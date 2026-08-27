Elrond z Pána prstenů v reflexní vestě zachraňuje lidi na letišti: Na Netflix míří nový seriál podle skutečných událostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Elrond z Pána prstenů v reflexní vestě zachraňuje lidi na letišti: Na Netflix míří nový seriál podle skutečných událostí
Netflix zřejmě přišel na to, že máme chuť bát se o vlastní přežití. Sci-fi thrillery s apokalyptickou...
Netflix konečně prozradil, kdy se dočkáme premiéry dlouho očekávané seriálové adaptace slavného románu...
Dvanáct let se na Instagramu Robina Williamse nic nedělo. Teď se jeho účet nečekaně probudil k životu a...
Hororová série Insidious už celosvětově vydělala přes 740 milionů dolarů. Od prvního dílu uběhlo patnáct...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Jedna z nejlepších knih historie v novém seriálu: Netflix zveřejnil datum premiéry velkolepé adaptace Na východ od ráje
- Děti Robina Williamse po letech mlčení promluvily: Otcův Instagram se po 12 letech od smrti náhle probudil k životu
- Recenze: Tahání vlasů ze zkažených zubů i děs v polštářovém domku. Nový Insidious vás přiměje litovat, že jste šli do kina
- Kultovní fenomén, který vydělal miliardy, míří na televizní obrazovky. V pokračování měla hrát sama princezna Diana