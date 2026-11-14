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eSIM z telefonu nevytáhnete, přesto můžete přijít o své číslo. Hrozí jeho podvodné převzetí

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Dennívýzva
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Digitální SIM zbavuje telefon malé plastové kartičky, kterou lze fyzicky vyjmout. Útok na telefonní číslo ovšem může proběhnout i bez přístupu k přístroji. Pokud podvodník získá převod čísla na jinou SIM, může se dostat také k ověřovacím zprávám, na které spoléhají další účty.
eSIM z telefonu nevytáhnete, přesto můžete přijít o své číslo. Hrozí jeho podvodné převzetí

eSIM z telefonu nevytáhnete, přesto můžete přijít o své číslo. Hrozí jeho podvodné převzetí

Zdroj: magnific / Freepik (Magnific)
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.11.2026 16:00

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