Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Elizaveta Maximová získala cenu na televizním festivalu v jihokorejském Soulu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Elizaveta Maximová, s ruskými kořeny, ale od dětství žijící v Praze, slaví skvělý mezinárodní úspěch. Za roli Lilian ve filmu Máma České televize (2025, režie Jiří Strach, scénář Marek Epstein) získala cenu pro nejlepší herečku v hlavní mezinárodní soutěži Seoul International Drama Awards 2026 (foto).
Elizaveta Maximová získala cenu na televizním festivalu v jihokorejském Soulu

Elizaveta Maximová získala cenu na televizním festivalu v jihokorejském Soulu

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:09

Reklama
Další články z Borovan.cz
Čísla Lukačovičových Seznam Zpráv spadla v září o 20 procent, Blesk.cz šel opět nahoru
Čísla Lukačovičových Seznam Zpráv spadla v září o 20 procent, Blesk.cz šel opět nahoru
Televize Prima startuje sportovní zprávy, moderovat budou bývalé missky
Televize Prima startuje sportovní zprávy, moderovat budou bývalé missky

Ve vysílání hlavního kanálu Prima (Prima Group) se za několik dní objeví zpravodajská novinka, která vzniká...

Ewingové získali klienta Lenovo, komunikovat budou značku i produkty
Ewingové získali klienta Lenovo, komunikovat budou značku i produkty

PR agentura Ewing PR získala nového klienta - technologického obra Lenovo, jehož globální obrat se pohybuje...

Nový filmový projekt producentky Michajlové získal nejvyšší dotaci 13,5 milionu
Nový filmový projekt producentky Michajlové získal nejvyšší dotaci 13,5 milionu

Připravovaný celovečerní snímek Teorie podivnosti producentky Silvie Michajlové (foto) získal v aktuální...

Do roztočeného seriálu televize Nova naskakuje frontman Kryštofa Richard Krajčo
Do roztočeného seriálu televize Nova naskakuje frontman Kryštofa Richard Krajčo

Frontman a zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo (foto) získal další hereckou příležitost. Společně s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

Všechny články tohoto autora →
Borovan.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.