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Elon Musk ukázal Star Wars, které nám prý ukradli. Jenže Padmé by řekla ne

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Elon Musk sdílel neobvyklou představu Star Wars, v níž Darth Vader vládne galaxii po boku Padmé a jejich dětí. Obrázek doprovodil tvrzením, že právě o takový příběh jsme přišli. Jenže filmová sága už dávno ukázala, proč by takový konec nefungoval.
Elon Musk ukázal Star Wars, které nám prý ukradli. Jenže Padmé by řekla ne

Elon Musk ukázal Star Wars, které nám prý ukradli. Jenže Padmé by řekla ne

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 12:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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