeslo, přírodní materiály, výrazné vzory a předměty, ke kterým se váže příběh.
etno interiér
Zdroj: Shutterstock
Reklama
Pštrosí maso: Vypadá jako hovězí, tuku má ale překvapivě málo. Na pánvi mu stačí chvilka
Pštros je pták, který nelétá, zato umí běžet rychlostí, při níž by vám na kole začalo být úzko. A jeho...
Pop-art v interiéru: Neonové barvy, sladkosti a zvířátka pod dohledem Marilyn Monroe
Pop-art, to může být bydlení plné energie, osobitosti a pestrosti. Žádné nudné zemité tóny, tu masivní...
Holandská omáčka: Francouzské nebe v puse může být kuchařskou zkouškou. Troufnete si?
Krémová, máslová, se svěžím nádechem citrónu. Možná ji znáte jako hedvábnou omáčku z vejce Benedikt, k...
„Tohle bych si do bytu nikdy nedala,“ říká bytová designérka. Češi za to přitom utrácejí tisíce
Za některé věci jsme ochotni zaplatit obří částky, protože vypadají luxusně, jsou právě v módě nebo nás...
Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...Všechny články tohoto autora →
- Použitá čajová sedlina nabízí řadu nečekaných možností. V domácnosti dokáže nahradit i některé drahé prostředky
- Odolná koupelnová plíseň nemusí přežívat navždy. Překvapivě snadný postup ji odstraní i z dlouhodobě zanesených míst
- Obyčejná dvacetikoruna má pomoci vrátit troubě dokonalou čistotu. Zkušené hospodyňky na neobvyklý postup nedají dopustit
- Na samotě u žítkovských bohyň zachránil rozpadlý dům. Místní kroutili hlavou
Sheltie: malý manažer, který ohlásí každý list padající ze stromu
Žlutá kočka
dnes, 10:00
8 min
Nemocnice Znojmo zahájila stavbu nového urgentního příjmu za 221 milionů korun
Brněnská Drbna
dnes, 10:00
1 min
Tématy ve volebních kampaních na Vysočině jsou často doprava a zdravotnictví
Jihlavská Drbna
dnes, 09:49
3 min
Dva mladí lidé ráno zahynuli v dodávce. Zřítila se z mostku na dálnici D5
Plzeňská Drbna
dnes, 09:46
1 min
Co dělat, když dostanete telefonní číslo po někom. Operátor ho recykloval a vy teď dostáváte cizí SMS i kódy
Mobify.cz
dnes, 09:42
4 min
Reklama
První půlka hotová. Na D1 začala auta jezdit po opravené části mostu Šmejkalka
HN.cz
dnes, 09:32
Senioři mohou dostávat peníze za návštěvu lékaře. Někteří si mohou přilepšit o 3000 Kč
Trendy svět
dnes, 09:31
2 min
Dort ve stylu Ferrero Rocher: Čokoládový dort s lískovými oříšky a jemnou krémovou náplní
Cooky.cz
dnes, 09:29
4 min
Sandály už jsou ráno málo, kozačky přes den moc. Tři typy bot řeší nejhorší zářijové období
Trendy svět
dnes, 09:28
2 min
Na Národní třídě ji držel za ruku, na tiskovce ji popřel. Vémola o Monice Naomi: „Nevím o tom, že mám novou partnerku"
VIPživot.cz
dnes, 09:27
3 min
Reklama
Crohnova choroba se může dlouho skrývat za běžnými zažívacími obtížemi. Znalost typických příznaků pomáhá odhalit pravou příčinu
Zdravestravovani.eu
dnes, 09:27
2 min
Krhut u Krause vystřelil vtip o Kozubově partnerce a její romské rodině. „To je debil," reagoval Kozub okamžitě
VIPživot.cz
dnes, 09:26
3 min
Důchodce dál pracuje i po přiznání penze. Netuší, že však nedostane žádné bonusy, ale naopak může hodně ztratit
Trendy svět
dnes, 09:25
2 min
Mladík ležel v bezvědomí na chodníku se zlomeninou lebky. Tuna mu zachránil život, po měsících dostal zprávu od jeho maminky
VIPživot.cz
dnes, 09:24
3 min
Papírové utěrky rozřezávají šikovné hospodyňky na 2 poloviny z praktického důvodu. Nenápadný trik přináší překvapivý výsledek
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 09:21
2 min
Reklama
Ráno 8 stupňů, za dva dny 32 stupňů. Zálivka balkonových rostlin se teď nemůže řídit stejným pravidlem každý den
Trendy svět
dnes, 09:21
2 min
Umělý hlas místo herců. Správa železnic začala experimentovat s AI v nádražních hlášeních
HN.cz
dnes, 09:20
Olomoucký kraj má novou Babičku roku. Korunka putuje do Litovle
Hanácká Drbna
dnes, 09:13
1 min
Soukup čekal, že útočníky zatknou a zavřou. Měsíc po útoku ale policie stále nikoho nezadržela
VIPživot.cz
dnes, 09:12
3 min
V konžském pralese má číhat pavouk velký jako pes. Mohl by J’ba Fofi vůbec biologicky existovat?
Kód Enigma
dnes, 09:11
11 min
Reklama
Počasí rozhodlo. Balónové nebe skončilo v polovině plánovaných letů
Hradecká Drbna
dnes, 09:11
1 min
Co o tobě prozradí tvůj oblíbený dezert? Tiramisu, cheesecake nebo větrník možná řeknou víc, než čekáš
Poudree.cz
dnes, 09:10
4 min
7 kinotipů na září: Nový Resident Evil, Brad Pitt bojující o život i český kandidát na Oscara
Kinobox.cz
dnes, 09:06
4 min
Žena pobírá výchovné za dvě děti. Od roku 2027 se tato část její penze podle platných pravidel přestane zvyšovat
Byznys trendy
dnes, 09:05
4 min
Dětské dopravní hřiště v Jablonci čeká velká proměna a modernizace
Liberecká Drbna
dnes, 09:02
1 min
Reklama
Pojišťovny přispívají na chytré hodinky 10 000 Kč. Zde je návod, jak získat peníze
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
4 min
Suchařípa vpálil Babišovi do očí, co si myslí o jeho vládě. „Máš tam podivné lidi," řekl a jmenoval konkrétní ministry
VIPživot.cz
dnes, 08:59
4 min
Rozpustná vláknina prospívá střevům a prodlužuje pocit sytosti. Díky omezení chuti k jídlu může usnadnit také hubnutí
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:58
3 min
Etno styl bydlení: To je domov, který vypráví příběhy z celého světa
BydlímeKvalitně.cz
dnes, 08:57
5 min
Obrovská ostuda Karla Havlíčka: Andrej Babiš ho před všemi posluchači naprosto ponížil
In-lifestyle.cz
dnes, 08:55
2 min
Reklama
Vsadili se u piva a dojeli stopem až do Gruzie. V noci na hranici jim šlo o krk
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:55
Hvězdní Hollywood Vampires s Johnnym Deppem zahrají v Praze. Předkapelou bude Lucie
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 08:52
Zbigniew Kalina jako muzikálový Saturnin: Bez zvláštního talismanu premiéru neodehraje
Aplausin.cz
dnes, 08:51
2 min
Viditelnost strií lze zmírnit i bez laserového zákroku. Pomoci mohou vhodné krémy a přípravky obsahující kyselinu glykolovou
Zdravestravovani.eu
dnes, 08:50
2 min
Natálie Holíková po návratu z mateřské zaujala jednoduchostí. Černý outfit rozbila detailem, který udělal celý model
Trendy Život
dnes, 08:47
2 min
Reklama
David obětoval vše, aby se mohl starat o svou ženu, která je 4 roky ve vegetativním stavu. Nyní prosí veřejnost o pomoc
Světkreativity
dnes, 08:47
2 min
Moderátorka známá z pořadu o zločinu dostala trest smrti. Policie zajistila 750 kilo drog
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:46
Brožová veřejně rýpla do Krause kvůli hostu jeho show. „Úpadek, Honzíku," napsala. Diváci se přidali na její stranu
VIPživot.cz
dnes, 08:45
3 min
Vězení mezi nimi vykopalo propast, kterou nepřekonali: Jiří Sovák svého syna nikdy nevzal na milost
Aplausin.cz
dnes, 08:45
2 min
Bezinky dozrávají: Udělejte z nich slaďounký dědečkův likér!
Vaření.cz
dnes, 08:45
Reklama
Reklama
Stát nabízí chalupy, hotely i auta za pakatel. Kdo sleduje tenhle web, kupuje za zlomek tržní ceny
Drtivá porážka od Ukrajinců? Americký velitel řekl, co se při cvičení skutečně stalo
KVÍZ: Tyhle hity znaly Husákovy děti nazpaměť. Doplníte správně jejich texty i dnes?
Tři minuty ráno, 26 minut odpoledne a méně jídla. Japonské rituály proti únavě překvapí
Mléčná dráha někam letí rychlostí přes 600 km/s - a my s ní. Velký atraktor ale možná není tím, co jsme si mysleli... Tak kde skončíme?
Reklama
Reklama