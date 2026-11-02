Elon Musk ukázal Star Wars, které nám prý ukradli. Jenže Padmé by řekla ne

Foto: Magnific
Elon Musk dokáže jediným příspěvkem na sociálních sítích vyvolat diskusi, která sahá daleko za hranice jeho technologických firem. Tentokrát se zaměřil na Star Wars a představil alternativní osud Anakina Skywalkera. Obrázek, který sdílel 1. listopadu na síti X, ukazuje něco, co fanoušci filmové ságy nikdy neviděli. Šťastnou rodinu Dartha Vadera, která společně vládne galaxii.
Na temném trůnu sedí Anakin Skywalker, vedle něj stojí Padmé Amidala a před nimi jsou jejich děti Luke a Leia. Všichni mají černé oblečení a celou scénu doplňují císařští gardisté. Namísto tragédie, která poznamenala několik generací Skywalkerů, sledujeme zdánlivě spokojenou vládnoucí rodinu.
Musk obrázek doprovodil krátkým komentářem: „This is what they stole from us.“ V překladu tedy „Tohle nám ukradli.“ Naráží tak na populární internetový meme, který vyjadřuje nostalgii po něčem, o co jsme údajně přišli.
Jenže v případě Star Wars má tato představa poměrně zásadní problém. George Lucas totiž Anakinovi podobnou budoucnost skutečně nabídl. A právě její odmítnutí patří k nejdůležitějším okamžikům celé ságy.
Anakin chtěl vládnout s Padmé. Jenže zapomněl na jednu věc
V závěru filmu Star Wars: Epizoda III – Pomsta Sithů se Anakin Skywalker definitivně přiklání k temné straně Síly. Palpatine ho přesvědčí, že právě prostřednictvím zakázaných schopností dokáže zabránit smrti své milované Padmé.
This is what they stole from us https://t.co/q1GnpjF394— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2026
Anakin se postupně mění v Dartha Vadera, účastní se vyhlazení řádu Jediů a přijímá představu, že mír v galaxii lze nastolit absolutní mocí. Jeho původní touha zachránit manželku se mění v posedlost kontrolou.
Když se oba setkají na vulkanické planetě Mustafar, Anakin dokonce navrhne, že společně svrhnou císaře Palpatina a sami převezmou vládu nad galaxií.
To je pozoruhodně blízké představě, kterou nyní Musk sdílel. Rozdíl je ovšem v postoji Padmé.
Bývalá královna Naboo a senátorka Republiky celý svůj politický život hájila demokratické principy. Proti Palpatinovu soustřeďování moci vystupovala ještě před vznikem Impéria. Anakinova představa vlády založené na strachu a násilí proto odporovala všemu, čemu věřila.
Místo souhlasu se od něj odvrátila. Anakin její odmítnutí a následný příchod Obi-Wana Kenobiho vyhodnotil jako zradu a v záchvatu hněvu ji začal škrtit pomocí Síly.
Právě zde se definitivně rozpadla budoucnost, kterou si vysnil. Ne proto, že by mu ji někdo ukradl, ale kvůli rozhodnutím, která sám učinil.
Šťastná rodina Dartha Vadera by změnila smysl celé ságy
Muskův obrázek je samozřejmě možné chápat jako fanouškovskou fantazii nebo internetový vtip. Sám podnikatel v původním příspěvku nijak nevysvětlil, zda jde o skutečnou kritiku příběhu, nebo pouze o nadsázku.
Při vážnějším pohledu však obrázek převrací jednu z nejdůležitějších myšlenek Star Wars.
Anakinův pád nebyl cestou ke šťastnému rodinnému životu. Byl tragédií člověka, který chtěl za každou cenu ochránit své blízké, ale vlastní strach a touha po moci ho nakonec připravily o všechno.
Padmé po událostech na Mustafaru umírá krátce po porodu dvojčat. Luke vyrůstá na Tatooinu, zatímco Leiu adoptuje rodina Organa na Alderaanu. Ani jeden z nich tak nemá možnost prožít dětství po boku obou rodičů.
Navíc se z nich později stávají klíčové postavy odporu proti Impériu. Leia patří k vůdcům Povstalecké aliance a Luke nakonec sehrává rozhodující roli při vykoupení svého otce.
Právě jejich rozdílné osudy dávají původní trilogii mimořádnou emocionální sílu. Darth Vader není tragickou postavou pouze proto, že přešel na temnou stranu. Tragický je také proto, že zničil život, který chtěl zachránit.
Alternativní verze, v níž společně s Padmé vychovává děti na imperiálním trůnu, by proto vyžadovala mnohem větší změny než jen jiný závěr Pomsty Sithů. Musela by změnit samotný charakter Padmé, Anakinova rozhodnutí i hodnoty, na kterých Lucas svůj příběh vystavěl.
To samozřejmě neznamená, že podobná alternativní realita nemůže fungovat jako fanouškovský příběh. Právě otázky typu „co kdyby“ patří mezi oblíbené způsoby, jakými si fanoušci představují jiné dějiny galaxie.
Rozdíl je mezi zajímavou alternativou a představou, že diváci byli o správnou verzi příběhu připraveni.
Anakin měl možnost vybrat si jinou cestu. A to, že si zvolil tu tragickou, je důvodem, proč jeho příběh dodnes funguje.
Zdroj:
https://www.elonmuskarchive.org/posts/2116990933103509723
https://www.starwars.com/databank/anakin-skywalker