Etiopie válčí sovětskými obrněnci i drony. Vládní síly stojí 20 kilometrů před Mekele, metropolí Tigraje

Mekele, hlavní město regionu Tigraj s půl milionem obyvatel, se k 2. říjnu 2026 znovu ocitlo v obklíčení. Pretoriskou dohodu ze 2. listopadu 2022, která měla boje na severu Etiopie ukončit, přitom žádná ze stran formálně nevypověděla. Proti vládě dnes stojí širší fronta než ve válce let 2020 až 2022, která si vyžádala statisíce obětí.
Proč v jedné koalici s Tigrajci stojí jejich bývalí nepřátelé
Zakládající prohlášení koalice Alliance for Survival přečetl ve videu 20. září Zemene Kassie. Jádrem koalice je Tigrajská lidová osvobozenecká fronta (TPLF), která nese hlavní tíhu tigrajského odporu. Vedle ní stojí Oromo Liberation Army, největší ozbrojená opozice oromského obyvatelstva, a somálská opoziční fronta ONLF. Další tři členové pocházejí z Afaru, Benishangulu a z gumuzské komunity, takže koalice zastupuje ozbrojené skupiny ze sedmi různých etnických a regionálních prostředí.
Nejvýznamnějším členem je Amhara Fano National Movement. Jeho milice v minulé válce bojovaly po boku federální armády proti Tigraji. Pro Addis Abebu je to nejhorší zpráva z celého výčtu, protože spojenec z minulé války teď stojí na straně těch, proti kterým tehdy bojoval.
Koalice chce víc než změnu poměrů v Tigraji. Jejím cílem je odstranit vládu strany Prosperity Party a nahradit ji přechodnou inkluzivní vládou.
Kam až vládní protiútok dorazil za devět dní od pádu letišť
První vojenský krok přišel tři dny po vyhlášení koalice. Síly napojené na TPLF 23. září obsadily letiště v Mekele, Axumu a Shire a Ethiopian Airlines okamžitě přerušily lety do všech tří měst. Tigrajská regionální vláda mluví o „obranné válce“ a tvrdí, že federální útok začal drony a těžkým dělostřelectvem. Je to verze jedné ze stran konfliktu. Generální tajemník OSN ještě týž den varoval před „rychle se zhoršující situací“.
Vládní síly přešly do protiútoku dřív, než uplynul týden. Provládní milice hlásily obsazení Milazatu, městečka asi 20 kilometrů jihovýchodně od Mekele, a podle agentury Reuters postupovaly k metropoli po zemi. K 2. říjnu se vládní síly dostaly do stejné vzdálenosti od Mekele. Obě strany nasazují starší sovětskou obrněnou techniku, která se po úzkých silnicích severní vysočiny posouvá v pomalých kolonách. Nad nimi přitom operují drony. Pozemní tažení o letiště, křižovatky a města tak doprovází letecká technika jednadvacátého století.
Boje se brzy rozšířily i za hranice Tigraje. Etiopská komise pro lidská práva 25. září varovala před ozbrojenými střety v pohraničí Tigraje s Afarem a s Amharou.
Které tři státy etiopská vláda obvinila z pomoci povstalcům
Na pretoriskou dohodu dál odkazuje OSN, Katar i Spojené arabské emiráty. Právně tedy dohoda trvá, na bojišti je ale těžce porušená.
Emiráty se 25. září postavily jednoznačně za etiopskou vládu. Jejich ministerstvo zahraničí vyjádřilo „plnou solidaritu“ a odmítlo jakoukoli snahu měnit ústavní pořádek silou. Katar o dva dny později odsoudil vojenskou eskalaci proti federálním silám a vyzval k dialogu. Emiráty mluví o solidaritě, Katar o dialogu a obě prohlášení posilují diplomatickou pozici Addis Abeby. Pro povstaleckou koalici z nich žádné uznání neplyne, takže případná mírová jednání by začínala v prostředí nakloněném jedné straně.
Vláda zároveň obvinila Eritreu, Súdán a Egypt, že opozici podporují. Všechny tři státy obvinění odmítly.
Mezi 161 evakuovanými z Tigraje byli i pozorovatelé Africké unie
Přerušené lety do Mekele, Axumu a Shire komplikují dopravu pomoci do regionu, kde miliony lidí závisejí na pomoci zvenčí. OSN 30. září varovala před útoky na civilní infrastrukturu a před ohrožením humanitárních pracovníků.
Česko zasahuje konflikt jen okrajově. Ministerstvo zahraničí na bezpečnostní rizika v Etiopii upozorňuje dlouhodobě a v zemi působí organizace Člověk v tísni. Mise Armády ČR v Etiopii žádná neprobíhá.
Mezinárodní výbor Červeného kříže 28. září evakuoval z Tigraje 161 lidí. Z regionu tak odjeli i lidé, kteří měli dohlížet na příměří a udržovat chod civilních služeb. Mezi evakuovanými byli federální policisté, zaměstnanci Ethiopian Airlines, monitoři Africké unie a pracovníci etiopského Červeného kříže.