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Ema podvedla manžela na firemním večírku a teď má čtyři dny na rozhodnutí. Přiznat se, nebo mlčet do konce života?

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Nevěrnice lituje toho, co udělala, a nejraději by vrátila čas. Svého manžela totiž miluje a ráda by s ním měla dítě. Teď ale řeší, zda se má přiznat a riskovat, že o něj přijde.
Plačící žena

Plačící žena

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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