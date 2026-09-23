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Ema podvedla manžela na firemním večírku a teď má čtyři dny na rozhodnutí. Přiznat se, nebo mlčet do konce života?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Nevěrnice lituje toho, co udělala, a nejraději by vrátila čas. Svého manžela totiž miluje a ráda by s ním měla dítě. Teď ale řeší, zda se má přiznat a riskovat, že o něj přijde.
Plačící žena
Zdroj: Depositphotos
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Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
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